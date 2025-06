Als eerste bekende gameconsole kun je op een PlayStation 4 en PlayStation 5 nu aankopen betalen met Apple Pay. De aankondiging deed PlayStation via X. Het interessante is dat het om een soort betaling via Apple Pay gaat die je misschien niet gewend bent, namelijk via een speciale QR-code. Apple Pay is een toevoeging op de reeks bestaande betaalmethodes, waaronder creditcards en iDEAL.

Als je onlineaankopen doet, ben je waarschijnlijk gewend om op een Apple Pay-knop te tikken, waarna je tweemaal op de zijknop van je iPhone drukt om te betalen. Dat is hoe Apple Pay al jaren werkt – als je Safari gebruikt. Sinds iOS 18 werkt Apple Pay echter ook in andere browsers. Kies je voor deze betaalmethode en gebruik je geen Safari, dan verschijnt er een soort QR-code op het scherm. Deze scan je met je iPhone of iPad en daarna kun je de betaling bevestigen.

Apple Pay in de PlayStation Store gebruiken

Op de PlayStation wordt de eerder genoemde code gewoon op het scherm getoond. Je hebt dus geen extra apps nodig en je hoeft ook niet allerlei tabbladen te openen in je browser. Zo werkt het in de PlayStation Store:

Voeg een game of add-on toe aan je winkelmandje op de PlayStation 4 of PlayStation 5. Selecteer Apple Pay als betaalmethode bij het afrekenen. Scan de QR-code met de camera van een iPhone of iPad waarop je Apple Pay hebt ingesteld. Controleer op je iPhone of iPad of je de juiste kaart hebt gekozen en verifieer de betaling. Bij een succesvolle betaling staat de game of add-on nu op je PlayStation-account.

De Xbox en de Nintendo Switch hebben allebei geen ondersteuning voor Apple Pay. Misschien zet dit nieuws van de concurrent ze op andere gedachten.