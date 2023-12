Afgelopen september kondigde Apple de AirPods Pro met usb-c oplaadcase aan. Het zijn nagenoeg dezelfde tweede generatie AirPods Pro als die uit 2022, maar dan met een oplaadcase met usb-c-poort in plaats van Lightning. Voor wie wel al de tweede generatie AirPods Pro heeft, maar zijn oplaadcase wilde vervangen door de nieuwste versie, was het een teleurstelling dat de case niet los verkrijgbaar was. Daar heeft Apple nu verandering ingebracht. Iedereen kan de nieuwste AirPods Pro oplaadcase met usb-c los kopen voor €109,-, maar je hebt er wel de juiste AirPods Pro voor nodig.

Oplaadcase AirPods Pro met usb-c los kopen

De case die nu los verkrijgbaar is, heeft exacte dezelfde eigenschappen als van de nieuwste AirPods Pro (2e generatie) met usb-c-case. Dat betekent dat er een speaker en U1-chip in zit, zodat je de oplaadcase eenvoudig kan opzoeken met de Zoek mijn-app als je hem kwijt bent. Ook zit er een oogje aan de zijkant, waar je een draagkoord aan kan bevestigen. Deze AirPods Pro 2 oplaadcase kan je gebruiken om de AirPods Pro in op te bergen en tegelijkertijd op te laden. De oplaadcase zelf laad je op via een usb-c-kabel, maar dat kan ook met een MagSafe-oplader, een gewone draadloze Qi-oplader of een Apple Watch-lader. Deze case is ook stof-, zweet- en waterbestendig met de IP54-norm.

Maar let wel op: deze oplaadcase werkt uitsluitend met de tweede generatie AirPods Pro en dus niet met de eerste generatie AirPods Pro uit 2019. Je kan deze dus niet upgraden met een geheel nieuwe oplaadcase met handige zoekfunctie. Het maakt niet uit of de tweede generatie AirPods Pro uit 2022 of 2023 is, zolang het maar de tweede generatie betreft.

De oplaadcase wordt geleverd met bijbehorende usb-c-oplaadkabel. Het gaat hier om een gevlochten kabel, met aan het andere uiteinde ook een usb-c-stekkertje. Hoewel je de oplaadcase nu los kan bestellen voor €109,-, is hij momenteel niet op voorraad. De eerste bestellingen worden op 2 januari 2024 bezorgd.