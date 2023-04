Stel, je bent het oplaaddoosje van je AirPods kwijt en je hebt geen zin om €89,- (!) voor een nieuw exemplaar te betalen. Dan word je inventief en bedenk je iets andes. Ken Pillonel, die gespecialiseerd is in hardware-prototyping, voegde kabels en een usb-c-connector toe aan zijn AirPods, zodat het oplaaddoosje niet meer nodig is.



Pillonel wil met zijn project iets duidelijk maken: hij wil de aandacht vestigen op het feit dat AirPods nauwelijks te repareren zijn. Dit is een bewuste keuze van Apple . Het moet dan ook meer worden gezien als een ludieke grap (goede timing op 1 april!), dan als iets wat praktisch nut heeft. Hij vindt dat consumenten beter een setje oordoppen met kabel kunnen aanschaffen, in plaats van de draadloze oortjes van Apple . Bekabelde oortjes gaan langer mee en hebben geen batterij die na verloop van tijd versleten raakt.

De reparatiesite iFixit heeft de AirPods al sinds het prille begin een reparatiescore van 0 uit 10 gegeven. Ze zijn zo ontworpen dat ze niet gerepareerd kunnen worden en de batterij kan ook niet worden vervangen. Alles zit vastgekit met lijm of gaat kapot op het moment dat je de oortjes wil openmaken. En dat is jammer, want de enige optie is dan om ze weg te gooien. Pillonel bracht vorig jaar de beperkingen van Apple’s Lightning-poort onder de aandacht, door er eentje in te bouwen in een Samsung Galaxy A51. Eerder voegde hij usb-c-poorten toe aan AirPods en een iPhone.