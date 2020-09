De Apple Watch is verkrijgbaar in 40mm en 44mm. Welk formaat Apple Watch is voor jou het prettigste? En hoe zit het met de voorgaande maten 38mm en 42mm? In deze gids helpt we met het kiezen van een passende maat.

Apple Watch: 40mm of 44mm?

Wil je een Apple Watch kopen, dan heb je bij de Apple Watch SE en de Apple Watch Series 6 de keuze uit twee formaten: 40mm en 44mm. Dat geldt ook voor de Apple Watch Nike+ en de speciale uitvoeringen. Maar welk formaat moet je nu kiezen? Hoe weet je welke maat ideaal is voor jouw pols? In deze gids geven we je tips welke maat Apple Watch het beste bij jou past.

Apple Watch maten: welk formaat horlogekast moet ik kiezen?

Tot en met de Series 3 kon je bij de Apple Watch kiezen uit de formaten 38mm en 42mm. Sinds de Apple Watch Series 4 is Apple overgestapt op een groter formaat. Er zit een 30% groter scherm in, de behuizing is een tikje groter en de randen zijn smaller. De huidige Apple Watch-maten zijn 40mm en 44mm. Welk formaat Apple Watch het best bij jou past, is afhankelijk van de omtrek van jouw pols:

40mm : geschikt voor een pols van 130-200mm

: geschikt voor een pols van 130-200mm 44mm: geschikt voor een pols van 140-210mm

Om erachter te komen welke polsmaat je hebt, doe je het volgende:

Pak een touwtje of koord. Wikkel het touwtje om je pols en zorg dat deze goed aansluit, maar niet te strak zit. Leg het touwtje langs een lineaal en je weet de polsmaat.

Heb je een vrij brede pols, dan kun je het beste voor de 44mm-versie gaan. De 44mm modellen zijn gemakkelijker af te lezen vanwege het grotere scherm en hebben een langere batterijduur. Heb je een erg brede pols met een omtrek van meer dan 200mm, dan kun je het beste kiezen voor het grotere formaat. Heeft je pols een omtrek van 220mm of meer, dan ben je aangewezen op een beperkt aantal bandjes, namelijk de zwarte sportband en de donkergrijze sport loop.

Mensen met een wat slankere pols kunnen beter voor de 40mm versie gaan. Dat staat zelfs iets mooier. De Apple Watch is een unisex product, dus het maakt niet uit welk model of welke kleur je kiest.

Wil je nog meer hulp bij je keuze, bekijk dan eens ons artikel Apple Watch vergelijken.

Ga de Apple Watch 40mm kopen als…

… je eerder al een 38mm Apple Watch had en deze maat goed beviel.

… je een vrij kleine pols hebt.

… je veel bandjes van 38mm/40mm hebt en die wil blijven gebruiken.

… je een bandje wilt dragen dat alleen voor het kleinere model beschikbaar is, zoals de Moderne Gesp.

Ga de Apple Watch 44mm kopen als…

… je eerder al een 42mm Apple Watch had en deze maat goed beviel.

… je een wat grotere vrouwenpols hebt.

… je huidige bandjes van 40mm/42mm hebt die je wilt blijven gebruiken.

… je graag een bandje wil dat alleen voor het grotere model beschikbaar is.

… je de meeste schermruimte wil hebben.

… een zo lang mogelijke accuduur wilt hebben.

Apple Watch maat: hoe zit het met bandjes?

Heb je al eerder een Apple Watch gehad, dan is de kans groot dat je al een collectie bandjes opgebouwd hebt. Apple zorgt er gelukkig voor dat bandjes van het vorige formaat ook nog te gebruiken zijn op de nieuwste Apple Watches. Zo zit het:

Alle 38mm bandjes passen op een 40mm-model

Alle 42mm bandjes passen op een 44mm-model

Dit geldt ook andersom voor de bandjes die Apple in de toekomst uitbrengt:

Alle 40mm bandjes passen op een 38mm-model

Alle 44mm bandjes passen op een 42mm-model

De enige uitzondering zijn de Solobandjes die sinds 2020 verkrijgbaar zijn. Deze zijn qua maatvoering afgestemd op de Series 4 en later. Of de Apple Watch-bandjes passen en hoe je de juiste maat bepaalt lees je in een apart artikel.

In theorie kun je elk formaat bandje met elk formaat horlogekast combineren, omdat de aansluitingen op dezelfde plek zitten. Maar daarbij kan het staafje wel iets uitsteken of te klein zijn. Je kunt dus bijvoorbeeld een 38mm bandje op een 44mm Apple Watch gebruiken. Functioneel gezien werkt het wel, maar het ziet er niet echt mooi uit.

Apple Watch schermformaat: resolutie in pixels

De schermformaten van de twee modellen is ook verschillend. Het oppervlak van het 44mm-model is iets groter dan de 40mm-kast. Dat beeldkwaliteit is bij beide versies echter wel hetzelfde. Het grote verschil zit hem dan ook in de hoeveelheid pixels:

40mm Apple Watch: 394 x 324 pixels

44mm Apple Watch: 448 x 368 pixels

38mm Apple Watch: 340 x 272 pixels

42mm Apple Watch: 390 x 312 pixels

Apple Watch maat proberen

Twijfel je nog steeds welke het beste bij jou pols past? In de Apple Store-app kun je de formaten in ware grootte bekijken. Hou je iPhone voor je pols en je ziet ongeveer hoe groot de Apple Watch is ten opzichte van je hand. Dit doe je als volgt:

Open de Apple Store-app Tik op Winkelen > Apple Watch. Tik op Apple Watch en kies een model. Het maakt niet uit welke je kiest. Scroll naar onderen en tik op Vergelijk kastformaten. In het volgende scherm kun je wisselen tussen de 40mm en 44mm-versie. Hou je iPhone bij je pols om te zien hoe dit eruit ziet.

Ben je nog niet overtuigd, dan kan je altijd langs gaan in een Apple Store om hem zelf te passen. Je kan dan meteen kijken welk bandje het beste bij je past.

Ben je benieuwd naar de prijzen en wil je een Apple Watch kopen? In ons artikel vind je alle opties en overzicht van huidige modellen.