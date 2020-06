iOS-updates downloaden, maar niet installeren

Het was al mogelijk om toekomstige iOS-updates automatisch te installeren. Zet de schakelaar bij Instellingen > Algemeen > Software-update > Automatische updates aan en je hoeft voortaan niets meer te doen. Terwijl jouw iPhone ‘s nachts aan het stopcontact hangt wordt de update automatisch geïnstalleerd. In iOS 13.6 komt daar een extra tussenstap bij. Je kunt de update wel automatisch downloaden, maar dat betekent nog niet dat ‘ie meteen geïnstalleerd wordt. Het voorbeeld hieronder maakt het duidelijk.



Hieronder zie je links de oude situatie in de meest recente versie iOS 13.5.1 en rechts de situatie in de vandaag verschenen beta iOS 13.6. Er komt een extra tussenstap Customize Automatic Updates, die nog maar gedeeltelijk in het Nederlands is vertaald. De schakelaars zijn standaard ingeschakeld, dus als je meer handmatig wilt regelen moet je dat zelf doen.

Voortaan kun je automatisch de update laten downloaden wanneer je verbonden bent met Wi-Fi. Je kunt daarna zelf bepalen wanneer je de update daadwerkelijk installeert. Voorheen stuurde iOS je altijd nog een pushbericht voordat de update ‘s nachts wordt geïnstalleerd.

De nieuwe functie is een van de vernieuwingen in de iOS 13.6 beta, waarvan de tweede beta vanavond verscheen. Apple heeft deze beta hernoemd, want hij heette eerst iOS 13.5.5. Blijkbaar is Apple van plan om er meer nieuwe functies in te stoppen dan alleen bugfixes. Er zit ook een nieuwe functie in de Gezondheid-app om symptomen van allerlei ziektes vast te leggen. Zodra er meer vernieuwingen zijn ontdekt, laten we dat weten.