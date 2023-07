De update 15.6 van de Sonos S2-app bevat geen nieuwe functies, maar haalt er juist twee weg. Ten eerste is de bediening vanaf het toegangsscherm weggehaald. Hierdoor krijg je niet meer de ‘Now Playing’-weergave te zien. Daardoor kun je niet meer zo gemakkelijk van nummer veranderen. Je zult eerst de iPhone moeten ontgrendelen en de Sonos-app starten. Dit is een stuk omslachtiger dan voorheen.



Een andere niet zo welkome wijziging is dat het niet meer mogelijk is om het volume van de actieve Sonos-speakers te regelen met de volumeknoppen van de iPhone. Zelfs als je de Sonos-app geopend hebt op je iPhone, kun je de volumeknoppen aan de zijkant van de iPhone niet gebruiken. Dit geldt voor losse speakers en voor speakergroepen. Je kunt de knoppen alleen nog gebruiken voor de audio die op de iPhone zelf wordt afgespeeld.

Dit schrijft Sonos er zelf over op de supportpagina:

We’ve removed the ability to control the Sonos app for iOS using lock screen controls and device hardware buttons. The way these features were architected do not meet Apple’s experience guidelines for developers and no longer offer a reliable control experience.