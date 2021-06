iCulture Vandaag: dit was woensdag 23 juni 2021

Vandaag hebben we nieuws over de iPhone 13, maar ook over de iPhones van 2022. Zo laten we je een mooi concept van de iPhone 13 Pro zien en zetten we op een rij wat je van het design van de 2021 iPhones kan verwachten. We hebben ook de verbeteringen voor multitasking in iPadOS 15 op een rij gezet en delen wat er nieuw is in de Finder in macOS Monterey. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Heb jij de nieuwste AirTag-update al? Zo check je de AirTag firmware en het serienummer.

We kunnen weer afspraken plannen met vrienden en deze apps maken dat een stuk gemakkelijker.

Schiphol Amsterdam Airport (gratis, iPhone, iOS 13.5+) - Vertrekkende vlucht opgeslagen? Je kan nu ook meteen je terugvlucht toevoegen.

Dyson Link (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - De Dyson Purifier Humidify+Cool werkt nu met de nieuwe interface voor luchtbehandelingsapparaten.

PostNL (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Bekijk nu de inklaringskosten van pakketjes uit het buitenland bij de track & trace-info.