De oplaadcase van AirPods is voorzien van een Lightning-aansluiting waarmee je de case van stroom kunt voorzien. Deze student heeft echter een voorkeur voor usb-c en bouwde daarom zijn AirPods oplaadcase om. In een video beschrijft hij het proces.

De één zal het een zorg zijn welke aansluiting de AirPods oplaadcase heeft, maar voor de ander is het belangrijk dat zoveel mogelijk apparaten usb-c gebruiken. Ken Pillonel, een robotica-student uit Zwitserland, gebruikt liever usb-c. En hij zit niet op zijn handen tot Apple het zelf op de markt brengt. Hij ging aan het knutselen en verving de Lightning-poort door een usb-c-poort.



AirPods oplaadcase met usb-c-aansluiting

Het is niet de eerste keer dat Pillonel aan Apple-apparaten sleutelt om ze te voorzien van usb-c. Zo bracht hij in november 2021 een video uit waarin hij liet zien hoe hij met succes een iPhone X ombouwde.

In een korte video geeft Pillonel een voorproefje van de AirPods oplaadcase met usb-c. Een gedetailleerdere video zal later verschijnen, maar nu is al duidelijk dat hij zelf een passende module heeft ontworpen en ingebouwd. Als bewijs dat het werkt, laat hij zien hoe hij zowel zijn MacBook, omgebouwde iPhone en AirPods oplaadcase van stroom voorziet met een usb-c-kabel.

Het omgekeerde doet de Zwitserse student ook, door usb-poorten om te bouwen naar Lightning. Vorige maand toonde hij een Samsung Galaxy A51 met een werkende Lightning-aansluiting. Dit toestel gebruikt normaalgesproken usb-c. Overigens zag het er niet fraai uit, maar het werkte wel.

Usb-c binnenkort verplicht in Europa?

Misschien heeft Apple binnenkort wel een baan voor deze student, want de Europese Commissie heeft plannen om usb-c verplicht te maken om elektrisch afval te voorkomen. Apple is geen fan van het voorstel om een universele oplader in te voeren. Het bedrijf moet er toch aan moeten geloven als de plannen worden omgezet in wetten. Op dit moment gebruiken veel Apple-apparaten al usb-c. De iPhone houdt het nog bij Lighting. Ook accessoires zoals AirPods, toetsenborden en muizen gebruiken Lightning.