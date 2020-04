MacBook Air of iPad Pro: welke computer past bij jou?

Met de komst van de iPad Pro met Magic Keyboard ontstaat opnieuw de vraag: kun je je laptop aan de kant zetten en voortaan je werk uitvoeren op de iPad Pro? Of heb je toch nog wel een MacBook nodig, bijvoorbeeld de nieuwe 13-inch MacBook Air? We zetten de 2020-versies van de iPad Pro en de MacBook Air tegenover elkaar.

Keuzeprobleem: MacBook Air of iPad Pro?

De iPad Pro heeft voor het eerst een Magic Keyboard met trackpad gekregen, waardoor het steeds meer op een MacBook gaat lijken. Zeker omdat de nieuwe 13-inch MacBook Air eveneens beschikt over een Magic Keyboard. De ervaring tijdens het typen zou dus ongeveer hetzelfde moeten zijn.

Een vergelijking van de iPad Pro vs de MacBook Air is nu logischer dan ooit. In 2018 klaagden we nog dat de software de grote beperking was, maar sinds iPadOS is verschenen probeert Apple het besturingssysteem van de iPad eigen functies te geven. Je kunt nu de cursor bedienen met een muis of trackpad en bestandsbeheer is gemakkelijker geworden nu je ook USB-opslagmedia kunt aansluiten. Ook is de iPad Pro nog sneller geworden. Er zit een dubbele camera in en je kunt in de toekomst nog meer ermee doen, dankzij de LiDAR Scanner.

De MacBook Air heeft dat allemaal niet, maar heeft wel een aantal andere pluspunten. De lichte laptop is twee keer sneller, dankzij gebruik van Intel’s 10e generatie Core-processor. En het toetsenbord is veel betrouwbaarder geworden, door gebruik van het schaarmechanisme.

Lastige keuze? Misschien helpen deze punten je bij de overweging:

Draagbaarheid iPad Pro vs MacBook Air

Beide apparaten zijn bedoeld om onderweg te gebruiken. De MacBook Air is Apple’s dunste en lichtste laptop van dit moment. De iPad Pro is niet de lichtste, maar is wel makkelijk in je tas te stoppen en is niet overdreven zwaar.

Een groot vraagteken was tot nu toe hoeveel de iPad Pro in combinatie met het Magic Keyboard weegt. Apple vertelde niets over het gewicht, maar gebruikers die de nieuwe toetsenbordhoes al in bezit hebben, pakten de weegschaal erbij. Voor het 12,9-inch exemplaar hebben we het over 710 gram. Dat is zwaarder dan de 12,9-inch iPad Pro zelf, die 641 gram op de weegschaal brengt. Het extra gewicht heeft te maken met de constructie: om de iPad mooi in de lucht te laten ‘zweven’ is een tegengewicht nodig – en dat brengt extra gewicht met zich mee.

Tel je beide bij elkaar op, dan hebben we het over bijna anderhalve kilo. Hier zie je ter vergelijking het gewicht van de MacBooks:

iPad Pro + Magic Keyboard: 1351 gram

13-inch MacBook Air: 1290 gram

13-inch MacBook Pro: 1370 gram

Overigens weegt het Magic Keyboard van het 11-inch model 601 gram, met een totaal van 1072 gram. Je kunt dus zelf uitrekenen of het qua gewicht veel zin heeft om naar een iPad over te stappen. Een voordeel is wel dat je bij de iPad het toetsenbord kunt thuislaten, als je het niet nodig hebt.

Ben je iemand die veel moet typen, dan kan een MacBook toch handiger zijn. Ben je creatief en bedien je de iPad vooral met een Pencil, dan is de iPad het meest draagbaar. Die kun je bovendien makkelijker in de hand houden als je lopend op locatie je werk moet doen, bijvoorbeeld een inspectie uitvoeren of iemand interviewen. Bij een MacBook heb je altijd een tafel nodig om ermee te kunnen werken. Qua portabiliteit is de iPad Pro toch wel echt de winnaar.

