Sommige gebruikers ervaren opnieuw een probleem met het scherm van de iPad mini 2021. Er is soms sprake van verkleuring in het scherm als je er iets harder op drukt. De verkleuring verschijnt vaak op dezelfde plek.

Vlak na de komst van de iPad mini 2021 werd er geklaagd over “jelly scrolling”: een probleem waarbij de ene kant van het scherm een fractie trager scrollt dan de andere kant. Apple verklaarde al snel dat dit normaal gedrag is bij LCD-schermen, waardoor er dus geen sprake was van een productiefout. Maar met het nieuwe schermprobleem in de iPad mini 2021 is dat misschien wel het geval. Een Reddit-gebruiker meldt dat zijn iPad mini 2021 display last heeft van verkleuring en vervorming als hij er iets harder op drukt.



‘iPad mini 6 display heeft last van verkleuring bij steviger drukken’

Het probleem is voornamelijk zichtbaar als je de iPad mini in portretstand vastpakt en iets steviger op het scherm drukt in de rechter bovenhoek, dus onder de powerknop. Maar de verkleuring verschijnt niet direct op de plek waar je drukt, maar altijd op precies dezelfde plek. Uit een teardown blijkt dat dit de plek is waar ongeveer de hoek van de batterij zit. Er zijn bovendien nog twee andere plekken aan de bovenkant waar de vervorming verschijnt, eveneens bij verbindingsstukken binnenin.

De getroffen gebruiker besloot zijn iPad mini om te ruilen bij een Apple Store voor een vervangend exemplaar, maar ook dat model bleek last van dit probleem te hebben. Sterker nog, het effect was daar nog veel erger. Ook andere gebruikers in de discussie hebben dit schermprobleem ervaren, al heeft niet iedereen er last van. Je merkt het vooral als je de donkere modus geactiveerd hebt, zo blijkt uit ervaringen. Het steviger indrukken van het display gebruik je vooral als je een onderdeel wil verslepen of ingedrukt houdt om extra opties te krijgen. Een andere gebruiker meldt dezelfde verkleuring vlak boven de usb-aansluiting.

De Apple Store-medewerker zou tegen de getroffen gebruiker gezegd hebben dat het hem niet zou verbazen als Apple een terugroepactie op zou zetten, maar daar zouden wij niet al te veel rekening mee houden. Apple is vaak terughoudend met dergelijke acties en neemt alleen deze stappen als er een groter aantal klachten binnenkomt.

Merk jij dezelfde verkleuring en vervorming in het scherm van de iPad mini 6? Laat het ons weten in de reacties.