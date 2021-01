Signal vs WhatsApp: wat zijn de verschillen en overeenkomsten?

Wil je overstappen van WhatsApp naar Signal, maar weet je niet wat je van die chatapp kan verwachten? In dit artikel kijken we naar de functies van Signal, welke mogelijkheden je mist of juist erbij krijgt. Welke chatapp is beter: Signal of WhatsApp?

Signal vs WhatsApp

De afgelopen tijd is WhatsApp negatief in het nieuws, vanwege de aankomende gewijzigde voorwaarden. Hoewel deze wijziging geen grote gevolgen heeft voor Europese gebruikers (Europese regelgeving voorkomt dat WhatsApp zomaar gegevens met Facebook mag uitwisselen), denk je er misschien toch over om over te stappen naar een andere chatapp. Signal is de laatste tijd sterk in opkomst. De app focust zich op privacy, maar biedt ook een reeks handige functies en mogelijkheden. Genoeg reden om eens te kijken naar de verschillen tussen Signal vs WhatsApp: is overstappen de moeite waard?

Laten we voorop stellen dat het overstappen van WhatsApp naar Signal niet over één nacht ijs gaat. Zelf overstappen is niet zo lastig, maar het is vooral een klus om je vrienden en familie zover te krijgen. Immers ben je zonder je directe contacten nergens. Met deze vergelijking tussen WhatsApp vs Signal hopen we een steentje bij te dragen aan dit proces. We bespreken de populairste functies in chatapps, zodat je ziet hoe dat bij Signal vs WhatsApp geregeld is. Ook wijzen we per onderdeel een winnaar aan.

We zijn ook benieuwd welke chatapp jij momenteel het meest actief gebruikt. Sommige mensen gebruiken meerdere chatapps, dus kies in dat geval alle apps die je minimaal vijf keer per week gebruikt.

Privacy Signal vs WhatsApp

Eén van de belangrijkste redenen om over te stappen van WhatsApp naar Signal is vanwege de privacy. Sinds 2016 is WhatsApp in handen van Facebook en sindsdien komt regelmatig de vraag op wat Facebook precies met WhatsApp van plan is. Laten we voorop stellen dat je chatgesprekken bij WhatsApp veilig zijn dankzij end-to-end-versleuteling. WhatsApp kan niet zien wat er in gesprekken besproken wordt, want alleen de verzender en de ontvanger kan de inhoud van berichten zien. Dat gaat ook niet veranderen met de aankomende nieuwe voorwaarden. Voor Europese gebruikers geldt bovendien dat WhatsApp ook niet zomaar data mag uitwisselen met Facebook. Dat is binnen de EU namelijk verboden. Wel waarschuwt WhatsApp met de voorwaarden dat bedrijven door Facebook gehoste diensten kunnen gebruiken om WhatsApp-chats te bewaren.

Maar dat wil niet zeggen dat WhatsApp helemaal geen gegevens verzamelt. Logbestanden, apparaatgegevens en meer worden door WhatsApp automatisch bijgehouden, maar niet gedeeld met Facebook. Toch moet je rekening blijven houden met de aard van het beestje: in de VS zijn gebruikers immers niet beschermd door dergelijke regelgeving, waardoor WhatsApp wel degelijk je telefoonnummer met Facebook gaat delen. WhatsApp wíl dus wel gegevens met Facebook delen, maar mag dat in de EU simpelweg niet. Lees ook de privacyvoorwaarden van WhatsApp. In ons artikel over WhatsApp en privacy lees je er ook meer over.

Hoe zit dat dan met Signal? Bij Signal van Open Whisper Systems staat volgens de eigenaren privacy voorop. De app maakt, net als WhatsApp, gebruik van end-to-end-versleuteling en is bovendien open source. Iedereen kan de code dus controleren op verdachte onderdelen. Het moederbedrijf van Signal is er ook niet op uit om zoveel mogelijk gegevens over jou te verzamelen. Nadeel is wel dat het om een Amerikaans bedrijf gaat en dat de servers daar ook staan. Registeren doe je net als bij WhatsApp met je telefoonnummer, dus helemaal anoniem is Signal niet. Lees ook de privacyvoorwaarden van Signal.

Voor een uitgebreide vergelijking check je ook de privacytabel op de webpagina van Secure Messaging Apps.

Onze winnaar: Signal

Vinkjes bij Signal

De blauwe vinkjes van WhatsApp zijn berucht, maar sommige mensen kunnen niet zonder. Gelukkig kun je deze leesbewijzen in WhatsApp uitschakelen. Signal heeft ook vinkjes die aangeven of een bericht gelezen is of niet. Deze kun je in de instellingen van de app uitschakelen. Bij beide chatapps geldt dat als je de leesbewijzen uitzet, jij ook die van anderen niet kan zien.

