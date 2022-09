AirPods Pro vs AirPods Pro 2022

De AirPods Pro 2022 zijn de nieuwste tweede generatie van Apple’s populaire oordopjes voor professionals. Hoewel ze er op het eerste gezicht identiek uit zien in vergelijking met de modellen uit 2019, zijn er wel degelijk verschillen tussen de eerste AirPods Pro en AirPods Pro 2022. Maar die verbeteringen zullen niet voor iedereen even waardevol zijn, waardoor je misschien wel beter voor een goede deal kan gaan. We geven je hier daarom koopadvies voor de AirPods Pro 2019 of AirPods Pro 2022.

De AirPods Pro 2022 zijn vanaf 9 september 2022 om 14:00 ’s middags te bestellen. Bekijk hier de prijzen van AirPods bij Apple.

#1 Geluid: H2-chip zorgt voor verbeteringen

De AirPods Pro 2022 zijn voorzien van de nieuwe H2-chip. Deze levert volgens Apple betere geluidskwaliteit. Er zijn nieuwe aanpassingsalgoritmes die het geluid volgens Apple sneller verwerken. Ook in combinatie met de nieuwe speakerdriver en versterker is er minder vervorming en klinken hoge tonen helderder. Al met al zorgt de H2-chip ervoor dat het geluid beter zou moeten klinken, hoewel we dat zelf nog niet hebben kunnen testen. De verschillen zul je naar verwachting vooral horen als je een echte muziekliefhebber bent. De bestaande AirPods Pro leveren al goed geluid, dus het zal ook vooral een kwestie van smaak zijn welke beter bij jouw voorkeuren past.

Overigens zit er ook nog een vernieuwde microfoon aan de binnenkant die volgens Apple je stem natuurlijker laat klinken als je aan het bellen bent. Als je veel en graag belt met de AirPods Pro, dan lijkt de tweede generatie daardoor meer voor jou geschikt.

#2 Verbeterde ruisonderdrukking

De ruisonderdrukking is één van de belangrijkste functies van de AirPods Pro ten opzichte van de gewone AirPods. Beide generaties van de AirPods Pro hebben deze handige functie, waarbij omgevingsgeluid weggefilterd wordt zodat je ongestoord van je muziek kan genieten. In de AirPods Pro 2022 heeft Apple de ruisonderdrukking verder verbeterd. Dankzij computationele algoritmes is de actieve ruisonderdrukking volgens Apple slimmer geworden. Wat dit oplevert? Tot 2x zoveel actieve onderdrukking van omgevingsgeluid. Als je de AirPods Pro vaak gebruikt in luide omgevingen, dan lijkt dit nieuwe model meer voor jou geschikt. Is de ruisonderdrukking voor jou meer een leuke extra, dan kan je ook prima uit de voeten met de eerste generatie AirPods Pro.

#3 Transparantie is adaptief

De transparantiemodus van de AirPods Pro zorgen ervoor dat bepaalde geluiden toch door komen, zodat je toch nog een fatsoenlijk gesprek met iemand kan voeren. In de AirPods Pro 2022 is de transparantiemodus adaptief. Dat wil zeggen dat plotselinge harde geluiden minder luid door klinken. Volgens Apple levert dit minder storende geluiden op. Als je de AirPods Pro altijd alleen maar in rustige of semi-rustige omgevingen gebruikt, dan heeft deze verbeterde modus voor jou mogelijk minder toegevoegde waarde. Maar als je een fan bent van de transparantiemodus in de huidige AirPods Pro en het vaak gebruikt, dan kan het upgraden de moeite waard zijn.

#4 Touch-bediening: eindelijk het volume wijzigen

Het grootste nadeel van de AirPods-oordopjes was dat je het volume niet zo eenvoudig kon aanpassen. Je kan het aan Siri vragen of je iPhone erbij pakken, maar het is niet mogelijk om het rechtstreeks zonder spraakbediening op de AirPods zelf te doen. Een Apple Watch is dan een goed alternatief, omdat je dan alleen maar even aan de Digital Crown hoeft te draaien. Maar bij de AirPods Pro 2022 komt de touch-bediening erbij. Je kan over de stokjes vegen om het geluid harder of zachter te zetten. Dit komt vooral van pas als je je iPhone liever in je zak wil houden en bijvoorbeeld graag aan hardlopen doet (en geen Apple Watch hebt). We vinden de toevoeging van de touch-bediening een belangrijke reden om toch voor de AirPods Pro 2022 te kiezen of om te upgraden.

#5 Batterijduur AirPods Pro vs AirPods Pro 2022: aanzienlijk verbeterd

Luister je veel naar muziek en loop je het liefst de hele dag met AirPods Pro in, dan is het nieuwe 2022-model waarschijnlijk beter voor jou geschikt. Je kan met de AirPods Pro 2022 tot 6 uur luisteren zonder dat bijladen nodig is. Bij de eerste generatie AirPods Pro is dat nog tot 4,5 uur zonder bijladen. Als je ruisonderdrukking en de transparantiemodus en de ruimtelijke audio met hoofdtracking uitschakelt, kun je dit mogelijk nog verlengen. En met de oplaadcase meegerekend kun je de AirPods Pro 2022 maar liefst 30 uur gebruiken (was 24 uur). Ook de gesprekstijd met bijladen is verlengd, van 18 uur tot 24 uur.

