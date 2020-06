Jarenlang was Apple Pay de meestgevraagde functie onder Apple-gebruikers. In al die jaren dat we met jaloerse blikken naar omringende landen keken, zochten we naar manieren om er toch gebruik van te maken. Denk aan aanbieders als boon en bunq die het mogelijk maakten om het toch nog in Nederland te gebruiken. Maar sinds de officiële introductie in Nederland, deze week precies een jaar geleden, heeft mobiel betalen pas echt een vlucht genomen.



1 jaar Apple Pay

Op 11 juni 2019 ging Apple Pay bij ING officieel van start. Het was het startschot voor mobiel betalen met je iPhone in Nederland. Hoewel er wel andere alternatieven zijn, zoals Payconiq, is dat nooit echt breed opgepakt. Uit onderzoek van ING eerder dit jaar blijkt dat een kwart van de Nederlanders inmiddels mobiel betaalt met smartphone of wearable. Sinds de introductie van Apple Pay en de verdere uitbreiding bij ABN AMRO en Rabobank, kan een groot deel van de Nederlanders met een iPhone betalen met zijn of haar mobiel. Vooral betalen met wearables is in Nederland erg populair geworden, zo maakte Mastercard eerder bekend. Naast Apple Pay kan dat bij sommige banken ook met Fitbit Pay en Garmin Pay.



Exacte gebruikscijfers maakt Apple nooit bekend en ook banken mogen dit van Apple niet delen. We moeten het dus doen met de eerder genoemde onderzoeken. Maar ook als je om je heen kijkt, merk je dat mobiel betalen steeds vaker gedaan wordt. Zeker nu met het coronavirus merken we dat mobiel en contactloos betalen steeds meer mainstream wordt. We zien dat winkels ermee adverteren en het gebruik ervan aanmoedigen, terwijl dat een jaar geleden nog nauwelijks in het straatbeeld genoemd werd.

Als ik naar mezelf kijk, merk ik dat het aantal keer dat ik de fysieke betaalpas gebruikt heb op één hand te tellen is. Alleen in de zeldzame gevallen bij een defecte contactloze pinterminal, greep ik naar de betaalpas. Dat ik vervolgens goed moest nadenken over wat ook alweer mijn pincode was, laat wel zien dat Apple Pay een gewoonte geworden is.

Voor Android-gebruikers hopen we ook vooral dat Google goed gekeken heeft naar het succes en ook spoedig met de uitrol van Google Pay in Nederland gaat beginnen. Er zijn wel oplossingen voor mobiel betalen met Android. Dit is nog allemaal op initiatief van banken zelf en daardoor erg gefragmenteerd. Wij zien meer in een overkoepelend standaard ingebouwd systeem.

Meer webshops met ondersteuning gewenst

Dat ik Apple Pay prettig zou vinden bij het betalen in winkels, was van tevoren geen verrassing. Maar ook online in webshops verkies ik Apple Pay boven elke andere betaalmethode. Het is ideaal om direct vanaf een productpagina je aan koop af te rekenen, zonder dat je naam- en adresgegevens in hoeft te vullen en eerst langs je winkelmandje moet. Bij iDEAL herken je misschien ook wel dat je uiteindelijk achter blijft met meerdere (lege) tabbladen die je doorsturen naar je banken-app. Daar heb je met Apple Pay geen last meer van. Ik vind het daardoor jammer dat het aanbod van Nederlandse webshops nog zo beperkt is. Grote spelers als MediaMarkt en Bol.com ontbreken nog steeds. Daar moet echt verandering in komen.

De toekomst van Apple Pay

Ondanks de lof hebben we nog wel flink wat wensen voor de toekomst van Apple Pay. We vinden het jammer dat de uitrol bij kleinere banken, denk aan SNS, KNAB en Triodos, nagenoeg stilstaat. Ook in België zijn er nog maar weinig grote banken toegevoegd. Alleen KBC heeft Apple Pay aangekondigd. Of dit puur aan de banken ligt of dat dit ook deels Apple te verwijten is, is lastig te zeggen. Apple en de banken doen altijd erg geheimzinnig over dit soort afspraken en doen daar dus ook geen uitspraken over. In een ideale wereld zien we graag dat elke bank in Nederland en België Apple Pay aanbiedt. Maar de toekomst moet uitwijzen of elke bank dat ook onder Apple’s voorwaarden wil doen.

We hopen ook dat Apple nog wat meer aandacht besteedt aan de Wallet-app. Het wijzigen van je kaarten gaat op de iPhone niet altijd even handig, zeker niet als je drie of meer kaarten hebt. We zien dan ook graag dat Apple de kaarten van dezelfde bank naast elkaar zet, in plaats van allemaal in een stapel op elkaar. Bij gewone Wallet-kaarten gebeurt dat al, bijvoorbeeld van tickets voor hetzelfde event. Wisselen door naar links te vegen gaat een stuk makkelijker dan op de stapel tikken en dan precies de juiste kaart kiezen, waarvan je ook niet eens goed kan zien welke je moet hebben. Ook op dat vlak zien we graag verbeteringen, al is dat vooral werk voor de banken in kwestie. bunq laat je bijvoorbeeld wel al het design van de kaart ietwat aanpassen, met een herkenbaar kleurtje.

Als we naar de verdere toekomst kijken, heeft Apple nog wel wat functies in petto waar we in Nederland nog niks mee kunnen. Denk aan Apple Cash, waarmee je geld naar vrienden kan versturen via iMessage, waarna het bedrag als tegoed op een speciale kaart komt te staan. Apple moet hiervoor nauw samenwerken met een bank die de achterliggende dienst aanbiedt. We zien de uitrol hiervan niet snel in Nederland gebeuren, omdat de behoefte hieraan een stuk minder groot is. Geld overmaken via een betaalrekening en betaalverzoek is makkelijker dan losse bedragen overmaken die als saldo op een aparte kaart komen te staan. Wellicht dat een andere manier om geld over te maken van de ene Apple Pay-gebruiker naar de andere een goed alternatief kan bieden, zodat het geldt gewoon direct op je eigen rekening staat.

De Apple Card, Apple’s eigen creditcard, is ook alleen nog beschikbaar in de VS. Apple heeft in ieder geval de merknaam Apple Card in Europa geregistreerd, maar op korte termijn verwachten we deze kaart niet. De Apple Card heeft wel flink wat voordelen, zoals cashback bij Apple, maar dergelijke kaarten zijn redelijk ongebruikelijk in Nederland. Voordat we dat in Nederland zien, zijn we denk ik al heel wat jaren verder.

Op nog meer apparaten?

Apple Pay vind je nu al op je iPhone, iPad, Mac en Apple Watch. Maar Apple werkt aan nog een aantal nieuwe productcategorieen. De AirTags komen er bijvoorbeeld aan. Dit is een accessoire voor aan je sleutelbos of tas, zodat je deze altijd makkelijk kan terugvinden. Ook de Apple AR-bril komt er nog aan. Kunnen we straks overal betalen, zelfs zonder je iPhone mee te nemen of je horloge te dragen? Wij kunnen niet wachten.