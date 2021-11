Je kunt heel eenvoudig je audio via AirPlay naar je HomePod sturen. Standaard heeft iedereen in hetzelfde netwerk toegang, maar hoe pas je deze instelling aan zodat niet iedereen zomaar zijn of haar muziek op de HomePod af kan spelen? Je leest het hier.

AirPlay-toegang op de HomePod instellen

De HomePod werkt met Apple Music samen, zodat je eenvoudig een muziekje kan starten via Siri. De HomePod is tegelijkertijd een AirPlay-speaker, zodat je alle audio vanaf je iPhone, iPad of Mac naar je HomePod kunt streamen. Je hebt echter zelf in de hand wie allemaal toegang heeft tot AirPlay via de HomePod. Je hebt daarbij de keuze uit drie verschillende instellingen, met en zonder wachtwoord. Welke AirPlay instelling voor de HomePod past bij jou?

Hoe pas ik de AirPlay-instellingen op de HomePod aan?

De instellingen voor AirPlay op de HomePod vind je niet bij de overige HomePod-instellingen. Volg onderstaande stappen om de AirPlay-instellingen voor de HomePod aan te passen:

Open de Woning-app op de iPhone of iPad. Tik vervolgens linksboven op het huisje en tik op Woninginstellingen. Scrol naar onderen en tik op Toegang tot luidsprekers en tv’s. Je kunt kiezen tussen drie opties: Iedereen : Iedereen die in de buurt is, mag streamen naar de HomePod.

: Iedereen die in de buurt is, mag streamen naar de HomePod. Iedereen op hetzelfde netwerk : Iedereen die met jouw Wi-Fi-netwerk verbonden is, mag streamen naar de HomePod.

: Iedereen die met jouw Wi-Fi-netwerk verbonden is, mag streamen naar de HomePod. Alleen personen in deze woning: Alleen mensen die je zelf hebt uitgenodigd en die bijvoorbeeld ook lampen kunnen bedienen. Zet eventueel de schakelaar bij Vereis wachtwoord aan (alleen bij de eerst twee instellingen mogelijk). Wil iemand dan muziek streamen via AirPlay, dan moet hij of zij het door jou ingestelde wachtwoord invoeren.

Wil je gebruikmaken van de laatste optie, dan moet je iemand anders wel eerst toestemming geven tot jouw HomeKit-huis. Hoe je dat doet, lees je in onze tip over mensen uitnodigen voor HomeKit. Stel je een wachtwoord in, houd er dan rekening mee dat alleen de hoofdgebruiker kan bellen via de HomePod.