De nieuwe AirPods Pro 2022 hebben een oogje waar je een koord aan kunt bevestigen, bijvoorbeeld het Incase draagkoord dat we onlangs hebben besproken. Mogelijk zit er in dit metalen bevestigingspunt een antenne verwerkt.

AirPods Pro oplaadcase heeft antenne

Lumafield heeft een CT-scan gemaakt van de tweede generatie AirPods Pro oplaadcase, zodat we een blik kunnen werpen op de interne aanpassingen. Er lijkt op het eerste gezicht weinig veranderd, maar de nieuwe ‘lanyard loop’ trok wel de aandacht. Die is namelijk intern verbonden met de Lightning-connector, die op z’n beurt is verbonden het het logic board. Lumafield vermoedt dat het metalen gedeelte tevens dienst doet als antenne voor de U1-chip.



De nieuwe AirPods Pro zijn meteen te herkennen aan het metalen oogje aan de zijkant, dat 4mm breed en 18mm lang is. Volgens Apple is het bedoeld voor een draagkoord, maar wellicht is het toch iets meer. Als het een antenne is kan het helpen om het terugvinden via het Zoek mijn-netwerk te verbeteren. Bij de nieuwste AirPods Pro gaat dat sowieso al een stuk makkelijker dankzij de U1-chip die erin zit. Je kunt dan de locatie van de oplaadcase in de Zoek mijn-app terugvinden. Vervolgens kun je dankzij de nieuwe ingebouwde speaker een geluidje afspelen.

De oplaadcase is ook verbeterd als het om waterbestendigheid en batterijduur gaat. Ook prettig: je kunt ‘m nu opladen via de magnetische puck van de Apple Watch. Uit de CT-scan blijkt dat er aan weerszijden van het logic board twee accu’s zitten, met daarnaast twee magneten die zorgen dat het klepje goed dicht gaat. Er zijn ook vier magneten rondom de oplaadspoel voor MagSafe-laden. Verder heeft Apple het scharnier van de AirPods-case iets aangepast. Bij de AirPods zelf is er ook het een en ander veranderd, wat uit de CT-scan blijkt. Zo is het stokje van de AirPods nu aanraakgevoelig en kan tikken en vegen herkennen, naast de normale knijpacties van het eerdere model.

Je kunt meer over de CT-scan lezen in dit artikel. De AirPods Pro zelf liggen inmiddels in de winkel voor de adviesprijs van €299,-.