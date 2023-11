Gebruikersnamen komen ‘begin 2024’ naar Signal

Signal is al een tijdje van plan om gebruikersnamen te introduceren, maar 'begin 2024' is het écht zover. De komst van gebruikersnamen zou het WhatsApp-alternatief nog privacyvriendelijker maken, aangezien je niet langer je telefoonnummer met anderen hoeft te delen.

Om je privacy te waarborgen, verschijnt je gebruikersnaam niet in je profiel. Het delen van je gebruikersnaam met anderen kan via een link of door een QR-code te genereren. Hoewel het niet meer nodig is om je mobiele nummer met anderen te delen, is je telefoonnummer nog wel vereist om je aan te melden voor Signal.

Signal-gebruikersnaam.123

Je gebruikersnaam mag uit 3 tot 32 karakters bestaan, waaronder (hoofd)letters, getallen en underscores (_). Signal voegt daar zelf nog wat willekeurige cijfers aan toe, om voor een nog betere privacy te zorgen. In plaats van username wordt het bijvoorbeeld username.123. Het wijzigen van je gebruikersnaam verandert ook deze cijfers.

Bekijk ook Signal vs WhatsApp: wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Wil je overstappen van WhatsApp naar Signal, maar weet je niet wat je van die chatapp kan verwachten? In dit artikel kijken we naar de functies van Signal, welke mogelijkheden je mist of juist erbij krijgt. Welke chatapp is beter: Signal of WhatsApp?

De eerste verwijzingen naar de komst van gebruikersnamen naar Signal, dateren uit 2019. We hoeven inmiddels niet lang meer te wachten op de functie. In een interview laat Signal-president Meredith Whittaker weten dat gebruikersnamen gepland staan voor ‘begin 2024’.

Met deze nieuwe toevoeging wordt Signal nog weer wat privacyvriendelijker, omdat je dus geen telefoonnummer hoeft te geven om contact te leggen via Signal. Signal staat bekend als een meer privacyvriendelijke chatapp en wordt vaak als alternatief voor WhatsApp gebruikt.