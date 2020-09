iCulture Vandaag: dit was maandag 14 september 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 14 september 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Het is de dag voor Apple’s september 2020-event, dus er duiken nog wat sappige geruchten op. Zo lijkt het er nogmaals op dat de Apple Watch centraal staat tijdens het event, als je nog niet genoeg overtuigd was. We zetten ook nog eens alle aankomende Apple-producten van 2020 in het zonnetje, want er komt nog zoveel aan. Dat en nog veel meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Software-updates en meer

Binnenkort komt iPadOS 14 uit! In onze iPadOS 14 FAQ lees je wat je moet weten en vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Er is een nieuwe firmware-update voor de AirPods (Pro) met versie 3A283. Wat brengt de update?

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Wat zijn de verschillen tussen Android TV en Apple TV?

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

GIPHY: The GIF Search Engine (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.4+) - Het is nu makkelijker om media te zoeken en te selecteren met de Creation Tools vanuit je camerarol.