De AirPods Pro 2022 zijn dus een aanrader als je langere periodes achter elkaar muziek luistert (bijvoorbeeld als je veel moet reizen in het ov of veel in het vliegtuig zit) of als je de AirPods veel gebruikt met videobellen. Gebruik je ze vaak in kortere sessies, dan kun je ook voor de eerste AirPods Pro kiezen of simpelweg niet upgraden. Overigens kun je de oplaadcase van de 2022-editie ook opladen met een Apple Watch oplader. Heb je geen Apple Watch

#6 Nieuwe oplaadcase: voor de sloddervossen

De nieuwe oplaadcase van de AirPods Pro 2022 kan voor sommige mensen al de reden zijn om te upgraden of om voor dit model te kiezen. Ben jij altijd je AirPods Pro-doosje kwijt? Dan is het goed om te weten dat er een speaker in verwerkt zit. De speaker in de case kan een geluidje afspelen als je hem op wil zoeken via de Zoek mijn-app. Dit werkt ook als de AirPods Pro’s niet in de case zitten, want er zit een U1-chip in het oplaaddoosje. Met een iPhone 11 of nieuwer kun je de case extra nauwkeurig vinden en dat maakt de Zoek mijn AirPods-functie eindelijk een stuk betrouwbaarder. De U1-chip zit helaas niet in de individuele AirPods Pro’s, waardoor je die alleen nog steeds bij benadering kan opzoeken. Daarnaast heeft de oplaadcase een oogje waar je een polsbanje doorheen kan halen. Je kan de case daardoor aan je tas hangen, zodat je hem minder snel kwijtraakt.

#7 Prijs: een groot verschil

Er zit een flink prijsverschil tussen de AirPods Pro 2022 en de eerste generatie AirPods Pro. Dit zijn de prijzen:

AirPods Pro 2e generatie (2022): €299,-

AirPods Pro 1e generatie (2021), met MagSafe-case: €279,- (adviesprijs), ca. €204,- elders

AirPods Pro 1e generatie (2019), met draadloze case (uitlopend model): ca. €204,-

De eerste generatie AirPods Pro zijn niet meer bij Apple verkrijgbaar, maar vind je nog wel bij tal van andere winkels. Zelfs de eerste uitvoering met gewone draadloze oplaadcase uit 2019, kun je nog bij sommige winkels vinden. Maar ook de AirPods Pro 1e generatie met MagSafe-case is vaak veel goedkoper te vinden, voor ongeveer €204,-. Het prijsverschil tussen de eerste AirPods Pro en de AirPods Pro 2022 is dus een kleine €100,-.

AirPods Pro (1e gen.), MagSafe-case AirPods Pro (1e gen.)

Conclusie AirPods Pro vs AirPods Pro 2022

Ben je verknocht aan AirPods, luister je de hele dag door muziek, ook veel in luide omgevingen en ben je altijd je AirPods-case kwijt? Dan is de AirPods Pro 2022 het beste model voor jou. Het betere geluid en vernieuwde ruisonderdrukking en transparantiemodus zorgen ervoor dat je met meer plezier naar muziek luistert. Ook als je veel videobelt met de AirPods, kan dit nieuwe model goed van pas komen dankzij de betere microfoon en langere batterijduur voor spreken. De vernieuwde case met speaker en U1-chip zorgt ervoor dat je je verloren AirPods Pro een stuk sneller terug vindt, zodat je minder tijd kwijt bent aan zoeken en langer van je muziek kunt genieten. We vinden de overstap naar de AirPods Pro 2022 ook de moeite waard als de batterij van je huidige AirPods Pro te wensen over laat vanwege slijtage.

Als je alleen in kortere sessies naar muziek luistert en niet meer wil uitgeven dan zo’n €200,-, dan kun je beter kiezen voor de eerste AirPods Pro. Ook als de geluidskwaliteit voor jou meer dan voldoende is, is upgraden niet per se nodig en kun je zonder problemen dit model nieuw aanschaffen. Maar we raden aan om indien mogelijk de oordopjes eerst zelf te proberen, ook voor de pasvorm.

Ga de AirPods Pro 2022 kopen als je…

…de beste geluidskwaliteit wil in draadloze Apple-oordopjes.

…vaak in langere sessies naar muziek luistert.

…veel videobelt met de AirPods.

…de AirPods of oplaadcase vaak kwijt bent.

…graag het volume direct op de AirPods wil aanpassen.

…kleinere gehoorgangen hebt. Alleen dit model werkt met de (meegeleverde) extra small oortips.

Bekijk de AirPods Pro 2022 bij Apple: voor €299,-. De AirPods Pro 2022 zijn vanaf 9 september om 14:00 te bestellen.

Bekijk ook AirPods kopen: hier vind je de beste prijzen voor alle modellen Wil je AirPods kopen, dan vind je in dit overzicht de winkels, prijzen en acties. Welke winkel hanteert de laagste prijs voor AirPods en waar vind je de meeste voorraad? Ook geven we advies of je moet upgraden naar de AirPods 3 en we vertellen je of het kopen van de vorige generatie AirPods nog wel verstandig is.

Ga de AirPods Pro (1e generatie) kopen als je…

…niet veel meer dan €200,- wil uitgeven.

…de AirPods vooral in kortere sessies gebruikt.

…niet zo vaak in luide omgevingen bent.

…nooit de AirPods of oplaadcase kwijt bent.