Al jarenlang vragen WhatsApp-gebruikers om een iPad-versie. De afgelopen jaren zijn er al diverse hints geweest dat eraan gewerkt wordt en ook Meta (het moederbedrijf van WhatsApp), heeft hier al vaak naar gehint. Maar het duurde lang voordat de iPad-versie van WhatsApp eindelijk te downloaden is. Vandaag is voor een deel van de gebruikers een einde gekomen aan het lange wachten, want de beta van WhatsApp op de iPad is nu te downloaden. Mocht je de TestFlight-versie van WhatsApp hebben, dan kan je deze nu ook op je iPad zetten.



WhatsApp iPad downloaden: betatesters kunnen het nu

WABetaInfo ontdekte dat de beta van WhatsApp nu ook op een iPad gezet kan worden. Het gaat om de TestFlight-versie die WhatsApp al een tijdje beschikbaar heeft (maar waar helaas geen vrije plekken meer voor zijn). Als je eerder al de TestFlight-versie van WhatsApp gebruikt op je iPhone, kun je diezelfde app nu ook gewoon op de iPad zetten. Dat doe je dus via de TestFlight-app en nog niet via de App Store.

Uit onze eerste indruk blijkt dat de iPad-versie vooral heel erg lijkt op de onlangs vernieuwde Mac-versie van WhatsApp. Na het opstarten van de app koppel je hem aan WhatsApp op je iPhone, door de QR-code te scannen. De iPad is daarmee één van de vier gekoppelde apparaten als je WhatsApp op meerdere apparaten wil gebruiken. Vervolgens worden alle berichten gesynchroniseerd.

Aan de linker zijkant vind je al je chats, in een weergave die je van de iPhone wel gewend bent. Onderaan die zijbalk staan onderaan knoppen voor chats, instellingen en gesprekken (de audio- en videogesprekken). Een nieuwe chat starten doe je linksboven. Bijna alle functies die je kent van WhatsApp op de iPhone, zijn ook beschikbaar op de iPad. In de chat zelf kun je berichten versturen, info van het contact bekijken, foto’s en video’s delen, een audiobericht versturen, een peiling starten en nog veel meer. Audio- en videobellen wordt op de iPad ook ondersteund.

Ondersteuning voor Slide Over en Split View

WhatsApp op de iPad ondersteunt ook de multitaskingfuncties van de iPad, zoals Split View, Slide Over en Picture-in-picture tijdens het videobellen. Je kunt de app dus tegelijkertijd met een andere app gebruiken, wat vooral handig is als je aan het chatten bent terwijl je tegelijkertijd aan het browsen bent in bijvoorbeeld Safari. Zoals eerder gezegd lijkt WhatsApp op de iPad heel erg op de Mac-versie en toont het ook overeenkomsten met iMessage op de iPad.

WhatsApp voor iPad downloaden: wanneer?

Hoewel iedereen met de TestFlight-beta van WhatsApp de iPad-versie kan downloaden, geldt dat nog niet voor mensen die gewoon de App Store-versie van WhatsApp hebben. Je vraagt je dan ook waarschijnlijk af wanneer jij WhatsApp voor de iPad kan downloaden uit de App Store. Op dit moment is dat nog niet bekend, maar we verwachten dat dat niet al te lang meer zal duren. Zodra de app voor iedereen beschikbaar is, werken we dit artikel bij.

Als je nu WhatsApp op de iPad wil gebruiken en geen beta hebt, dan zijn daar mogelijkheden voor via de webversie. In onze tip lees je hoe dat moet.