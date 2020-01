Afgelopen december bracht Apple de AirPods-update 2C54 uit, zowel voor de AirPods Pro als de tweede generatie AirPods. Over zowel deze als de vorige update klagen gebruikers over verminderde prestaties. Op het supportforum van Apple is inmiddels een langlopende discussie gaande over de kwaliteit van de ruisonderdrukking.



‘AirPods Pro verminderde ruisonderdrukking na updates’

Het probleem speelt volgens de eerste berichten al sinds eind november, toen Apple de 2B588-update uitbracht. De update van december heeft volgens gebruikers niet voor de nodige verbetering gezorgd. Ook in de reacties op iCulture en in onze inbox meldden meerdere lezers dat je meer achtergrondgeluid hoort bij het gebruik van de ruisonderdrukking. De kwaliteit van de noise-cancelling zou daardoor een stuk minder zijn dan bij de oorspronkelijke firmware.

Op Apple’s forum is de discussie over de verminderde ruisonderdrukking op moment van schrijven meer dan vijftien pagina’s lang. Het probleem speelt zowel bij de 2B588- als 2C54-updates. Je kan zelf checken welke versie je hebt door je AirPods te verbinden en via de Instellingen-app te kiezen voor Algemeen > Info > AirPods Pro > Firmwareversie. Het is helaas niet mogelijk om de versie te downgraden.

Poll niet zichtbaar? Invullen kan ook hier!

Ook problemen met AirPods 2

De laatste 2C54-update is niet alleen verschenen voor de AirPods Pro, maar ook voor de tweede generatie AirPods. Ook daarover hebben sommige gebruikers klachten, al lijkt dit veel minder te spelen. Het zijn vooral problemen met het maken van een verbinding waar mensen tegenaan lopen. Dergelijke verbindingsproblemen kunnen meestal opgelost worden door de AirPods te resetten en opnieuw te koppelen met je iPhone.

Bekijk ook AirPods resetten: zo zet je de AirPods terug naar fabrieksinstellingen Wil je de AirPods resetten? Het terugzetten naar fabrieksinstellingen kan hardnekkige problemen met de AirPods oplossen, zoals een sneller leeglopend oplaaddoosje, verbindingsproblemen of een krakend geluid uit de oortjes. In deze tip lees je hoe je dat precies doet.

Volgens berichten vanuit Apple Support is de laatste update van december al teruggetrokken. De supportafdeling meldt dat 2A364 voor de AirPods 2 en 2B588 voor de AirPods Pro de meest recente versie is. Dit doet vermoeden dat Apple in ieder geval bezig is met het onderzoeken van de problemen. Mogelijk verschijnt er binnenkort dan ook een nieuwe versie die hopelijk alle klachten van gebruikers wegneemt.