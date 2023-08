Ken Pillonel zagen we al eerder aan het werk met een AirPods-doosje met usb-c en een AirPods Pro-doosje dat wel te repareren is. Nu heeft hij weer iets anders: een transparant doosje, zodat je kunt zien wat erin zit.

Transparant AirPods Pro-oplaaddoosje

Bij de nieuwe Beats Studio Buds+ sloeg het nieuwe design met transparant doosje erg aan. Maar ja, dat is Beats. Wil je de AirPods Pro voorzien van een transparant oplaaddoosje, dan zul je zelf aan de slag moeten gaan. De Zwitserse student Ken Pillonel laat zien hoe dat moet en probeert daarmee een boodschap uit te dragen. Hij wil duidelijk maken dat elektronicaproducten gemakkelijk te repareren en duurzaam moeten zijn. Pillonel gebruikte zijn 3D-design en een Formlabs Form 3+ printer om de onderdelen te maken. Na het drogen en schuren kreeg hij dit voor elkaar.



Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Hij geeft twee redenen waarom hij dit nieuwe project heeft opgepakt. Ten eerste omdat het gewoon cool en creatief is, maar vooral ook om aandacht te vragen voor zijn eerdere project, waarin hij mensen bewust wil maken van de noodzaak om spullen vaker te repareren.

Als je leest hoe hij dit heeft aangepakt, is wel duidelijk dat je dit niet zomaar in een uurtje namaakt. Vooral het schuren was erg arbeidsintensief. En vervolgens heb je ook nog een heldere spuitvernis nodig om te zorgen dat de behuizing mooi transparant wordt. Het ziet er nostalgisch uit en is ook nog eens makkelijk uit elkaar te halen, dankzij het gebruik van schroeven.

Wil je al die moeite niet nemen, dan kun je misschien toch maar beter voor de transparante maar niet zo repareerbare Beats Studio Buds+ kiezen. Die zijn zowaar al afgeprijsd ten opzichte van de eerdere adviesprijs van €199,95 bij Apple. Bij Amazon betaal je nog maar €169,95.