Zoek mijn-functie voor AirPods Pro en Max

Apple beloofde de Zoek mijn-integratie al in juni tijdens WWDC 2021, bij de aankondiging van iOS 15. Het houdt in dat andere mensen je kunnen helpen om je AirPods terug te vinden, als ze er toevallig langs lopen. Voorheen waren de AirPods Pro en AirPods Max wel te vinden in de app, maar alleen als ze binnen Bluetooth-bereik waren. Zo niet, dan zag je alleen de laatst bekende locatie. Met de nieuwe AirPods-firmware die dinsdagavond is verschenen kun je zien waar je ze ongeveer hebt achtergelaten.



Ben je dichtbij genoeg dat er een Bluetooth-verbinding mogelijk is, dan kun je verder gaan met de opsporing door een geluidje te laten afspelen. Het werkt in firmwareversie 4A400 en nieuwer. In onze tip over de AirPods-firmware updaten kun je zien hoe je kunt controleren of je de nieuwste firmware hebt. Geforceerd handmatig installeren lukt niet, maar vaak gebruiken in de buurt van je iPhone kan het proces wel versnellen.

In een recent bijgewerkt supportdocument legt Apple alle mogelijkheden uit. De Nederlandse pagina moet op het moment van schrijven nog worden bijgewerkt.

Er is wel een verschil met de AirTag. Die beschikt over een Ultra Wideband-chip om nauwkeuriger te vinden. De genoemde AirPods werken alleen met Bluetooth, zodat je de locatie ongeveer kunt bepalen. Een nauwkeurige weergave om er naartoe te lopen met een afstandsindicatie is bij de AirPods niet mogelijk. Wel krijg je een kring met stippeltjes en een blauw scherm met een groter of kleiner wordende stip. Bij de AirTags is dit scherm groen en toont een pijl.

Waarschuwing bij achtergelaten AirPods

Met de nieuwe AirPods-firmware kun je ook een waarschuwing krijgen als je ze ergens achter hebt gelaten. Je krijgt dan na ongeveer een minuut een melding op je iPhone dat je je oortjes hebt laten liggen. Je kunt dit voor vertrouwde plekken zoals thuis achterwege laten.

Je kunt de genoemde AirPods als verloren markeren en contactinformatie of een zelfgekozen bericht tonen als iemand ze probeert te koppelen met een ander iOS-apparaat. Ook krijg je een melding als iemand de oortjes heeft gevonden en kun je ervoor kiezen om de oortjes te blokkeren, zodat ze niet met een ander apparaat gebruikt kunnen worden. Dat zal vooral bij de dure AirPods Max een uitkomst zijn.

Apple biedt de AirPods Pro nog steeds voor 279 euro aan en de AirPods Max voor 629 euro. Bij andere winkels liggen de prijzen veel lager.