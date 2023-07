De Zwitserse robotica-student Ken Pillonel laat zien dat de oplaadcase van de AirPods zodanig ontworpen kan worden, dat het gemakkelijk te repareren is. Zijn doosje is voorzien van schroeven en ook de accu is gemakkelijk te verwisselen.

Een AirPods-oplaadcase met schroeven

iFixit maakt telkens duidelijk dat de AirPods en het bijbehorende doosje een hel zijn om te repareren, onder andere door overvloedig gebruik van lijm. Dat kan makkelijker, dacht YouTuber Ken Pillonel. Hij bedacht een beter ontwerp en stelt de ontwerpen beschikbaar, zodat iedereen het kan namaken. Pillonel ging grondig te werk: hij haalde een oplaaddoosje van de eerste generatie AirPods Pro volledig uit elkaar om de onderdelen te kunnen scannen en in te lezen in zijn ontwerpsoftware. Daarna paste hij het ontwerp zodanig aan, dat er schroeven gebruikt kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat het doosje gemakkelijker te repareren is. Ook de accu is te vervangen, zonder te hoeven solderen.



Helaas is het alleen gelukt om de oplaadcase te herontwerpen. Het opnieuw ontwerpen van de oortjes zelf is een stuk moeilijker, als ze met schroeven in elkaar gezet moeten kunnen worden. Door het compacte formaat en de dicht opeengepakte onderdelen is het ook voor Apple niet mogelijk om ze te repareren.

Je kunt zelf met een 3D-printer aan de gang gaan om ook zo’n AirPods Pro-oplaadcase te maken. Hiervoor moet je een mailtje sturen via Proton Mail naar het mailadres kens_secret_files@proton.me of doneren via de Patreon-pagina van de maker. Erg storm loopt het daar nog niet, met twee volgers op het moment van schrijven. Maar dat kan nog komen, want de video is nog maar net online gezet. Goed om te weten: het project is alleen mogelijk bij de eerste generatie AirPods Pro, want bij de tweede generatie is het nog niet gelukt om het doosje zonder schade uit elkaar te halen.

Aandacht voor slechte repareerbaarheid

Eerder zagen we de Zwitserse student al opduiken in andere projecten. Zo maakte hij uit protest zijn AirPods bedraad om aandacht te vragen voor de slechte repareerbaarheid van Apple-producten. Met een kabel heb je nooit meer een oplaaddoosje nodig. Hij maakte ook een oplaaddoosje met usb-c-aansluiting. Dat laatste zou wel eens realiteit kunnen worden, nu er geruchten gaan dat Apple de AirPods Pro een usb-c-poort wil geven. Daarnaast zouden er nieuwe gehoorfuncties staan gepland.