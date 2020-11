WhatsApp heeft nu verdwijnende berichten. Daarmee zorg je ervoor dat berichten automatisch gewist worden. Je kan dit per chat inschakelen en in deze tip lees je hoe de WhatsApp verdwijnende berichten werken.

WhatsApp is voor veel mensen dé app om in contact te blijven met vrienden en familie. Mensen sturen elkaar berichtjes, filmpjes, foto’s, grappige gifs en nog veel meer. Maar is het nodig dat al deze berichten bewaard blijven? Een boodschappenlijstje of een ander tijdelijk bericht hoeft het niet voor de rest van je leven bewaard te blijven. Ook in sommige WhatsApp-groepen waar alleen wat gekletst wordt is het niet nodig om berichten altijd te bewaren. In dit soort gevallen komen de verdwijnende berichten van WhatsApp van pas. Hoe werken de automatisch verdwijnende berichten in WhatsApp, na welke tijd verdwijnen ze en hoe stel je het in?

Wat zijn verdwijnende berichten in WhatsApp?

Zie jij de instellingen zoals hieronder omschreven nog niet? WhatsApp rolt de functie nog uit, dus het kan even duren voordat het bij jou werkt. Probeert het in dat geval op een later moment nog eens.

Verdwijnende berichten in WhatsApp zijn berichtjes die na zeven dagen automatisch uit een chat gewist worden. Eenmaal ingesteld hoef je hier niets voor te doen: het bericht is voor iedere deelnemer uit de chat na zeven dagen verdwenen. Deze periode van zeven dagen is door WhatsApp vastgesteld. Het is helaas niet mogelijk om zelf een kortere of langere periode te kiezen.

Bovendien geldt deze instelling per chat en niet per bericht. Dat betekent dat álle berichten die in de chat verzonden zijn, na zeven dagen automatisch verdwijnen. Berichten verdwijnen dus zolang de instelling voor die chat ingeschakeld blijft. In een één-op-één gesprek kan iedere deelnemer de instelling activeren of uitschakelen, maar in een groepsgesprek kan alleen een beheerder dit doen.

WhatsApp noemt deze functie ‘berichten met vervaldatum’.

WhatsApp verdwijnende berichten instellen

Zo stel je de automatisch verdwijnende berichten in WhatsApp in:

Open WhatsApp en open de chat waarvoor je de functie in wil schakelen. Tik bovenaan op de naam om naar het infoscherm te gaan. Scroll naar onderen naar de optie Berichten met vervaldatum. De eerste keer krijg je een korte uitleg van deze functie. Tik op Ga door om verder te gaan.

Zet de functie aan. Ga terug naar de chat. In het gesprek zie je een mededeling dat de berichten met vervaldatum ingeschakeld zijn. Als je het weer uit wil schakelen, tik je op de melding of volg je de stappen hierboven.

Alle berichten die ná het inschakelen van de functie verstuurd worden, verdwijnen automatisch na zeven dagen. Hou er bij groepen dus rekening mee dat alleen de beheerder dit in kan schakelen.

Berichten soms nog wel zichtbaar, ook na zeven dagen

In een aantal gevallen is een bericht ouder dan zeven dagen nog wel zichtbaar, zelfs als de functie ingeschakeld is:

Als de ontvanger het bericht niet binnen zeven dagen opent, blijft het bericht mogelijk wel zichtbaar in de melding van WhatsApp. De melding verdwijnt dus niet automatisch na een week.

Bij het citeren en antwoorden op berichten, blijft het oorspronkelijke bericht zichtbaar, ook langer dan zeven dagen. Pas als het antwoord op het bericht ook ouder is dan zeven dagen, verdwijnt het oorspronkelijke bericht ook.

Ontvangers kunnen het bericht doorsturen naar een andere chat waar de functie uitgeschakeld is. Het bericht blijft dan in dat gesprek langer bewaard.

Maak je een backup voordat het bericht verdwijnt, dan verdwijnt het bericht pas weer nadat deze backup is teruggezet. Dat kan dus langer dan zeven dagen zijn.

Een bericht kan ook bewaard worden in een screenshot. Je krijgt daar als verzender geen melding van.

Het bericht kan door de ontvanger gekopieerd worden en ergens anders bewaard worden. Ook kan er een foto gemaakt worden met een ander toestel van het gesprek.

Er zijn dus nog allerlei manieren om berichten (langer) te bewaren dan zeven dagen, zelfs als de functie ingeschakeld is. Hou daar dus rekening mee bij het versturen van een bericht en de inhoud ervan. Denk ook goed na naar wie je zo’n bericht stuurt.

Wist je dat je ook WhatsApp-berichten kan verwijderen voor iedereen, zodat ze voor niemand meer zichtbaar zijn? In onze tip lees je hoe je dat doet.