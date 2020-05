De iPad is dankzij de vele multitaskingfuncties en de ondersteuning voor muis en trackpad veel geschikter om mee te werken. Maar het enige wat je dan nog wel nodig hebt, is een hoes met toetsenbord voor je iPad. Een dergelijke hoes heeft niet alleen een fysiek toetsenbord, maar zorgt er ook voor dat je iPad mooi rechtop staat.

We hebben een aantal hoezen voor je uitgezocht, die beschikbaar zijn voor allerlei soorten iPad-modellen. Sommige iPad toetsenbordhoezen hebben ook nog een trackpad, zodat je geen losse muis meer nodig hebt.

Onze keuze voor een iPad toetsenbordhoes: Logitech Slim Folio

Deze hoes van Logitech heeft een volledig toetsenbord, zoals je van een laptop gewend bent. Er zitten handige functietoetsen op die speciaal voor iPadOS afgestemd zijn. Het toetsenbord maakt verbinding via Bluetooth en is beschikbaar voor zowel de iPad Air 2019, iPad 2019, iPad 2018, iPad 2017 en de iPad Pro 2018. Je zet de iPad rechtop in de standaard en je kan meteen beginnen met typen. Het toetsenbord werkt met vervangbare knoopcelbatterijen die maar liefst vier jaar mee gaat. Daarnaast is er plek om je Apple Pencil in mee te nemen. Het Pro-model voor de iPad Pro heeft bovendien een verlicht toetsenbord. Elk model is ook makkelijk helemaal open te klappen, zodat je de iPad ook zonder problemen als gewone tablet kan gebruiken. Je iPad wordt bovendien in- en uitgeschakeld zodra je de hoes opent of dicht doet.

iPad Smart Keyboard van Apple

Beschikbaar voor: iPad 2019, iPad Air 2019, iPad Pro

Apple heeft ook zelf een toetsenbordhoes voor de iPad uitgebracht. Het Smart Keyboard (Folio) is een slanke een simpele hoes met een handig toetsenbord. Het voordeel van het Smart Keyboard is dat deze lekker dun is, omdat het toetsenbord in de stoffen bekleding verwerkt is. Het typen gaat daardoor wel iets minder dan bij een volwaardig toetsenbord, maar je iPad blijft daardoor wel lekker draagbaar. De Folio-versie voor de nieuwste iPad Pro-modellen beschermt bovendien ook de achterkant.

Magic Keyboard voor iPad Pro

Beschikbaar voor: iPad Pro 2018 en 2020

Veruit de duurste en de nieuwste keuze is het Magic Keyboard voor iPad Pro. Apple heeft deze hoes met speciaal toetsenbord én ingebouwde trackpad speciaal voor de iPad Pro uitgebracht. Het Magic Keyboard is beschikbaar voor zowel de 2018- als 2020-edities van de 11- en 12,9-inch versies. Er zit toetsenbord verlichting in en je iPad zweeft als het ware boven het toetsenbord. Je bevestigt hem magnetisch en haalt hem er ook makkelijk weer vanaf. Wel wordt je iPad daardoor extra zwaar en kun je hem niet meer makkelijk als tablet gebruiken. Deze hoes is dus vooral handig als je alleen in laptopstand werkt.

Logitech Combo Touch

Beschikbaar voor: iPad Air 2019, iPad 2019

Heb je een iPad Air 2019 of iPad 2019, dan vinden we het Logitech Combo Touch-toetsenbord een goede keuze. Dit model werkt via de Smart Connector, dus over batterijduur hoef je je geen zorgen te maken. Het is een volledig toetsenbord mét achtergrondverlichting. Er zitten functietoetsen op voor specifieke iPadOS-functies en als klap op de vuurpijl zit er ook nog een ingebouwde trackpad in. Je hebt dus niks meer nodig, behalve deze hoes. Je kan ook nog je Apple Pencil opbergen aan de zijkant van de iPad. Lees ook onze review van de Logitech Combo Touch toetsenbordhoes.

Bekijken bij Apple:

Voor iPad 2019: €149,95

Voor iPad Air 2019: €149,95

Bekijk ook iCulture bekijkt: Logitech Combo Touch toetsenbord + trackpad voor iPad De Logitech Combo Touch is een toetsenbordhoes voor de iPad. Wat deze hoes onderscheidt van veel andere accessoires is dat er ook een ingebouwd trackpad bij zit. In deze review bespreken we hoe het toetsenbord aanvoelt en of het trackpad goed werkt.

Logitech Rugged Keyboard Folio

Beschikbaar voor: iPad 2019

Vergelijkbaar met de Slim Folio is er de Rugged Keyboard Folio. Het grote verschil is dat dit model alleen beschikbaar is voor de iPad 2019 en dat je iPad extra goed beschermd is. Net als met het Smart Keyboard van Apple zitten de toetsen in de stof verwerkt, waardoor het iets minder fijn typt. De hoes heeft een schokabsorberende technologie en materialen, waardoor je iPad tegen een flinke stoot kan. Er zijn verschillende standen voor typen, kijken en tekenen. De Rugged Keyboard Folio werkt via de Smart Connector, dus opladen is niet nodig.

Brydge toetsenborden

Beschikbaar voor: iPad Air 2019, iPad Pro 2018, 9,7-inch iPad, iPad 2019

Deze Bluetooth-toetsenborden van Brydge verbind je met twee klemmetjes aan je iPad. Hij lijkt daarop net op een laptop. Er zit aan de zijkant een aansluiting om het toetsenbord op te laden. Je kan de iPad als een soort laptop dichtklappen, maar het voordeel is ook dat je hem er makkelijk vanaf kan halen. Er zit bij de meeste modellen een rij met functietoetsen op, speciaal voor de iPad. Sommige versies hebben ook achtergrondverlichting. Je kan kiezen uit meerdere kleuren.

Bekijk bij Apple: €139,95 voor iPad 2019

Let op bij Amazon: Let er goed op dat bij Amazon mogelijk alleen een toetsenbord met Duitse indeling beschikbaar is.

Wil je geen toetsenbordhoes voor je iPad, maar alleen wat bescherming? Check ook onze andere iPad overzichten: