De iPhone 7 verscheen in 2016 en het was de allereerste waterbestendige iPhone. Ben jij een vroege koper die het toestel direct bij de release in huis gehaald heeft, dan ben je nu na ruim drie jaar misschien wel toe aan een update. De iPhone SE 2020 zal daardoor een aantrekkelijke update zijn. Ook voor iPhone 7-bezitters die hun toestel later gekocht hebben, is de iPhone SE 2020 misschien wel het overwegen waard. Daarom kijken we naar de verschillen tussen de iPhone SE 2020 vs iPhone 7: op welke punten ga je erop vooruit en welke zijn gelijk? We geven advies als je een betaalbare nieuwe iPhone wil kopen.

iPhone SE 2020 vs iPhone 7

Op het eerste gezicht lijken beide modellen wel op elkaar. Ze zijn ongeveer even groot en hebben hetzelfde schermformaat. Maar als je wat verder kijkt, zul je zien dat er veel meer verschillen zijn tussen de iPhone SE 2020 vs iPhone 7. We kijken daarom naar de schermkwaliteit, camera en overige functies om een compleet beeld te geven wat de belangrijkste verschillen van een eventuele upgrade zijn.

iPhone SE 2020 vs iPhone 7

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de iPhone SE 2020 en de iPhone 7:

Design : Beide modellen zijn van aluminium, maar de iPhone SE 2020 heeft een glazen achterkant. De hoesjes passen wel op beide versies, ondanks de kleine verschillen in afmetingen.

: Beide modellen zijn van aluminium, maar de iPhone SE 2020 heeft een glazen achterkant. De hoesjes passen wel op beide versies, ondanks de kleine verschillen in afmetingen. Prijs : De introductieprijs van de nieuwe iPhone SE ligt een stuk lager (€489 tegenover €769).

: De introductieprijs van de nieuwe iPhone SE ligt een stuk lager (€489 tegenover €769). Opslag : Je krijgt direct 64GB opslag. De iPhone 7 is nooit met deze hoeveelheid opslag beschikbaar geweest, want die begon bij 32GB.

: Je krijgt direct 64GB opslag. De iPhone 7 is nooit met deze hoeveelheid opslag beschikbaar geweest, want die begon bij 32GB. Kleuren : De iPhone 7 kwam in maar liefst zes verschillende kleuren, waaronder de speciale gitzwarte en rode versie. De iPhone SE 2020 is er in wit, zwart en rood.

: De iPhone 7 kwam in maar liefst zes verschillende kleuren, waaronder de speciale gitzwarte en rode versie. De iPhone SE 2020 is er in wit, zwart en rood. Scherm : Beide modellen hebben een 4,7-inch scherm (de iPhone 7 Plus een groter 5,5-inch scherm), maar het display van de iPhone SE 2020 is een stukje geavanceerder. Zo zit er True Tone op voor mooiere kleuren bij wisselende lichtomstandigheden.

: Beide modellen hebben een 4,7-inch scherm (de iPhone 7 Plus een groter 5,5-inch scherm), maar het display van de iPhone SE 2020 is een stukje geavanceerder. Zo zit er True Tone op voor mooiere kleuren bij wisselende lichtomstandigheden. Processor : De nieuwe iPhone SE is veel sneller dankzij de A13 Bionic-chip. Deze chip is drie generaties verder dan de A10 van de iPhone 7. Apps starten sneller, je kan zwaardere grafische apps gebruiken én je krijgt langer software-updates met nieuwe functies.

: De nieuwe iPhone SE is veel sneller dankzij de A13 Bionic-chip. Deze chip is drie generaties verder dan de A10 van de iPhone 7. Apps starten sneller, je kan zwaardere grafische apps gebruiken én je krijgt langer software-updates met nieuwe functies. Camera : Je kan met de nieuwe iPhone SE portretfoto’s maken en de portretbelichting aanpassen, zowel met de voorste als de achterste camera. Qua resolutie is alles gelijk gebleven. Onthou dat de iPhone 7 Plus wel een extra telelens heeft voor optisch inzoomen.

: Je kan met de nieuwe iPhone SE portretfoto’s maken en de portretbelichting aanpassen, zowel met de voorste als de achterste camera. Qua resolutie is alles gelijk gebleven. Onthou dat de iPhone 7 Plus wel een extra telelens heeft voor optisch inzoomen. Camerafuncties : De iPhone SE ondersteunt QuickTake, Smart HDR en kan video opnemen met stereo audio. Oftewel: foto’s en video’s zien er wel beter uit.

: De iPhone SE ondersteunt QuickTake, Smart HDR en kan video opnemen met stereo audio. Oftewel: foto’s en video’s zien er wel beter uit. Draadloos : Er zit Bluetooth 5.0 en Wi-Fi 6 op de iPhone SE 2020. Wi-Fi is iets sneller en ook je mobiele internet kan, afhankelijk van je provider, sneller zijn.

: Er zit Bluetooth 5.0 en Wi-Fi 6 op de iPhone SE 2020. Wi-Fi is iets sneller en ook je mobiele internet kan, afhankelijk van je provider, sneller zijn. NFC : De NFC-sensor is iets verbeterd, waardoor je ook op de achtergrond kan scannen (via de Opdrachten-app).

: De NFC-sensor is iets verbeterd, waardoor je ook op de achtergrond kan scannen (via de Opdrachten-app). Opladen : Je kan draadloos opladen en met de benodigde accessoires ook extra snel opladen.

: Je kan draadloos opladen en met de benodigde accessoires ook extra snel opladen. SIM: Gebruik je twee mobiele nummers, bijvoorbeeld voor zakelijk en privé. Op de iPhone SE kan je dat combineren in één toestel dankzij dualsim, mits één van je providers de eSIM ondersteunt.