Wat afmetingen betreft ligt het eraan welk formaat je kiest:

13-inch MacBook Air: 30,41 x 21,24 x 1,61 cm

12,9-inch iPad Pro: 28,06 x 21,49 x 0,59 cm

11-inch iPad Pro: 24,76 x 17,85 x 0,59 cm

De 11-inch iPad Pro is duidelijk het kleinst, maar de 12,9-inch iPad Pro en de 13-inch MacBook Air verschillen niet zoveel van elkaar.

Winnaar: iPad Pro voor portabiliteit, maar MacBook Air voor mensen die veel moeten typen

iPad Pro vs MacBook Air: prijs en upgrademogelijkheden

De prijs is voor veel mensen de belangrijkste factor. De instapprijs van de iPad Pro (€899) is aantrekkelijk als je zo weinig mogelijk wilt uitgeven. Je krijgt dan het 11-inch model met 128GB opslag, prima voor doorsnee gebruik. Je zult er dan nog wel een toetsenbord bij moeten kopen. Dat kan een goedkoop Bluetooth-toetsenbordje zijn, maar als je het echt mooi wil hebben ben je 339 euro kwijt aan het Magic Keyboard. Totaal: 1238 euro.

Bij de MacBook Air ben je minstens €1199 kwijt. Je hebt wel veel meer mogelijkheden om te upgraden. Qua opslag kun je doorgaan tot 2 terabyte en je kunt bij de quad-core Ice Lake-processor de keuze uit maar liefst drie varianten: i3, i5 en i7. Ook kun je het werkgeheugen uitbreiden van 8GB naar 16GB RAM. Technische specificaties vergelijken heeft niet zoveel zin, omdat het verschillende platformen zijn.

Een pluspunt van de MacBook Air is wel, dat je er in één keer klaar mee bent. Je koopt er misschien nog een hoes en een USB-C hub bij, maar veel andere accessoires heb je niet nodig. Bij de iPad Pro ben je veel meer geneigd om er accessoires bij te kopen, waardoor het uiteindelijk duurder uitpakt. Voeg je 4G toe, dan is de iPad Pro nog duurder.

Winnaar: MacBook Air, omdat je met één aankoop klaar bent.

Scherm van de iPad Pro vs MacBook Air

Bij de iPad Pro kun je kiezen uit twee schermformaten, 11-inch en 12,9-inch. Bij de MacBook Air is er alleen 13,3-inch, dat in het spraakgebruik vaak wordt afgerond naar 13-inch. Bij de MacBook Air heb je een resolutie van 2560 x 1600 pixels (227 ppi), een beeldverhouding van 16:10 en smalle schermranden. Het scherm ondersteunt True Tone, zodat de tint zich aanpast aan het omgevingslicht. Het beeld ververst zich met een frequentie van 60Hz.

De iPad Pro heeft een schermresolutie van respectievelijk 2388 x 1688 pixels en 2732 x 2048 pixels. De pixeldichtheid van 264 ligt iets hoger dan die van de MacBook Air. Alles ziet er op de iPad nét iets scherper uit. Ook op de iPad Pro vind je True Tone, maar er zit nog iets extra’s in: ProMotion. Dit zorgt voor een verversingsgraad van 120Hz, waardoor scrollen en animaties er vloeiender uitzien dan op de MacBook.

De helderheid van het iPad Pro-scherm (rond de 560 nits) ligt ook een stuk hoger dan die van de MacBook Air (ca. 380 nits). Verder zien kleuren er op het scherm van een iPad Pro levendiger uit. Qua accuratesse van de kleuren is er weinig verschil.

Winnaar: iPad Pro, vanwege de hogere pixeldichtheid en verversingsgraad

Connectiviteit van MacBook Air vs iPad Pro

Heb je veel poorten nodig, dan ben je beter af met de MacBook Air. Deze heeft twee Thunderbolt C-poorten en een koptelefoonaansluiting. De iPad Pro heeft maar één USB-C-poort en die heb je al nodig om op te laden. Koop je het Magic Keyboard voor de iPad Pro, dan heb er gelukkig wel een pass-through optie om te typen én te laden. Erg royaal zijn de poorten op de MacBook Air niet, maar het is in ieder geval beter dan de iPad.

