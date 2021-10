iCulture Vandaag: dit was dinsdag 5 oktober 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 5 oktober 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Steve Jobs stierf 10 jaar geleden, maar zijn geest waart nog steeds rond in de hoofden van fans. Wij blikken terug naar 10 voorspellingen die Steve Jobs deed en die daadwerkelijk zijn uitgekomen. Ook zijn er 3 dingen waar we nog steeds op wachten. Want waar blijft toch die ‘nailed it’ televisierevolutie? Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

De macOS Monterey releasedatum komt dichterbij, maar wanneer verwachten we de update?

Steve Jobs stierf 10 jaar geleden, maar hoe is het eigenlijk afgelopen met zijn toekomstvisioenen? Wij bekijken 10 voorspellingen die uitkwamen.

De Apple Watch Series 7 pre-order komt eraan en wij zorgen er met diverse tips voor dat je goed bent voorbereid.

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

​ Bekijk de verschillen tussen Apple Watch SE en Apple Watch Series 3: beide zijn nog verkrijgbaar, maar welke van de twee moet je nu eigenlijk hebben?

Apps

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Firefox Focus: Privacy browser (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.6+) - Firefox Focus is opnieuw ontworpen en is sneller, makkelijker in gebruik en aanpasbaar. Ook is er veel nadruk op privacy.