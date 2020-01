Zo gebruik je AirPlay op de Apple Watch

De Apple Watch ondersteunt AirPlay, zodat je in een handomdraai muziek van de smartwatch kunt afspelen op andere apparaten, zoals speakers, een Apple TV of zelfs een iPhone. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

AirPlay op de Apple Watch

Je kan met je Apple Watch eenvoudig muziek kiezen en afspelen via AirPlay op een speaker of HomePod bij jou in de buurt. Je kan daardoor eenvoudig de muziek pauzeren of een ander nummer kiezen. Dit werkt met AirPlay-speakers, maar dit kan ook met de Apple TV. Let bij het gebruik van AirPlay op de Apple Watch wel op dat je batterij er sneller door leeg gaat!

Apple Watch en AirPlay

Omdat er geen ingang voor een koptelefoon aanwezig is op de Apple Watch, zul je muziek altijd draadloos moeten streamen naar oordopjes of een speaker. De ingebouwde speaker van de Apple Watch is niet goed genoeg om muziek te luisteren. Gelukkig ondersteunt de Apple Watch ook AirPlay, zodat je de muziek vanaf de Apple Watch draadloos kunt afspelen op een speaker die dit ondersteunt.

Bekijk ook AirPlay en AirPlay 2: alles over draadloos afspelen op iPhone, iPad en Mac AirPlay betekent draadloos muziek, foto's en video's afspelen vanaf een iOS-apparaat of Mac naar een Apple TV, speaker of televisie. En met AirPlay 2 is er nog meer mogelijk, zoals muziek op meerdere speakers afspelen. In deze uitleg lees je alles over AirPlay en AirPlay 2.

Dankzij AirPlay kan je Apple Watch communiceren met de speakers die wellicht al een paar jaar in je huis staan.

AirPlay gebruiken met je Apple Watch

AirPlay op de Apple Watch werkt als volgt:

Open de Muziek-app op je Apple Watch, of vraag het aan Siri. Kies een album of nummer dat je wilt afspelen via AirPlay. In het scherm voor het afspelen van een liedje, druk je stevig op het scherm. De AirPlay-knop verschijnt in beeld. Kies de speaker waar je de muziek wil afspelen.

Het is helaas niet mogelijk om meerdere speakers tegelijk te selecteren. Als je alleen verbinding wil maken met bijvoorbeeld een set draadloze oordopjes, dan kun je ook gebruikmaken van de AirPlay-knop in het Bedieningspaneel op de Apple Watch. Deze open je door op de wijzerplaat vanaf onderen naar boven te vegen.

Behalve via de Muziek-app, kan je ook een speaker via AirPlay kiezen via de app Huidige. Dit is een waarmee je muziek kan pauzeren of doorspoelen. Je kan met deze app geen muziek selecteren, maar dus alleen bedienen. Deze automatische muziekbediening op de Apple Watch verschijnt zodra je muziek afspeelt op je iPhone.

Bekijk ook Zo werkt de automatische muziekbediening op je Apple Watch Op je Apple Watch wordt standaard het scherm met muziekbediening op getoond, zodra je muziek afspeelt op je iPhone. Dit werkt ook met andere audio-apps. Lees hier hoe je het gebruikt of uitschakelt.

De Apple Watch is hierdoor een handige afstandsbediening voor de muziek-apparatuur in je huis. Als je in huis ook een HomePod hebt staan, bedien je in de app Huidige ook de muziek op die speaker. In een andere tip leggen we alles uit over muziek afspelen met en op je Apple Watch.