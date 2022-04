Het is Dag van de Aarde! Maak groene keuzes door een refusbished toestel te nemen. Dat bespaart grondstoffen door hergebruik van toestellen die nog prima bruikbaar zijn. Mag in groen, maar er zijn ook andere kleuren van de iPhone 11.

iPhone 11 refurbished kopen

Een refurbished iPhone 11 is een toestel dat op alle belangrijke punten grondig nagekeken. Je betaalt hiervoor een stuk minder dan de adviesprijs, maar krijgt wel dezelfde kwaliteit van materialen en features. Bovendien heb je meer zekerheid dan wanneer je een gebruikte iPhone 11 via Marktplaats koopt. Steeds meer mensen kiezen daarom bewust voor een refurbished iPhone, omdat het gewoon een slimme keuze is. Het is goed voor je portemonnee én voor het milieu, want alleen de onderdelen die versleten zijn hoeven te worden vervangen. Een refurbished iPhone 11 is bovendien op tientallen punten nagekeken, zodat je meer zekerheid hebt dan in het tweedehands circuit.



Hieronder vind je in onze prijsvergelijker met betrouwbare partners:

Toch liever een gloednieuw toestel? Dan kun je ook kijken naar een losse iPhone 11 of een iPhone 11 met abonnement, want dit toestel is nog op diverse plekken verkrijgbaar.

Prijzen 64GB iPhone 11 (met usb-a-kabel)

Als je naar de losse toestelprijzen van de iPhone 11 kijkt, in de uitvoering met usb-a-kabel, dan zie je dat je vrij veel kunt besparen:

Er is ook een iPhone 11-uitvoering die met usb-c-kabel wordt geleverd, maar daarvan vind je nog maar zelden refurbished exemplaren.

Refurbished iPhone 11 vergelijken: zo vind je de beste aanbieder

De iPhone 11 is nog steeds in het assortiment bij Apple en is daarom populair. Je kunt kiezen uit heel veel kleuren, hebt een toestel met smalle schermranden, Face ID, draadloos opladen en prima camerafuncties, op een handzaam formaat. Voor een refurbished exemplaar ben je heel wat minder kwijt dan wat Apple ervoor vraagt, terwijl je in feite hetzelfde toestel krijgt – alleen met soms wat gebruikssporen. Je bepaalt zelf hoe ‘nieuw’ het toestel eruit ziet. Voor een refurbished iPhone 11 in bijna-nieuwstaat betaal je meer dan voor een model met wat krasjes. Op zich hoeven een paar krasjes geen probleem te zijn: als je het toestel zelf een tijdje gebruikt ontstaat er vaak ook wat schade. Belangrijker is dat de accu en het scherm goed zijn, dus zonder slijtage.

Maar hoe vind je een betrouwbare aanbieder voor jouw refurbished iPhone 11? De markt wordt overspoeld door aanbieders. Bij aanbieders die zijn aangesloten bij het Keurmerk Refurbished krijg je de meeste zekerheid, maar betaal je ook vaak wat meer.

Hieronder vind je enkele aanbieders van refurbished producten. Je kunt onder andere terecht bij:

(🏅aangesloten bij Keurmerk Refurbished)

Refurbished iPhone 11 kopen: waarop letten?

Er is soms nog wel wat onduidelijkheid over refurbished iPhones. Dat komt omdat het aantal aanbieders explosief is gegroeid, waardoor je niet altijd zekerheid hebt over de kwaliteit. Kies daarom voor een aanbieder met een goede reputatie, waar je garantie krijgt en waar de toestellen goed worden nagekeken.

Let bij het kiezen van een aanbieder op de volgende punten:

Hoe wordt een iPhone 11 refurbished gemaakt?

De meeste refurbished iPhone-aanbieders kopen een partij iPhones in, die ze nakijken en vervolgens weer doorverkopen. Soms zijn het grote partijen, bijvoorbeeld toestellen die in een zakelijke omgeving zijn gebruikt. Ook zijn de toestellen soms afkomstig van retouren van fabrikanten en winkeliers. Deze toestellen kunnen niet meer als nieuw worden verkocht, maar zijn ook nog lang niet versleten.

Allereerst wordt de iPhone 11 gewist, zodat er geen privégegevens van de vorige eigenaar meer aanwezig zijn. Daarnaast wordt de nieuwste iOS-versie erop gezet. De behuizing wordt volledig schoongemaakt en gecontroleerd op krassen en andere schade. Ook het scherm, de knoppen en de accu worden langsgelopen. Waar nodig worden onderdelen vervangen. Er zijn ook aanbieders die alleen de direct zichtbare schade repareren. In dat geval kan de batterij versleten zijn, dus let daar goed op. Wat ons betreft is een batterij in goede conditie belangrijker dan een behuizing zonder krasjes. Je kunt immers altijd nog een hoesje plaatsen.

