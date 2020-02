Het blijkt uit de ING Digitale Monitor, een onderzoek onder ruim 1.500 Nederlanders. Vooral door de introductie van Apple Pay in Nederland is de populariteit flink toegenomen. Mensen betalen vooral met hun mobiel zodat ze hun betaalpas of portemonnee niet meer mee hoeven te nemen. “Voor een kwart van de mobiele betalers is mobiel betalen met smartphone of wearable zelfs al de favoriete betaalmethode”, meldt ING.



Toch zijn er nog steeds mensen die niet mobiel betalen. Dat komt vooral omdat ze de toegevoegde waarde niet zien. Betalen met een betaalpas is namelijk al gemakkelijk en snel. Mensen die echter mobiel hebben betaald, zijn vanaf dat moment ‘om’. Ze merken hoe handig het is en willen niet meer anders. In 2020 verwacht ING daarom dat mobiel betalen nog verder zal groeien.

Betalen met de betaalpas (55%) van de Nederlanders nog steeds de favoriete betaalmethode. Ook contant geld (30%) doet het nog goed. Ook onder mobiele betalers is de betaalpas nog steeds de meestgebruikte methode (42%). Een kwart van de mobiele betalers kiest echter liever voor smartphone of wearable als favoriete betaalmethode. Verder blijkt uit het onderzoek dat veel mensen verwachten vaker met hun mobiele telefoon of wearable te gaan betalen. Als voordelen noemen ze vooral, dat ze hun betaalpas of portemonnee thuis kunnen laten en dat hun mobiele apparaat vaak bij de hand is.

Bij de mobiel betalen-weigeraars is de grote angst dat hun smartphone of wearable gestolen wordt. Ook zien deze mensen vaak de toegevoegde waarde nog niet.

In december 2019 betaalde 19% van de Nederlanders wel eens met de mobiele telefoon bij de kassa en 12% gebruikte daarvoor een wearable, bijvoorbeeld een smartwatch, ring, horloge, armband of sleutelhanger. Onder de mobiele betalers gebruikt 44% wekelijks de mobiele telefoon of wearable om af te rekenen. 28% doet dit zelfs dagelijks of vaker.

Het onderzoek is in december 2019 uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau DVJ Insights onder een representatieve steekproef van 1.511 Nederlanders van 18 jaar of ouder. Het is uitgevoegd in opdracht van ING.

Wil je ook mobiel betalen, dan kan dat natuurlijk met Apple Pay. In Nederland kan dat via alle grote banken (ING, Rabobank en ABN AMRO) en bij kleinere spelers zoals bunq. In onze Apple Pay-uitleg vind je alle informatie!