Gaat het om draadloze connectiviteit, dan zijn beide apparaten exact hetzelfde:

802.11ax Wi-Fi 6

Gelijktijdige dualband (2,4 GHz en 5 GHz)

HT80 met MIMO

Bluetooth 5.0

Wel heb je bij de iPad nog de mogelijkheid om een model met 4G aan te schaffen. Maar omdat de Persoonlijke Hotspot op de iPhone eigenlijk prima werkt om je mobiele dataverbinding te delen, vinden we dat geen dealbreaker.

Toetsenbord op de iPad Pro vs MacBook Air

Moet je veel typen, dan is een goed toetsenbord onontbeerlijk. Beide producten hebben nu een Magic Keyboard, een flinke verbetering ten opzichte van voorheen. De toetsenbordcase van de iPad Pro was van textiel en de knoppen waren te zacht om echt lekker te kunnen typen. En het vlindertoetsenbord van de MacBook Air? Daar is nu wel voldoende over gezegd en geklaagd.

Het Magic Keyboard kennen we al van het losse toetsenbordje dat Apple al jarenlang verkoopt. Dat bevalt prima. Grote toetsen, die robuust aanvoelen en die je ver (1 mm) kunt indrukken. Er zit zelfs een Escape-toets op.

Wel zijn er verschillen: de MacBook heeft een grotere touchpad en een Touch ID-sensor (de iPad Pro heeft Face ID). Ook zit het toetsenbord er standaard al in, terwijl je er bij de iPad Pro los voor moet betalen. En dat kost nogal wat: 339 euro voor het kleine model en 399 euro voor de grotere.

Winnaar: Beide zijn goed, maar de MacBook Air wint vanwege het grotere trackpad en het feit dat het al standaard meegeleverd is

Performance en processor van de iPad Pro vs MacBook Air

Je hebt het vast al regelmatig gelezen: de iPad Pro verslaat met gemak een MacBook. De A12Z Bionic-chip is weliswaar niet de nieuwste, maar met een 8-core CPU en een 8-core GPU heb je niet te klagen over performance. In de Geekbench-benchmarks levert dit een multicore-score van 4500-4600 op.

De MacBook Air heeft voor het eerst een quad-core processor, de 10e generatie Intel Core. Apple belooft dat de performance in vergelijking met het vorige model is verdubbeld. Maar in de Geekbench-cijfers komt de MacBook Air niet zo ver: respectievelijk 2000, 2600 en 2800 punten in de multicore-scores voor respectievelijk de i3, i5 en i7.

Winnaar: iPad Pro, als je puur naar de benchmarks kijkt

Software en apps: iPadOS vs macOS

Apple heeft met iPadOS een flinke sprong vooruit gemaakt. Toch kun je op de iPad niet alles doen wat je op een Mac gewend bent – en dat kan je ervan weerhouden om helemaal naar de iPad over te stappen. Dit is sterk afhankelijk van de werkzaamheden die je uitvoert. Bestaat je werk vooral uit communiceren in de vorm van e-mailen, typen en bellen, dan is bijna elke computer geschikt. Moet je specifieke software voor je vakgebied gebruiken, dan kan het een stuk lastiger worden.

Ondanks Apple’s pogingen om macOS meer op één lijn te brengen met iOS en iPadOS, is software toch nog wel het grootste verschilpunt. iPadOS is gebaseerd op aanraking en bedienen met je vinger. Je hebt nu wel ondersteuning voor muis en trackpads en je hebt multitasking-functies zoals Slide Over en Split View, maar je merkt nog wel dat het ontworpen is als mobiel besturingssysteem. Met Catalyst probeert Apple te zorgen dat meer iPad-apps naar macOS worden overgezet, maar dat werkt niet altijd even fraai.

macOS biedt de desktop-ervaring, met traditionele software met muisbediening en een werkbalk bovenin het scherm. Geen veegbewegingen, terwijl je in iPadOS nu wel een combinatie van aantikken, vegen en met de cursor bedienen hebt. De beperkingen van macOS hoeven niet slecht te zijn. Iemand die de hele dag achter het bureau zit om verzekeringsschades te beoordelen, wil een robuuste desktop-ervaring. Een collega die in allerlei werkgroepen zit, vaak in overleg moet en daarbij veel vergaderstukken nodig heeft, heeft waarschijnlijk liever een tablet.