Conditie van refurbished iPhone 11

Elke refurbished iPhone is nagekeken en zo nodig voorzien van nieuwe onderdelen. De conditie wordt vaak uitgedrukt in een grade. Grade A ziet er als nieuw uit, terwijl grade B zichtbare krassen op de behuizing kan hebben. Bij een grade C iPhone is er sprake van zware gebruikssporen.

Zo’n beschadigde iPhone 11 kan als refurbished toestel nog prima verkocht worden als het toestel zelf nog goed functioneert. Sommige mensen kopen een refurbished iPhone 11 voor kinderen, zodat ze zich niet druk hoeven te maken over krasjes. Die zitten er immers toch al op. Anderen hebben een opgeknapte iPhone 11 nodig om iets te testen, bijvoorbeeld softwareontwikkelaars. Het toestel hoeft dan alleen maar goed te functioneren en hoeft er niet zo mooi uit te zien. Let op welke garantie op refurbished iPhones je krijgt, want dit kan per aanbieder verschillen (zie ook verder).

Beschikbaarheid refurbished iPhone 11

Van sommige toestellen zijn erg veel exemplaren verkrijgbaar, ook als refurbished variant. In het geval van de iPhone 11 is het zo dat heel veel mensen dit model hebben gekocht. Het is bovendien al lang in het assortiment bij Apple, waardoor er redelijk veel in omloop zijn, ook tweedehands.

Dit zorgt ervoor dat er vrij veel aanbod is van refurbished iPhone 11 modellen. Ook zul je merken dat van sommige opslagcapaciteiten meer aanbod is. We raden aan om een modellen met 128GB of 256GB opslag te kiezen, zodat je er langer plezier van hebt. Het scheelt vaak maar een paar tientjes. Bij refurbished iPhones is het prijsverschil tussen de verschillende opslagvarianten vaak relatief klein.

Prijs refurbished iPhone 11

Wat kost een refurbished iPhone 11 eigenlijk? De prijzen van refurbished iPhones verschillen per aanbieder, maar ze liggen op zo’n 50% tot 80% van de oorspronkelijke aanschafprijs. Dit is dan ook de belangrijkste reden om voor refurbished te kiezen: de prijs ligt een stuk lager.

Omdat het bij refurbished om unieke exemplaren gaat, die in wisselende conditie verkrijgbaar zijn, loont het goed om te zoeken naar een betrouwbare aanbieder. Onze refurbished iPhone vergelijker wijst je de weg naar de beste aanbiedingen. De meeste aanbieders beschikken over een steeds veranderend aanbod en stemmen de prijzen af op de vraag. Let bij het kiezen op model, opslagruimte, conditie en kleur. Je vindt dan precies een toestel die past bij jouw smaak en budget.

Levering en retourbeleid

Je koopt de refurbished iPhone 11 op afstand, dus je hebt altijd de mogelijkheid om je aankoop binnen de zichttermijn terug te sturen. De termijn hiervan varieert per aanbieder: soms heb je 14 dagen, maar het komt ook wel voor dat je 30 dagen de tijd hebt om je aankoop te proberen. Je kunt dan je aankoop terugsturen, zonder opgaaf van reden. Bevalt de gereviseerde iPhone 11 niet, dan weet je in ieder geval dat je er niet lange tijd aan vast zit.

Check ook even hoe de iPhone wordt geleverd: vaak krijg je er een kabel, adapter en simkaarttool bij, maar niet de originele verpakking en oordopjes. Bij een recente refurbished iPhone 11 kun je geluk hebben en krijg je er niet alleen de originele verpakking bij, maar zit er ook nog originele Apple-garantie op.

Refurbished iPhone 11 garantie

De garantie op refurbished iPhones kan aanzienlijk verschillen: soms krijg je 6 maanden garantie, soms zelfs 12 of 24 maanden. Wil je meer zekerheid, dan kun je soms de garantie tegen een kleine vergoeding verlengen. Bij een Certified Pre-Owned toestel krijg je een jaar garantie.

Let erop dat de iPhone-garantie tijdens het tweede jaar alleen geldt voor de winkel waar je het toestel gekocht hebt. Je kunt dus niet bij Apple aankloppen. Mocht je in het tweede jaar tegen problemen aanlopen, dan zul je bij de (web)winkel verhaal moeten halen. Kies daarom een winkel met goede klantenservice en een eigen reparatiedesk.

Veel refurbished aanbieders werken samen met Card Services Utrecht, een erkende Apple serviceprovider.

Bekijk ook Zo zit het met garantie op refurbished iPhones In dit artikel lees je hoe het zit met garantie op refurbished iPhones . Krijg je net zoveel garantie op als een nieuw exemplaar? Hier lees je waarop je moet letten.

Refurbished iPhone 11 kopen met abonnement

Vroeger kon je bij losse iPhones alleen gloednieuwe toestellen kopen, maar tegenwoordig is het ook mogelijk om een refurbished toestel te combineren met een abonnement. Zo kun je op een slimme manier onder de BKR-registratie uit komen, omdat je veel minder hoeft bij te betalen.

Je kunt refurbished iPhones met abonnement onder andere vinden bij:

Lees meer over refurbished producten in deze tips: