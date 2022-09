iFixit heeft de AirPods Pro 2022 onder handen genomen. De eerste generatie van drie jaar geleden was onmogelijk om te repareren. Is dat bij deze tweede generatie ook zo? De vooruitzichten zijn niet al te best...

AirPods Pro 2 iFixit teardown

In de video van iFixit is te zien dat het ook nu weer onmogelijk is om de AirPods te repareren. Dat geldt zowel voor de oortjes als voor de oplaaddoos. Open je die, dan krijg je ‘m met geen mogelijkheid weer geassembleerd. Zelf aan de slag gaan om te kijken wat er zoal aan onderdelen in verstopt zitten, is dan ook niet aan te raden. Je kunt beter de teardown van iFixit kijken. Ze tonen in drie minuten hoe de AirPods Pro 2022 er van binnen uit zien.



Op het punt van repareerbaarheid is iFixit dan ook zwaar teleurgesteld. Apple wil in 2030 CO2-neutraal opereren, maar dan moeten ze geen producten uitbrengen die alleen maar e-waste opleveren. En het gaat hier om enorme hoeveelheden plastic, aangezien de AirPods de populairste oordopjes ter wereld zijn. Er komen miljoenen stukjes plastic op de afvalberg. “Could Apple finally be thinking different?” vraagt iFixit zich af. Het antwoord is wel te raden: een nul uit tien!

De reviewers zijn enthousiast over de AirPods Pro 2022, maar als ze kapot gaan zit er niets anders op dan nieuwe te kopen. Laat je ze door Apple vervangen, dan komen de oude exemplaren ook op de afvalberg terecht want het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een nieuw batterijtje te plaatsen. Deze AirPods hebben diverse vernieuwingen, zoals verbeterde actieve ruisonderdrukking, een nieuwe zichzelf aanpassende transparatiemodus, een betere geluidskwaliteit en ondersteuning voor BLuetooth 5.3. Het oplaaddoosje is ook nuttiger geworden: ze plakken vast aan je MagSafe-lader, er zit een speaker in en een gaatje voor een nekkoord. Misschien wel de beste verbetering is dat er nu een U1-chip in zit om ze makkelijker terug te vinden via het Zoek mijn-netwerk.