De belangrijkste verschillen zitten hem dus in de prestaties, de camerafuncties, draadloze mogelijkheden en de beeldkwaliteit. Hoewel de resolutie van zowel de camera als het scherm gelijk is, zijn er wel allerlei technieken zoals Smart HDR en True Tone die voor verbeteringen zorgen bij de iPhone SE 2020. Het grootste verschil ga je merken bij het alledaagse gebruik van de nieuwe SE, omdat die simpelweg veel sneller is. Je bent daardoor weer voorbereid op de toekomst, ook dankzij langdurige software-updates. De iPhone 7 gaat nog een paar jaar mee met nieuwe functies, maar bij de nieuwe iPhone SE 2020 ben je verzekerd van minimaal vier jaar updates.

Dat is dan ook direct het belangrijkste verschil: in het alledaags gebruik merk je dat je er op de meest relevante punten op vooruit gaat. Ook merk je het gemak van draadloos opladen (mits je een geschikte oplader hebt) en kun je snelladen met de juiste accessoires. Helaas is de batterijduur gelijk, maar je profiteert wel weer van een nieuwe frisse batterij.

Het enige voordeel van de iPhone 7 is dat daar 3D Touch op zit, waardoor je stevig op het scherm kan drukken voor extra functies. Maar inmiddels heeft Apple met Haptic Touch een prima opvolger. Hierbij druk je lang op bijvoorbeeld een app. Hoewel dit dus iets minder snel is, hoef je aan mogelijkheden nauwelijks iets in te leveren.

iPhone SE 2020 vs iPhone 7 overeenkomsten

Dit zijn de belangrijkste overeenkomsten tussen de twee modellen:

Bediening : De bediening gaat bij beide modellen via de thuisknop, die bovendien via de Taptic Engine een eigen gekozen trilling geeft.

: De bediening gaat bij beide modellen via de thuisknop, die bovendien via de Taptic Engine een eigen gekozen trilling geeft. Waterbestendigheid : Beide toestellen zijn even waterbestendig (30 minuten in 1 meter diep water).

: Beide toestellen zijn even waterbestendig (30 minuten in 1 meter diep water). Scherm : In vergelijking met de standaard iPhone 7 is het scherm even groot en ook de resolutie gelijk. Ook ondersteunen ze allebei de P3 brede kleurweergave.

: In vergelijking met de standaard iPhone 7 is het scherm even groot en ook de resolutie gelijk. Ook ondersteunen ze allebei de P3 brede kleurweergave. Camera : De cameraresolutie is gelijk, maar je maakt zoals eerder gezegd met de iPhone SE wel mooiere foto’s.

: De cameraresolutie is gelijk, maar je maakt zoals eerder gezegd met de iPhone SE wel mooiere foto’s. Touch ID : De vingerafdruk vind je op beide series. Het gaat dan ook in allebei de gevallen om de tweede generatie Touch ID.

: De vingerafdruk vind je op beide series. Het gaat dan ook in allebei de gevallen om de tweede generatie Touch ID. Apple Pay : Je kan op beide modellen Apple Pay gebruiken.

: Je kan op beide modellen Apple Pay gebruiken. Batterijduur: De batterijduur is gelijk (zo’n 13 uur video afspelen en 40 uur audio luisteren). Alleen de iPhone 7 Plus heeft een langere accuduur.

Specs iPhone SE 2020 vs iPhone 7

In onze tabel vind je nogmaals alle specificaties overzichtelijk op een rij. Zo kun je beide toestellen vergelijken op de punten die voor jou belangrijk zijn.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie iPhone SE 2020 vs iPhone 7

Is upgraden van de iPhone 7 naar de iPhone SE 2020 het geld waard? Wat ons betreft wel. Als je niet meteen weer meer dan €800 wil betalen en niet de meest innovatieve functies zoals Face ID en een volledig scherm wil, is de iPhone SE 2020 ook vanaf de iPhone 7 een prima upgrade. De prestatieverbeteringen zijn flink, zeker voor die betaalbare prijs. Bovendien heb je direct 64GB opslag, zonder dat je daarvoor extra hoeft bij te leggen. Wat betreft de camera moet je niet al te grote updates verwachten. Hoewel je wel mooiere foto’s maakt en portretkiekjes kan maken, zijn de verbeteringen in de scherpte niet heel erg groot. Wil je die upgrade wel, dan raden we de iPhone 11-serie aan.

Desalniettemin is de iPhone SE 2020 ook voor iPhone 7-bezitters een waardige upgrade. Je kan met dit toestel weer jarenlang vooruit en zeker als je tevreden bent met het 4,7-inch formaat is de nieuwe iPhone SE het toestel dat je moet hebben. Heb je een iPhone 7 Plus, dan kan het wel flink wennen zijn om terug te keren naar een kleiner scherm. Wil je dat niet, dan raden we de iPhone XR of iPhone 11 aan.

Prijs en verkrijgbaarheid

De iPhone SE is sinds vrijdag 17 april te bestellen bij diverse winkels en providers. De eerste toestellen worden geleverd op 24 april. Je kunt kiezen uit drie kleuren: wit, zwart en rood. Verder heb je de keuze uit 64GB, 128GB of 256GB opslag, waarbij onze voorkeur uitgaat naar 128GB. Dat kost namelijk maar 50 euro meer dan het instapmodel en zorgt dat je toestel veel toekomstbestendiger is.

Dit zijn de prijzen van de iPhone SE 2020:

64GB: €489,-

128GB: €539,-

256GB: €659,-