Onze winnaar: Gelijkspel

Online status: kan je zien of iemand online is?

WhatsApp heeft een functie waardoor je kan zien of iemand online is of niet. Deze functie is omstreden, omdat hier ook een patroon van afgeleid kan worden wanneer iemand WhatsApp gebruikt. In WhatsApp is dit niet uit te schakelen, waardoor je je online status niet kan verbergen. In Signal zit zo’n online status-functie niet ingebouwd. Niemand kan zien of jij momenteel in Signal zit en of je online bent. De kans op gestalk is daardoor een stuk minder. Als bonus kun je in Signal zelfs de typindicatoren uitschakelen. Anderen kunnen dan dus niet zien of je aan het typen bent of niet.

Onze winnaar: Signal

Meerdere apparaten bij Signal

Het voordeel van Signal ten opzichte van WhatsApp is dat de chatapp meerdere apparaten ondersteunt. Er is een iPad-versie die je kan linken aan je telefoon en ook op de desktop kun je Signal gebruiken. WhatsApp werkt naast je iPhone via het web en met de desktop-app, maar een iPad-versie ontbreekt. Voor beide apps is er geen Apple Watch-app beschikbaar.

Onze winnaar: Signal

Groepen in Signal: meer personen mogelijk

In WhatsApp zijn groepsgesprekken al jarenlang populair. Het wordt gebruikt voor buurtgroepen, maar ook door vriendengroepen, sportteams en nog veel meer. Ook voor werk worden WhatsApp-groepen vaak gebruikt. Je hebt bij WhatsApp-groepen allerlei mogelijkheden, zoals vermeldingen, het instellen van rechten en beheerders en meer. Het maximale aantal deelnemers in een WhatsApp-groep is 256.

Signal biedt twee soorten groepen: nieuwe groepen en zogenaamde legacy groepen. Die laatste geldt alleen voor groepen die voor de introductie van de nieuwe groepen gemaakt zijn, dus voor nieuwkomers is dit niet van toepassing. Bij de nieuwe groepen geldt een limiet van maar liefst 1000 deelnemers en je kan net als bij WhatsApp iemand uitnodigen via een link of QR-code. Je kan deelnemers vermelden, rechten toewijzen voor beheerders en meer. Signal weet ook niet wie de deelnemers van een groep zijn, hoe de groep heet en meer.

Onze winnaar: Signal

Stickers in Signal

De laatste jaren zijn de WhatsApp-stickers populair geworden, vooral omdat je ze zelf kan maken en importeren. Vooral in groepsgesprekken komen ze veelvuldig voorbij. Het voordeel bij WhatsApp is dat er al een groot aantal stickers in omloop zijn die je eenvoudig kan importeren.

In Signal kun je ook stickers versturen. Er is een klein aantal stickerpakketten die je kan downloaden, maar via de Signal Desktop-app kun je ook makkelijk je eigen stickers maken. Krijg je van iemand een sticker gestuurd, dan kan je die ook importeren. WhatsApp ondersteunt ook geanimeerde stickers. In Signal is dat nog niet mogelijk, maar de functie komt er wel aan.

Onze winnaar: WhatsApp

Gifs versturen in Signal

Net als in WhatsApp kun je in Signal gifs versturen in je chats. Dat werkt op nagenoeg dezelfde manier als in WhatsApp. WhatsApp maakt voor gifs gebruik van Tenor of Giphy, terwijl Signal alleen gebruikmaakt van Giphy. Sinds mei 2020 is Giphy in handen van Facebook, maar dat wil niet zeggen dat Facebook weet naar welke gifs jij in Signal gezocht hebt. Signal maakt gebruik van een beveiligde verbinding. Signal weet niet naar welke gifs je zoekt en Giphy weet niet wie jij bent.

Onze winnaar: Signal

Berichten quoten in Signal

Net als in WhatsApp kun je in Signal berichten quoten. Dat werkt nagenoeg hetzelfde als in WhatsApp: je veegt het bericht dat je wil citeren naar links, waarna deze als quote bij jouw eigen bericht toegevoegd wordt. Als je in een Signal-bericht met een gequote reactie op het oorspronkelijke bericht tikt, spring je automatisch naar het geciteerde bericht. Dat werkt dus net als in WhatsApp.

Overigens kun je in Signal ook op een andere manier reageren op een bericht. Door een bericht lang ingedrukt te houden, kun je reageren met een emoji. Standaard zijn er zes emoji waar je uit kan kiezen, maar via de puntjes kan je elke emoji kiezen om mee te reageren. Dit is een handige extra die WhatsApp niet heeft.

