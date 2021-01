Projector met AirPlay 2

AirPlay 2 is inmiddels in heel wat apparaten te vinden, dankzij de afspraken die Apple met meerdere bedrijven heeft gemaakt. In 2021 komen daar nog meer smart tv’s van LG, Samsung en Sony bij. Bij LG krijgen we daar nog iets extra’s bij: een laserprojector. Deze kan beelden in 4K vertonen en heeft een brandduur van 20.000 uur. De LG HU810P gaat rond de $3000 kosten en ligt vanaf 18 januari wereldwijd in de winkels.



Volgens LG kun je met de HU810P een scherm ter grootte van 300-inch projecteren. Dit is de maat van hoek tot hoek. De helderheid is met 2.700 ANSI lumen ook prima. Het werkt met HDR10 en HLG HDR. De weergave wordt aangepast, afhankelijk van de content waar je naar aan het kijken bent.

Er wordt ook rekening gehouden met de ruimte en de hoeveelheid omgevingslicht. Schijnt de zon in de kamer, dan wordt het beeld aangepast. Verder kan de framerate worden aangepast naar 24Hz voor films. Er zitten drie HDMI-poorten op voor het aansluiten van andere apparatuur, waarvan eentje HDMI 2.1. Voor betere audio is er eARC-ondersteuning. Ook kun je audio streamen via Bluetooth en je hebt de beschikking over Google Assistent en Amazon Alexa.

Het apparaat draait op webOS 5.0, het besturingssysteem dat oorspronkelijk nog door Palm Inc. is ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat meerdere streaming diensten beschikbaar zijn, waaronder Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube en Hulu. Het werkt ook met Miracast voor het streamen naar andere apparaten. Maar als Apple-gebruiker ben je natuurlijk vooral geïnteresseerd in AirPlay 2. Daarmee kun je vanaf je iPhone, iPad, Mac en iPod touch streamen, zonder dat je een Apple TV nodig hebt.

Wil je meer keuze uit AirPlay-televisies, dan hebben we een round-up om op los te gaan.