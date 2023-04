De AirPods-oplaadcase is een vrij passief apparaatje. Je stopt er je AirPods in om ze te bewaren als je ze niet gebruikt en zorgt er zo voor dat ze opgeladen zijn. Hoewel Apple er wel meer functies in gestopt heeft (denk aan de ingebouwde speaker bij de AirPods Pro 2022-case), kun je er nog niet veel meer mee doen. Een nieuw gepubliceerd patent laat zien dat Apple meer plannen heeft met de AirPods-case. In het patent zien we een oplaadcase met een ingebouwd scherm.



‘AirPods oplaadcase met scherm’

In het patent laten de schematische afbeeldingen weinig aan de verbeelding over. We zien een oplaadcase zoals je die van de AirPods gewend bent, maar dan met een ingebouwd display. Op het scherm wordt nuttige informatie getoond tijdens het afspelen van muziek, zoals het huidige nummer en de knoppen om de muziek te bedienen. Tijdens het gebruik communiceren de AirPods-case en de AirPods zelf dus met elkaar, iets wat nu niet het geval is.

Naast nuttige informatie, zou je de case ook kunnen gebruiken om de AirPods te bedienen. Er zit een touchscreen op en dankzij trillingen zou je hem ook kunnen bedienen zonder ernaar te hoeven kijken. Je kan bijvoorbeeld het volume aanpassen door een draaibeweging te maken over het schermpje van de case, zo omschrijft het patent. Ook andere tik- en veegbewegingen zouden mogelijk moeten zijn, zonder dat je naar het schermpje hoeft te kijken.

Maar Apple denkt nog verder na over de mogelijkheden. Behalve voor het luisteren van muziek, kan de case ook bijvoorbeeld binnenkomende meldingen tonen of zelfs het weerbericht laten zien. Het wordt daarmee dus meer een soort Apple Watch, die deze rol nu al vervult. Een andere manier om de case te bedienen is door er met je vuist in te knijpen. Zo zou je bijvoorbeeld van audiomodus kunnen wisselen (denk aan ruisonderdrukking of ruimtelijke audio).

Bij dergelijke patenten is het altijd nog maar de vraag in hoeverre de beoogde ideeën echt realiteit worden. Zoals eerder gezegd voegt Apple wel steeds meer mogelijkheden toe aan de oplaadcase, maar met een touchscreen en alle andere genoemde opties wordt het misschien iets teveel van het goede. Al deze functies verbruiken immers ook meer stroom, waardoor er minder overblijft om de AirPods zelf mee op te laden. In het volledige patent bekijk je nog veel meer afbeeldingen.

De huidige AirPods Pro 2022 heeft een nieuwe H2-chip en een verbeterde oplaadcase. De komende tijd wordt er nog geen nieuw model van de AirPods verwacht. Wel zou Apple een iets aangepaste versie met usb-c-poort in plaats van Lightning op de case uit willen brengen.