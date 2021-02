Tweedehands Apple Watch: iets voor jou?

Een tweedehands Apple Watch kan een goede keuze zijn als je niet de normale winkelprijs wilt betalen, of als je nog niet helemaal zeker bent of een Apple Watch wel iets voor jou is. Je twijfelt bijvoorbeeld of je de smartwatch wel elke dag zult dragen en of ‘ie niet na verloop van tijd in de kast belandt.

Met een tweedehands Apple Watch kun je voor een redelijk bedrag ervaren hoe het is om Apple’s slimme horloge te gebruiken. Maar welke tweedehands Apple Watch kun je dan het beste kiezen? En past dan misschien een refurbished Apple Watch beter bij jou?



Waarom een tweedehands Apple Watch?

De belangrijkste reden om voor een tweedehands Apple Watch te kiezen, zijn de kosten. Een gloednieuwe Apple Watch kost rond de 400 euro als je kiest voor het nieuwste model. Je zou ook een eerdere generatie of het instapmodel Apple Watch SE kunnen nemen en bent dan rond de 300 euro kwijt.

Voor een gebruikte Apple Watch betaal je aanmerkelijk minder. Je kunt met gemak 100 euro of meer besparen. In tegenstelling tot een tweedehands iPhone is de Apple Watch wel iets minder prijsvast. Gebruikte exemplaren zakken al snel in prijs. Misschien heeft dat ermee te maken dat mensen de Apple Watch als een persoonlijk apparaat zien, dat je op je lichaam draagt waardoor je liever niet een exemplaar wilt dat al door iemand anders is gedragen. Producten waarbij hygiëne belangrijk is, zoals de AirPods, zul je ook niet zo snel tweedehands aanschaffen.

Hoe dan ook: als je er geen bezwaar tegen hebt dat de Apple Watch al door iemand anders gedragen is, kun je aardig wat geld besparen.

Welke tweedehands Apple Watch?

Als je erover denkt om een tweedehands Apple Watch aan te schaffen, dan wil je er natuurlijk zo lang mogelijk plezier van hebben.

Deze modellen raden we af:

Let op dat veel mensen de aanduiding Series 0 en Series 1 met elkaar verwarren. Een horloge dat op Marktplaats als Series 1 wordt aangeboden, is in de meeste gevallen de eerste generatie uit 2015. Beide modellen zijn vrijwel hetzelfde maar de Series 1 heeft een iets nieuwere chip.

Er zijn meerdere redenen waarom we bovenstaande modellen afraden:

De batterij is vaak verouderd, waardoor het horloge minder lang meegaat.

Deze modellen krijgen geen updates meer, of leveren grote problemen op bij het installeren van updates.

Deze modellen hebben nog het oude design.

Dat deze modellen nog het oude design hebben, is het minst belangrijke probleem. Alleen een kenner ziet dat je een oud model hebt en je kunt alle horlogebandjes die sinds 2015 zijn verschenen gewoon gebruiken.

De batterijduur is vaak wel een probleem, maar ook dat is op te lossen. Zeker bij de kleine exemplaren van 38/40mm kan de batterijduur flink korter zijn geworden, waardoor je halverwege de dag moet bijladen. Eventueel zou je de batterij voor rond de 100 euro kunnen laten vervangen, waardoor het horloge weer langer meegaat.

Een probleem dat niet op te lossen is, is dat de Series 0 t/m 2 geen updates meer krijgen. Je profiteert dus niet meer van aanstaande nieuwe functies. De Series 3 heeft nog wel een update gekregen naar watchOS 7, maar dit levert grote problemen op.

