God Save Texas

De serie biedt een diepgaande blik op de staat Texas en de complexe kwesties die het beïnvloeden, en het belooft een boeiende kijkervaring te zijn voor kijkers die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en toekomst van deze iconische Amerikaanse staat.

God Save Texas is geregisseerd door Richard Linklater, Alex Stapleton, en Iliana Sosa. Het verhaal is geïnspireerd door het boek “God Save Texas: A Journey Into the Soul of the Lone Star State” van Lawrence Wright.

De serie onderzoekt het verleden, heden en de toekomst van Texas vanuit het perspectief van drie regisseurs. Het belicht onder andere het gevangenisindustriële complex in Huntsville, de energie-industrie in Houston, en de menselijkheid en genezing na de schietpartij in El Paso in 2019.