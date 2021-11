Bijna drie jaar geleden kondigde Spotify de overname van Anchor en Gimlet aan. Daarmee zette de streaming muziekdienst een eerste stap richting het aanbieden van podcasts. Sindsdien is Spotify één van de grootste spelers geworden op dit gebied en heeft daarbij ook bijgedragen aan de stijgende populariteit van podcasts in het algemeen. Spotify is nu hetzelfde van plan met audioboeken.



Spotify met audioboeken: overname van Findaway

Findaway is voor audioboeken wat Anchor is voor podcasts: een bekende distributeur voor allerlei platformen. Het is dus geen app of dienst waarop je audioboeken luistert, maar een bedrijf dat luisterboeken verspreid over andere diensten zoals die van Apple. Findaway is in 2005 opgericht. Met de geplande overname wil Spotify het team van Findaway combineren met het eigen team.

Het uiteindelijke doel van Spotify is om een grote speler te zijn in het aanbieden van luisterboeken. In het persbericht zegt Spotify dat het de ambitie heeft om “de plek te zijn voor alles rondom audio, zowel voor luisteraars als makekrs”. Die ambitie moet dankzij de overname van Findaway sneller gerealiseerd worden, zo zegt Gustav Söderström van Spotify. Met de overname wil Spotify ook de “industrie blijven innoveren” en zorgen voor een “betere economische tools” voor makers. De overname zou volgens planning dit kwartaal afgerond moeten worden. Het is niet bekendgemaakt hoeveel Spotify betaalt voor de overname van Findaway.

In januari 2021 startte Spotify al met een pilot voor audioboeken. Er was een selectie van boeken beschikbaar, waarvoor de opnames speciaal voor Spotify gemaakt zijn.

Bekijk ook Met deze nieuwe Spotify-functie ben je wel even zoet Via muziekdienst Spotify kun je binnenkort ook audioboeken beluisteren. Er loopt een test met een handjevol boeken uit het publieke domein, waaronder Frankenstrein en The Awakening.

Zou jij (meer) audioboeken gaan luisteren als deze op Spotify staan? Of lees je liever een ebook of een fysiek exemplaar? Laat het ons weten in de reacties.