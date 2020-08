Je wilt de inhoud van je Mac-scherm op een televisie tonen. Dat is mogelijk dankzij de functie AirPlay Mirroring in combinatie met een Apple TV of AirPlay 2-tv, waarmee je draadloos je complete Mac-scherm naar je televisie kan doorsturen. Alles wat op het Mac-scherm staat, verschijnt ook op het tv-scherm. Wat heb je allemaal nodig en hoe stel je dit in?

Wat is AirPlay Mirroring op de Mac?

AirPlay Mirroring op de Mac is onderdeel van AirPlay. Dankzij AirPlay kun je via Wi-Fi zowel beeld als geluid streamen naar de Apple TV of een AirPlay 2-geschikte televisie. AirPlay is beschikbaar op de iPhone, iPad en Mac. Zoals de naam al zegt spiegel je bij AirPlay Mirroring (in het Nederlands ook wel Synchrone weergave genoemd) je complete scherm naar je televisie. In onze aparte tip AirPlay Mirroring van iPhone- of iPad-scherm naar Apple TV lees je hoe dit werkt vanaf je iPhone en iPad.

Dankzij AirPlay Mirroring kun je films, presentaties en muziek op de Mac naar de Apple TV of geschikte televisie sturen. Moet je ergens een presentatie geven, dan kun je dus een Apple TV gebruiken om het beeld aan je publiek te laten zien. Maar ook thuis komt AirPlay Mirroring van pas, bijvoorbeeld als je vakantiefoto’s aan je familie wil laten zien.

Wat heb ik nodig voor AirPlay Mirroring op de Mac?

Om je complete Mac-scherm door te sturen naar je televisie via de Apple TV, heb je het volgende nodig:

Apple TV (2e generatie of nieuwer) of een AirPlay 2-televisie

Mac (begin 2011 of nieuwer)

OS X Mountain Lion of nieuwer

Gebruik je een derde generatie Apple TV (model A1469) of nieuwer, dan is het ook mogelijk om je beeldscherm door te sturen zonder verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk. Je hebt hier ook een Mac uit 2012 of nieuwer voor nodig. In alle andere gevallen moet je eerst met hetzelfde Wi-Fi-netwerk verbinding maken als de Apple TV.

Hoe kan ik AirPlay Mirroring op de Mac gebruiken?

Om AirPlay Mirroring op de Mac te activeren, doe je het volgende:

Zet de Mac en de Apple TV allebei aan en zorg ervoor dat beide apparaten verbonden zijn met hetzelfde (Wi-Fi-)netwerk. Anders kunnen beide apparaten elkaar niet zien. Zie je het icoontje niet, ga dan naar Systeemvoorkeuren > Beeldschermen en vink Toon beschikbare opties voor synchrone weergave in menubalk aan. Klik rechtsboven in de menubalk van je Mac op het AirPlay-icoontje. Kies de Apple TV of geschikte televisie om naar te streamen. Nu heb je AirPlay-synchrone weergave ingeschakeld en kun je de Apple TV als extra beeldscherm gebruiken. Klik nogmaals op het AirPlay-icoontje om de instellingen aan te passen. Je kan bijvoorbeeld kiezen welk scherm je wil doorsturen, maar je kan de Apple TV ook als tweede scherm instellen. Ook pas je de resolutie aan.

Heb je geen geschikte Apple TV? Check dan onze gids met AirPlay 2-tv’s voor modellen die standaard al AirPlay aan boord hebben.

AirPlay komt op nog meer manieren van pas. Zo kun je muziek op meerdere AirPlay-apparaten tegelijk afspelen.