In een e-mail aan zakelijke klanten heeft SNS de ondersteuning voor zakelijke Apple Pay aangekondigd, zo kon iCulture inzien. Na onderzoek blijkt dat SNS daar onlangs een pagina op haar website voor geopend heeft. Zo’n zelfde soort pagina is te vinden bij RegioBank, terwijl ASN in haar vraag- en antwoordsectie laat blijken dat Apple Pay nu ook zakelijk ondersteund wordt. In ieder geval bij ASN volgt Google Pay in januari 2025. RegioBank zegt zakelijke Google Pay “begin 2025” aan te bieden.