Op de oudere modellen loop je ook enkele hardware- en softwarfuncties mis. Denk daarbij aan verbeterde waterbestendigheid en ingebouwde GPS. Op de nieuwere Apple Watch-modellen vind je ook gezondheidsfuncties zoals ECG (hartfilmpjes maken), bloedzuurstofmeting en valdetectie. Vind je deze functies minder belangrijk, dan zou je ook kunnen kiezen voor de Apple Watch SE, die de nieuwste technologie aan boord heeft, maar waarop sommige geavanceerde functies ontbreken. Veel mensen gebruiken dit toch niet, dus we vinden dat je met een Apple Watch SE eigenlijk prima af bent.

De beste koop voor een tweedehands Apple Watch is op dit moment de Series 4 of 5. Deze zijn niet meer officieel bij Apple verkrijgbaar, maar er zijn wel veel gebruikte exemplaren in omloop van mensen die inmiddels naar een nieuwer model zijn overgestapt. Vooral van de Series 4 zijn veel tweedehands exemplaren in omloop, omdat veel mensen deze vanwege het nieuwe design hebben aangeschaft. Denk echter goed na of een tweedehands Series 4 met vervangende batterij (€100 extra) de investering waard is ten opzichte van een gloednieuwe Apple Watch SE.

Waarop letten bij een tweedehands Apple Watch?

Overweeg je een tweedehands Apple Watch, let dan op de volgende punten:

Welke generatie is het? Vraag eventueel het modelnummer aan de verkoper. Zie hiervoor ons artikel ‘Welke Apple Watch heb ik?‘

Zitten er krasjes op de behuizing of op het scherm? Je kunt dit achteraf vaak niet meer goed laten herstellen. Zo is het vervangen van het scherm bij een Apple Watch niet iets wat erg gebruikelijk is. Vraag of de huidige bezitter schermfolie of een case heeft gebruikt.

Hoeveel horlogebandjes krijg je erbij? Wil je de ervaring van een nieuwe Apple Watch, dan kun je het beste zelf een nieuw bandje aanschaffen. De officiële bandjes van Apple zijn vanaf 49 euro verkrijgbaar. Bij ‘de Chinees’ ben je goedkoper uit voor namaakbandjes, maar die zijn vaak van mindere kwaliteit.

Vraag en controleer of de Apple Watch goed ontkoppeld is van de iPhone van de eigenaar van wie je de Watch koopt. Je kunt de Watch anders niet weer koppelen met jouw iPhone, omdat er steeds om een Apple ID wordt gevraagd.

Refurbished Apple Watch

Wil je liever niet te maken hebben met (mogelijk onbetrouwbare) aanbieders op Marktplaats en soortgelijke sites, dan kun je ook kiezen voor een refurbished Apple Watch. Dit houdt in dat het horloge grondig is nagekeken en eventueel is voorzien van nieuwe onderdelen. Ook krijg je er vaak garantie op. De prijzen liggen wel wat hoger dan wanneer je rechtstreeks van een particulier koopt, maar je krijgt ook wat meer zekerheden. Je loopt minder risico dat je een kat in de zak koopt.

Kijk in ons artikel over refurbished iPhones wat de werkwijze bij refurbished producten is.

Er zijn heel veel aanbieders van refurbished producten. Je kunt onder andere terecht bij:

(🏅aangesloten bij refurbished keurmerk)

Ook bij een refurbished Apple Watch is het goed om nog even op te letten. Kijk wat de conditie van de Apple Watch is: zitten er krasjes en andere zichtbare gebruikssporen op, of oogt het horloge echt als nieuw? Vraagt de aanbieder er een redelijke prijs voor? En hoe zit het met terugsturen binnen de aankooptermijn en garantie op langere termijn?

Wil je toch liever een nieuwe Apple Watch kopen? Dan raden we aan om de Apple Watch SE in je mandje te gooien. Die heeft nieuwe techniek binnenin en is veel goedkoper dan het huidige topmodel.

Apple Watch SE in 44mm

Zeker bij zo’n persoonlijk apparaat als een Apple Watch is het te begrijpen dat je liever niet eentje neemt die al aan het zweet van iemand anders heeft blootgestaan.