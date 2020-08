Bluetooth-toetsenborden voor je mobiele devices

Moet je veel tekst typen op een iPhone, iPad of Apple TV, dan is een fysiek toetsenbord wel zo makkelijk. Je wilt natuurlijk wel dat deze licht en compact is. Gelukkig zijn er genoeg kleine Bluetooth-toetsenborden waarmee je makkelijker en vooral sneller kunt typen.



Maar ook als je een lekker compact toetsenbord voor je Mac wil, dan kan je de toetsenborden in deze gids gewoon gebruiken. Het zal je opvallen dat Logitech nogal prominent aanwezig is in deze lijst. Dat komt niet omdat we Logitech voortrekken, maar omdat deze fabrikant nu eenmaal veel aanbod heeft op het gebied van Bluetooth-toetsenbordjes. Gelukkig zijn er ook nog andere merken waar je uit kunt kiezen.

In onze aparte tip lees je hoe je een Bluetooth toetsenbord koppelt met iPhone en iPad.

Apple Magic Keyboard

Wil je een toetsenbord dat past bij al je andere Apple-apparaten, dan is Apple’s eigen draadloze toetsenbord een goede optie. Het Apple Magic Keyboard heeft een strak design en oplaadbare batterij. Deze laad je op via een Lightning-kabel die ook bij het pakket geleverd wordt. Het toetsenbord werkt met het schaarmechanisme, waardoor de toetsen steviger aanvoelen. Wil je weten wat wij van het Magic Keyboard vinden, dan lees je hier ons Apple Magic Keyboard review.

Ook verkrijgbaar: Apple Magic Keyboard met numeriek toetsenblok in spacegrijs

Logitech K380 draadloos Bluetooth-toetsenbord

Eén van de goedkopere toetsenborden in ons lijstje is dit draadloze toetsenbord van Logitech, die in het zwart verkrijgbaar is. Een handige optie van dit toetsenbord zijn de schakeltoetsen. Met deze toetsen kun je tot drie apparaten koppelen, waardoor je sneller kunt wisselen. Het toetsenbord is gemaakt van plastic, weegt 423 gram en heeft ronde knoppen, waardoor hij een wat speelser uiterlijk heeft. De Logitech K380 werkt op twee AAA-batterijen en moet volgens de maker maar liefst twee jaar meegaan.

Reken op prijzen rond de 45 tot 50 euro voor de K380 QWERTY en de a href=”https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&name=BluetoothToetsenbord&s=3798&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Flogitech-k380-multidevice-bluetooth-toetsenbord-zwart-azerty%2F9200000048909007%2F” rel=”noopener nofollow” target=”_blank”>K380 AZERTY (let op, verkoop via externe partner).

Logitech K480

De Logitech K480 is een multi-device toetsenbord. Dit houdt in dat hij zowel werkt met mobiele apparaten als met je computer. Het grootste verschil met de K380 is dat er boven de toetsen een richel is aangebracht. Je kunt hier je iPhone of iPad in zetten onder een schuine hoek, zodat je het scherm goed kunt aflezen tijdens het typen of filmkijken. Met de Easy Switch-regelaar wissel je tussen drie verbonden Bluetooth-apparaten. Dit toetsenbord heeft een standaard indeling met sneltoetsen voor Windows, Mac en Chrome, maar ook voor Android en iOS. Een veelzijdig accessoire dus.

Wie goed zoekt kan ook nog de Logitech K400 aanschaffen, met touchpad. Maar die is in Nederland vrij lastig in QWERTY-variant te vinden.

Logitech Keys-To-Go

Dit is het meest draagbare toetsenbord in het rijtje. De Logi Keys-To-Go is een dun en compact toetsenbord dat je makkelijk in je tas stopt. Hij is nog geen centimeter dik en weegt maar een paar honderd gram. Er zijn verschillende versies in omloop, soms met een losse houder voor je iPhone en iPad. Dat lijkt misschien onhandig, zo’n losse houder. Maar het zorgt ervoor dat je het scherm ook iets verder weg kunt plaatsen.

Koppelen gaat heel eenvoudig en dankzij de ingebouwde batterij kan je drie maanden ongestoord typen. Door de bekleding is hij ook waterafstotend, maar daardoor typt hij wel wat zwaarder. Lees ook onze review van de Logi Keys-To-Go.

Logitech Multi Device Toetsenbord K780

Zoek je een toetsenbord waar je veel apparaten in kwijt kunt, dan is dit multi-device toetsenbord van Logitech erg handig. Hij heeft een ingebouwde houder met ruimte voor je smartphone en tablet. Net als bij de K480 kun je maximaal drie apparaten tegelijkertijd koppelen en met een druk op de knop wissel je van het ene naar het andere apparaat. Er is ruimte genoeg om zowel je iPhone als iPad in de houder te zetten en je kan zo ook snel wisselen naar bijvoorbeeld je Apple TV. Hij werkt op twee AAA-batterijen en gaat maar liefst 24 maanden mee.

Zagg Bluetooth Keyboard

Zagg heeft meerdere Bluetooth-toetsenborden, die je in combinatie met je iPhone, iPad en Apple TV kunt gebruiken. Het standaard Zagg Bluetooth Keyboard ziet eruit als een zwarte, plastic variant van het Apple Magic Keyboard. Daarnaast is er de Zagg Flex, een universeel draagbaar toetsenbordje voor alle Bluetooth-apparaten. De beschermende flap kun je uitvouwen tot een houder voor je smartphone of tablet. Hij is licht van gewicht, meet 9 inch en heeft normale laptoptoetsen.

Zoek je iets heel aparts, een full-size toetsenbord dat je compact kunt opvouwen? Dan is de Zagg Trifold met Touchpad een leuke optie. Deze kost rond de 100 euro en is in drieën op te vouwen.

Corsair K63 Wireless

Er zijn maar weinig draadloze toetsenborden die gericht zijn op gamers. Corsair is een van de weinige fabrikanten die ze maakt. Dit is bedoeld voor gamers die op de bank willen zitten. Het is voorzien van Cherry MX Red-knoppen, genoeg hotkeys voor bijvoorbeeld muziek afspelen en uiteraard achtergrondverlichting. Corsair heeft gezorgd dat de vertraging zo minimaal mogelijk is. De 2,4GHz-verbinding is volgens de fabrikant stabiel en betrouwbaar. De batterijduur is ook heel behoorlijk: 10 uur als je de gekleurde verlichting aan hebt en een volledige dag zonder verlichting.

Ewent Bluetooth Toetsenbord

Een kloon van Apple’s Magic Keyboard, maar dan een stuk goedkoper. Ook deze heeft witte toetsen met en zilverkleurige behuizing, inclusief speciale Mac-toetsen zoals een Command-knop. De multimediaknoppen passen zich aan bij het apparaat dat je erop aansluit. Er zit een energiebesparingsfunctie op, zodat je een gebruiksduur van 30 uur hebt. Je moet er twee AAA-batterijen in stoppen, die je tijdens het gebruik niet kunt bijladen.

