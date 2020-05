Samsung onthult 4K outdoor-televisie met AirPlay 2

Samsung heeft een outdoor smart-tv aangekondigd, bedoeld voor in de tuin en op het terras. De televisie is voorzien van Apple TV-app en werkt met AirPlay 2. Hij kost rond de 5.000 euro.

Samsung Terrace 4K TV

Even lekker buiten zitten en toch niet je favoriete tv-shows missen? Volgens Samsung is dan een outdoor-tv echt wat we nodig hebben. De Samsung Terrace 4K TV is bedoeld voor gebruik buitenshuis en is IP55 water- en stofbestendig. Je moet natuurlijk niet in de buurt van de Sahara wonen, maar als je bijvoorbeeld een veranda of overkapping hebt kan deze tv de weersomstandigheden met lichte regenval aan. Eventueel kun je de tv tijdens regenachtige periodes in de schuur zetten.



Net als andere recente Samsung QLED TV’s is de Terrace TV voorzien van allerlei Apple-technologie. Je kunt Apple Music ermee luisteren, audio streamen met AirPlay 2 en de shows van Apple TV+ kijken dankzij de meegeleverde app. De TV-app staat er standaard op. Voor connectiviteit biedt de Terrace Bluetooth en Wi-Fi.

Samsung vindt de tv ideaal voor sportevenementen, ook al gebeurt er momenteel niet zoveel. De hoge motion rate van 240 (met een verversingsgraad van 120Hz) moet ervoor zorgen dat ook snelle bewegingen mooi in beeld komen. En met een helderheid van 2.000 nits is het ook in fel zonlicht nog mogelijk om tv te kijken.

Samsung Terrace Soundbar

Je kunt een optionele Samsung Terrace Soundbar aanschaffen, met dynamisch geluid en ondersteuning voor Bixby en Alexa. Later zal Google Assistent er nog aan worden toegevoegd.

Je betaalt 5.000 dollar voor het instapmodel van de Samsung Terrace TV van 65-inch. Er is ook een 75-inch model verkrijgbaar voor 6.500 dollar. Voor mensen met een kleinere tuin komt er nog een 55-inch uitvoering aan. De tv’s zijn per direct beschikbaar voor pre-order.

De Terrace is Samsung’s eerste 4K QLED outdoor-televisie en is onderdeel van de serie ‘Lifestyle’. Andere modellen in deze serie zijn The Frame, Sero en Serif.

Ben je op zoek naar iets normalers? Er zijn diverse AirPlay 2 televisies voor binnenshuis.