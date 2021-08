Google heeft de nieuwe reeks aan Nest-producten aangekondigd, nadat deze eerder al uitgelekt waren. De producten verschenen in de webshop van Google. Eerder dit jaar kondigde het bedrijf de komst van een vernieuwde lijn aan en nu hebben we de eerste beelden.

Update 5 augustus 2021: Inmiddels heeft Nest de nieuwe beveiligingscamera aangekondigd, samen met een nieuwe Nest-deurbel. In totaal gaat het om vier nieuwe producten: drie modellen van de Google Nest Cam en een nieuwe Google Nest Doorbell. Het meest interessant zijn de modellen met ingebouwde batterij.



Nieuwe 2021-modellen Google Nest Cam en en Nest Doorbell met batterij onthuld

Allereerst is er de nieuwe Nest Cam en Doorbell met ingebouwde batterij. Doordat er nu een accu in zit, ben je een stuk flexibeler in waar je de camera of deurbel bevestigt. Voor de deurbel hoef je dus ook geen bestaande bedrading te gebruiken, want de camera is volledig draadloos te gebruiken. De ingebouwde accu van de deurbel gaat zo’n zes maanden mee, al is dat ook afhankelijk van het aantal registraties van opnames.

De Nest Cam Doorbell heeft een resolutie van 989 x 1280 met 30 frames per seconde. Er zit ook een nachtmodus op. Als je de deurbel toch liever bedraad aan wil sluiten, kan dat ook. De nieuwe Nest Doorbell met accu is vanaf 24 augustus beschikbaar en kost €199,99.

De nieuwe Nest Cam met batterij werkt zowel binnen als buiten en kost ook €199,99. Deze camera neemt beelden op tot 1080p met 30 frames per seconde. De kijkhoek is 130 graden en heeft 6x digitale zoom en een nachtmodus. Net als de deurbel kun je hem ook bedraad aansluiten. De batterij van de camera gaat gemiddeld zeven maanden mee. De nieuwe Nest Cam is beschikbaar vanaf 24 augustus.

Tot slot komt Google ook nog met een Nest Cam met floodlight, oftewel verlichting voor buiten. Het laatste model is de nieuwe bedrade Nest Cam voor binnen, die een adviesprijs van $100 heeft. Over de beschikbaarheid van deze twee modellen in Nederland is nog niets bekend, maar ze zouden binnenkort beschikbaar komen.

Oorspronkelijk artikel 4 augustus 2021

Meestal horen we over uitgelekte producten en functies via anonieme bronnen, maar deze keer is het nieuws direct van de maker afkomstig. Google heeft op haar Amerikaanse webshop een reeks nieuwe Nest-producten aangekondigd, zo meldt The Verge. Inmiddels is de pagina offline, maar we hebben de foto’s nog.

Nieuwe Nest beveiligingscamera gelekt

Opvallend is dat Google van plan is om een nieuwe Nest Cam uit te brengen die zowel voor binnen als buiten geschikt is. Deze camera krijgt een verwisselbare batterij, in plaats van netvoeding. Dat geeft je als eigenaar veel meer vrijheid in de positionering van je camera. Er komt overigens ook een nieuwe Nest Cam voor binnen mét netvoeding.



Afbeelding via The Verge.

Naast de gewone beveiligingscamera’s komt Google Nest ook met een nieuwe Nest Cam met floodlight. Dit model lijkt dezelfde camera te krijgen, maar dan met twee schijnwerpers eraan vast. Onze verwachting is dat deze schijnwerpers automatisch zullen inschakelen als er iemand in de buurt komt.

Nest Deurbel met batterij op komst

Naast de beveiligingscamera’s is er nog een ander product uitgelekt. Het gaat om een Nest Deurbel, ook met vervangbare batterij. Ook de deurbel kun je op dit moment alleen met netvoeding kopen, maar dat is niet voor iedereen handig. De uitgelekte Nest Deurbel is wit in plaats van zwart. Verder lijkt het ontwerp wel gelijk, maar van binnen verwachten we wel wat verbeteringen.

In mei 2021 werd bekend dat Google Nest met HomeKit zal werken, dankzij ondersteuning voor Matter. Ze waren daarbij echter opvallend stil over de Nest Cam. We weten dat in ieder geval de slimme thermostaat support zal krijgen. Deze HomeKit-ondersteuning is belangrijk voor Apple-gebruikers. Het geeft je als eigenaar meer controle over al je slimme apparaten op één plek.



Afbeelding via The Verge.

Op dit moment zijn de afbeeldingen verwijderd. De links naar de producten werkten overigens niet: je werd doorgestuurd naar de startpagina. Het is onbekend wanneer de nieuwe lijn aan Nest-producten officieel wordt aangekondigd. We verwachten dat het niet lang zal duren, aangezien de Google Store er ook al klaar voor lijkt.

Ben je aan het rondkijken voor een nieuwe beveiligingscamera, dan is het misschien de moeite waard om deze aankondiging even af te wachten. Wil je nu al een HomeKit camera kopen, check dan onze gids.

