Apple heeft een software-update voor de AirTag uitgebracht. Daarnaast heeft Apple de beveiliging van de AirTag verbeterd, waardoor stalking minder makkelijk is geworden. Zo wordt je nu met kortere intervallen gewaarschuwd en is er een Android-app uitgekomen.

AirTag software-update

Net als bij de AirPods is het niet mogelijk om je AirTag handmatig te updaten. In plaats daarvan wordt de AirTag automatisch bijgewerkt als deze zich in de buurt van de iPhone bevindt. De firmware-update brengt enkele verbeteringen in de privacy. De nieuwe versie is firmware 1.0.276 met buildnummer 1A276d. Bij introductie stond er firmware-versie 1.0.225 op.



Open de Find My-app. Ga naar het tabblad Objecten. Tik op je AirTag en vervolgens op de naam. Je ziet nu het serienummer en de firmware-versie van jouw AirTag.

Om te kijken welke firmware er op jouw AirTag(s) staat ga je als volgt te werk:

Heb je niet de nieuwste versie? Dan zul je moeten wachten tot de update vanzelf plaatsvindt. Zorg dat de AirTag steeds in de buurt van de iPhone is en je zult het vanzelf zien verschijnen.

Verbeterde anti-stalking voor AirTag

Deze firmware-update verbetert vooral de tijd die verstrijkt voordat er een geluidje wordt afgespeeld, als deze niet in de buurt is van de eigenaar. Dit gebeurt nu in een willekeurige tijdsperiode tussen 8 en 24 uur. Voorheen was dit 3 dagen.

Al vrij snel nadat de AirTag was uitgebracht bleek dat de anti-stalking maatregelen toch niet voldoende waren. Woon je samen met de stalker dan krijg je helemaal geen melding en het geluid is zo zacht dat je het gemakkelijk over het hoofd kunt zien.

Android-app voor AirTag

Apple heeft ook bevestigd dat er een Android-app voor AirTag aankomt. Daarmee kun je AirTags en andere accessoires detecteren die met het Zoek mijn-netwerk werken. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de VanMoof-fiets en de Chipolo-tracker die we onlangs hebben gereviewd. Die laatste draait overigens op firmware 1.0.0. De Android-app komt later dit jaar en zal waarschijnlijk niet geschikt zijn om AirTags in gebruik te nemen. In plaats daarvan kun je het alleen gebruiken om gewaarschuwd te worden als een AirTag ongewenst met je meereist. Android-gebruikers kunnen wel de NFC-chip scannen om te kijken wie de eigenaar van een AirTag is.