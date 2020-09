Apple Watch: welke past bij jou?

Bij een Apple Watch kopen heb je de keuze uit heel wat opties. Er zijn verschillende materialen en kleuren voor de horlogekast, je hebt meerdere formaten en bij de Apple Watch-bandjes heb je nog veel meer keuzes. In dit artikel lopen we de verschillende mogelijkheden met je langs, zodat je weet welke Apple Watch bij jou past.

We hebben een apart Apple Watch-overzichtsartikel waarin we de verschillende functies van de Apple Watch uitleggen.

Welk Apple Watch-formaat past bij jou?

Welk formaat Apple Watch het beste bij jou past, is afhankelijk van je polsomtrek en persoonlijke smaak. Je hebt bij Apple keuze uit twee formaten:

40mm (voorheen 38mm): geschikt voor een pols van 130-200mm

(voorheen 38mm): geschikt voor een pols van 130-200mm 44mm (voorheen 42mm): geschikt voor een pols van 140-210mm

Het is niet zo dat het 40mm-model alleen voor vrouwen is bedoeld; er zijn nu eenmaal mannen met smalle polsen en vrouwen met dikke polsen. Bekijk ons artikel over Apple Watch-formaat kiezen voor meer informatie.

Apple Watch materialen

De Apple Watch is in verschillende materialen verkrijgbaar, elk met een verschillend prijsniveau. In Nederland en België zijn alleen de modellen van aluminium verkrijgbaar. Voor de duurdere materialen zul je in het buitenland moeten kijken.

Je kunt kiezen uit:

De meeste winkels hebben alleen de modellen van aluminium op voorraad. De speciale modellen zoals Hermès en Apple Watch Edition zul je maar op een beperkt aantal verkooplocaties aantreffen. Sinds de Apple Watch Series 3 vind je in Nederland en België alleen de Nike+ versie en de standaard uitvoeringen van aluminium. Alle andere modellen werken met 4G en de benodigde eSIM hiervoor wordt nog niet door Nederlandse en Belgische providers ondersteund.

Kleur Apple Watch kiezen

De kleuren voor aluminium zijn verschillend per generatie:

Series 6: spacegrijs, zilver, goud, blauw en rood

Series 4 en 5: spacegrijs, zilver, goud

Series 3: spacegrijs, zilver

Apple Watch SE: spacegrijs, zilver, goud

Nike+: spacegrijs, zilver

Bij de uitvoeringen in andere materialen zoals staal en titanium heb je nog meer keuze uit kleuren.

Welke kleur je kiest is natuurlijk een kwestie van smaak. Goud, blauw en rood zijn wat lastiger met de verschillend gekleurde bandjes te combineren. De beste keuze wat ons betreft is spacegrijs, omdat dit model het meest compact oogt en omdat deze kleur het gemakkelijkst weer is door te verkopen. Maar het is tegelijk ook de minst gewaagde kleur. Je zou ook voor zilver kunnen kiezen, als je dit mooier vindt.

Apple Watch functies

Alle modellen van de Apple Watch Series 6 zijn gelijk, ongeacht welke kleur of materiaal je kiest. Ook het formaat maakt niet zoveel uit: uiteraard is de batterijduur van de 44mm versie iets langer, maar er zitten precies dezelfde functies in en ook de hoeveelheid opslag is hetzelfde. Voorheen bood Apple bij de duurdere modellen een scherm met saffierglas, maar bij de Series 6 wordt daar geen melding meer van gemaakt.

Er zijn wel functieverschillen tussen de generaties. Zo heeft de Series 4 een nieuw design gekregen, valdetectie en een EGC-functie voor het maken van hartfilmpjes. Bij de Series 5 voegde Apple een kompas en always-on scherm toe en bij de Series 6 heb je een snellere processor en de mogelijkheid om bloedzuurstof te meten. Hoe nieuwer de Apple Watch, hoe meer erin zit. Voordat je je keuze maakt is het goed om na te denken of je deze functies echt vaak zult gebruiken. Heb je geen always-on display, ECG en zuurstofsensor nodig, dan zou je ook voor de ‘uitgeklede’ Apple Watch SE kunnen kiezen, waarmee je flink wat geld kunt besparen.

Bekijk ook Apple Watch SE aangekondigd: Apple's betaalbare smartwatch voor instappers Apple heeft een betaalbaar instapmodel van de Apple Watch aangekondigd, de Apple Watch SE. Dit is de opvolger van de Series 3 en is een betaalbaar alternatief voor andere smartwatches.

Welk Apple Watch-bandje past bij jou?

Dankzij Apple Watch Studio kun je elke Apple Watch combineren met je favoriete bandje. Alle bandjes van hetzelfde formaat zijn ook uitwisselbaar, dus je kunt alle bandjes van 42/44mm onderling uitwisselen op Apple Watch-modellen van 42/44mm. Heb je een Apple Watch-bandje gekocht waar je later toch niet zo tevreden over bent, dan koop je gewoon een nieuwe. Dat kan bij Apple, of bij third party-fabrikanten.

Kortom, welke Apple Watch moet ik kiezen?

Weet je nog steeds niet welke Apple Watch je moet kiezen? Met onderstaande tips helpen we je op weg.

Kies de Apple Watch SE als…

Je beginnende Apple Watch-gebruiker bent, maar wel up-to date wilt zijn

Je functies zoals always-on display, ECG en zuurstofsensor niet nodig hebt

Niet wilt betalen voor functies die je toch niet gebruikt

Prijs vanaf €299 bij Apple

Kies de Apple Watch Series 6 als je…

Altijd het nieuwste wilt en over alle functies wilt beschikken

Een blauwe of rode Apple Watch wilt hebben

Geld geen rol speelt

Prijs vanaf €429 bij Apple

Kies de Apple Watch Series 5 als je…

Geen bloedzuurstofmeting nodig hebt

Geen snellere processor nodig hebt

Kies de Apple Watch Series 3 als je…

Zo betaalbaar mogelijke Apple Watch zoekt

Alleen basisfuncties gaat gebruiken, zoals notificaties en sporten

Het niet erg vindt dat het scherm niet tot de hoeken doorloopt

Wil je nog meer hulp bij je keuze, bekijk dan eens ons artikel Apple Watch vergelijken.