Onze winnaar: Gelijkspel

Berichten wissen voor iedereen

Zowel in WhatsApp als in Signal kun je berichten voor iedereen verwijderen. Heb je per ongeluk een bericht in een verkeerde chat gestuurd, zit er een spelfout in of is er een andere reden waarom je het bericht wil verwijderen? Dat kan bij Signal binnen drie uur nadat je hem verzonden hebt. Het bericht verdwijnt dan voor iedereen, ook voor de ontvangers in de chat. Bij WhatsApp heb je daar ongeveer 68 minuten de tijd voor.

Onze winnaar: Signal

Automatisch verdwijnende berichten

Zowel Signal als WhatsApp ondersteunen het versturen van automatisch verdwijnende berichten. De verdwijnende berichten in WhatsApp worden na zeven dagen automatisch uit de chat gewist. Je stelt dit in WhatsApp per chat in.

Ook in Signal kun je dergelijke berichten instellen, eveneens per chat. Het voordeel van Signal is dat je zelf de periode kan instellen waarna de berichten gewist worden: van 5 seconden tot een week. Je hebt daardoor meer opties dan bij WhatsApp.

Onze winnaar: Signal

Bellen en videobellen met Signal

Beide chatapps ondersteunen bellen en videobellen. Bij beide diensten zijn de gesprekken bovendien versleuteld. Ook de limiet is inmiddels gelijk: zowel WhatsApp als Signal ondersteunen groepsbellen voor maximaal acht deelnemers. Als je jouw favoriete chatapp veelal gebruikt om te bellen, maakt dat wat betreft Signal of WhatsApp dus weinig uit.

Onze winnaar: Gelijkspel

Wallpapers in chats

In WhatsApp kun je een achtergrond voor je chats instellen. Sinds kort kan dat zelfs voor elke chat individueel, met een aparte instelling voor de lichte en donkere modus. Signal heeft dat helaas niet. De achtergronden van je chats zijn wit of zwart (afhankelijk van de donkere modus). Signal laat weten dat de functie er wel binnenkort aan komt, maar momenteel is dat dus niet mogelijk. Je chats zien er daardoor misschien nu nog wel wat saai uit.

Onze winnaar: WhatsApp

CarPlay en Siri

Je kan WhatsApp met Siri gebruiken en ook via WhatsApp een bericht sturen met CarPlay. Beide functies ontbreken bij Signal en er zijn voor zover bekend geen plannen om dat te ondersteunen. Als je dus vaak onderweg bent en in de auto via je stem berichten verstuurt, ben je beter af bij WhatsApp.

Onze winnaar: WhatsApp

Overige functies in Signal

Tot slot lichten we nog twee andere populaire functies uit. De donkere modus werkt in zowel WhatsApp als Signal op dezelfde manier, al heeft Signal ook nog een extra optie. Standaard nemen beide apps de weergave over van je systeeminstelling. In Signal kun je ook handmatig kiezen voor een donkere weergave. In WhatsApp is dat niet mogelijk.

Beide apps bieden ook schermvergrendeling. Daarmee vergrendel je de chatapps met je vingerafdruk of gezichtsherkenning. Als iemand jouw ontgrendelde iPhone in handen krijgt, heeft hij of zij dus niet zomaar toegang tot jouw gesprekken. Zodra je de app opent, moet je je eerst identificeren met je vingerafdruk, gezichtsherkenning of toegangscode. De functie is ook uit te schakelen en je kan zelf een tijdspanne instellen.

Signal heeft nog tal van andere functies die je niet in WhatsApp vindt. Zo kan je gezichten in foto’s blurren met de afbeeldingseditor, een meekijkpreventie die de voorbeeldweergave in de appkiezer blokkeert en meer. Signal heeft allerlei extra privacyinstellingen die WhatsApp niet heeft. Je kan zelfs de inhoud van meldingen instellen, zodat alleen de naam van de afzender in de melding staat.

Andere functies die gelijk zijn tussen beide apps, zijn het archiveren en vastzetten van chats, het beheren van gekoppelde apparaten en het beheren van je profiel. Je kan je naam opgeven (met achternaam als optionele keuze) en een profielafbeelding kiezen.

Conclusie Signal vs WhatsApp

Wat ons betreft is Signal de betere keuze als je puur kijkt naar functies en privacy. Maar de belangrijkste reden om voor een app te kiezen is voor iedereen anders: welke app gebruiken je vrienden en familieleden? Het antwoord hierop is waarschijnlijk WhatsApp, maar zijn ze bereid om over te stappen? Dat zal voor iedere situatie anders zijn, maar wat ons betreft is het moment nu om eens bij je contacten te peilen.

We hopen dat je door deze vergelijking tussen Signal vs WhatsApp een betere indruk gekregen hebt van de privacyvriendelijke chatapp en dat het helpt bij het eventueel overstappen naar Signal, voor zowel jezelf als je vrienden en familie. Toch liever een andere app? Check dan onze vergelijking met de beste veilige chatapps voor iPhone.