Wat apps betreft is er genoeg aanbod op beide platformen. iPadOS profiteert van de grote hoeveelheid apps die voor iOS zijn ontwikkeld, terwijl je bij macOS ook apps buiten de App Store om kunt installeren. Op de desktop zul je gespecialiseerde software vinden, die niet voor iPadOS beschikbaar is of waarbij er sprake is van compromissen. Zo is Photoshop op de Mac al jarenlang een gevestigde naam, terwijl je bij Photoshop op de iPad nog niet alle functies tot je beschikking hebt. Dit is bepalend voor de vraag of je wel definitief kunt overstappen van MacBook naar iPad. Soms zul je toch nog een oude MacBook achter de hand moeten houden om die ene taak (boekhouding, urenregistratie) goed te kunnen uitvoeren.

Winnaar: beide hebben voor- en nadelen

Camera’s en andere extra’s

Ben je creatief, dan heb je een iPad Pro nodig. Met de camera kun je 4K video in maximaal 60 frames per seconde opnemen, iets wat met de MacBook Air onmogelijk is. Je hebt ook ondersteuning voor de Apple Pencil, om makkelijk notities te maken. Deze moet je er nog wel apart bij kopen. De iPad Pro heeft een LiDAR Scanner voor augmented reality. En de 7 megapixel frontcamera maakt selfies en kan je toestel ontgrendelen met gezichtsherkenning.

Allemaal extra’s die je op de MacBook Air niet hebt. Die beschikt weliswaar over Touch ID, maar heeft geen Face ID en heeft een matige 720p camera voor videochatten.

Winnaar: duidelijk, de iPad Pro

Batterijduur van de iPad Pro vs MacBook Pro

Als je de computer voor je werk moet gebruiken, wil je wel lang kunnen doorwerken, zonder je druk te moeten maken over de batterij. Tijdens een doorsnee werkdag deden we 9,5 uur met de MacBook Air. De iPad Pro haalde met 10 uur gebruiksduur ongeveer dezelfde batterijprestatie. Beide zijn op te laden met de meegeleverde stroomadapter, waarbij de MacBook een streepje voor heeft omdat de stroomkabel 2 meter is, terwijl die van de iPad maar 1 meter lengte heeft.

Winnaar: gelijk, maar MacBook heeft langere stroomkabel

Conclusie MacBook Pro vs iPad Pro

Of je je MacBook aan de kant kunt zetten en voor je dagelijkse werk op een iPad Pro kunt overstappen, is sterk afhankelijk van het type werk dat je doet. We zien een programmeur nog niet zo snel op iPad-only overstappen, al zullen er best programmeurs zijn die het doen.

Het heeft meer zin om te kijken naar de grootste gemene deler. Veel mensen doen tegenwoordig kantoorwerk, waarbij het vooral gaat om stukken schrijven en communiceren. Wat dat betreft is de iPad Pro het meest flexibel: je kunt erop typen, maar je kunt ‘m ook zonder toetsenbordhoes meenemen naar een vergadering en met een Apple Pencil aantekeningen maken. Je kunt makkelijker wisselen tussen tablet en computer en je hebt meer opties om apps te bedienen. Maar al die extra opties kosten geld en uiteindelijk ben je duurder uit dan met een MacBook.

De iPad Pro is de beste optie als je veel moet bewegen, lichtgewicht wilt reizen, creatief bent en veel gebruiksmogelijkheden zoekt.

De MacBook Air is de beste optie als je een groot deel van de dag achter je bureau zit en vooral bezig bent met productiviteitstoepassingen.

Misschien is de beste oplossing wel deze: koop een nieuwe iPad Pro en houd je huidige MacBook achter de hand, om die paar klusjes uit te voeren waar je echt een desktop voor nodig hebt.

Ben je eruit? Bekijk dan onze round-ups van de iPad Pro 2020 en de MacBook Air 2020 of bekijk het huidige prijspeil hieronder. We hebben ook een vergelijking MacBook Air 2020 vs MacBook Air 2019.