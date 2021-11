In het voorjaar 2020 bracht Apple voor de allereerste keer de Apple Music-app uit op een smart-tv van een andere fabrikant. Sinds april 2020 vind je Apple Music op Samsung smart-tv’s, op een vergelijkbare manier als op de Apple TV. Het heeft even geduurd, maar vanaf nu is ook de tweede tv-fabrikant een eigen Apple Music-app. De nieuwe Apple Music-app is te downloaden via de LG Content Store.



Apple Music op LG smart-tv’s

De app heeft dezelfde vormgeving als de app op de Samsung-tv’s, die weer gebaseerd was op de app op de Apple TV. Nadat je in de Apple Music-app ingelogd bent met je Apple ID, kun je luisteren naar de nummers in je eigen bibliotheek of de complete Apple Music-catalogus. In de menu vind je dezelfde indeling die je al kent van alle andere Apple Music-apps: Luister nu, Ontdek, Videos, Radio, Bibliotheek, Nu afgespeeld en Zoeken.

Alle functies die je kent van Apple Music vind je in de app op de LG-tv’s. Dat betekent dat je ook kan meezingen met meescrollende songteksten, naar je persoonlijke afspeellijsten kan luisteren of videoclips kan bekijken. Het is niet mogelijk om je rechtstreeks via de app te abonneren, dus daar heb je een iPhone, iPad, Mac of Android-toestel voor nodig. Aanmelden kan ook via de website.

Uit de pagina in de LG Content Store blijkt niet welke audiokwaliteit ondersteund wordt. Op de Apple TV kun je ook luisteren in Dolby Atmos met ruimtelijke audio, maar of dat ook op LG-tv’s mogelijk is weten we nu nog niet. De app is zo’n 35MB groot. Er is geen lijst beschikbaar van LG smart-tv’s waar de app op geïnstalleerd kan worden. Heb je een LG-tv, check dan de app store en zoek naar Apple Music om te checken of jij de app kan installeren.

Je vraagt je nu misschien af waarom je nog een Apple TV nodig hebt. Zeker als je de Apple TV vergelijkt met een AirPlay 2-tv zijn er veel overeenkomsten. Maar de Apple TV heeft nog altijd een aantal functies die niet mogelijk zijn met een AirPlay 2-tv. Meer daarover lees je in onze gids.