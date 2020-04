De beste iPad Pro-hoezen

De iPad Pro is er in allerlei formaten: van de grote versie van 12,9-inch tot de allerkleinste 9,7-inch uit 2016. Tegenwoordig gebruikt Apple twee formaten: 12,9- en 11-inch, zowel voor de modellen uit 2018 als 2020. Als je zo’n mooie iPad Pro hebt, wil je deze natuurlijk wel goed beschermen. In dit artikel vind je daarom een overzicht van prima iPad Pro hoezen die er ook nog eens mooi uitzien. Let bij je keuze erop dat het geschikt is voor jouw generatie iPad Pro. De 1e generatie uit 2015/2016, de tweede generatie uit 2017, de derde generatie uit 2018 en de vierde generatie uit 2020.

#1 Apple Smart Keyboard Folio voor iPad Pro

Beschikbaar voor: 12,9- (2018 en 2020) en 11-inch (2018 en 2020)

De Smart Keyboard Folio is speciaal ontwikkeld voor de iPad Pro 2018 en iPad Pro 2020. Dit is de officiële hoes van Apple, die zowel de voor- als achterkant beschermt. Door ‘m uit te klappen heb je een volledig toetsenbord. Je kunt de iPad onder twee kijkhoeken zetten. Je hoeft het toetsenbord niet op te laden of te koppelen, maar kunt meteen aan de slag. Alleen verkrijgbaar in houtskoolgrijs. Lees ook onze Smart Keyboard Folio review.

Let op: Hou er rekening mee dat het model van 2020 past om zowel de iPad Pro 2020 als 2018. Het 2018-model past vanwege de nieuwe camera’s niet op het nieuwere model uit 2020. Met het 2020-model zit je dus altijd goed, maar die is mogelijk wel wat duurder.

#2 Apple Smart Folio voor iPad Pro

Beschikbaar voor: 12,9- (2018 en 2020) en 11-inch (2018 en 2020)

De Smart Folio is ook speciaal gemaakt voor de iPad Pro 2018 en iPad Pro 2020 en is dus niet op eerdere modellen te gebruiken. Gemaakt van afwasbaar siliconenmateriaal in drie kleuren: houtskoolgrijs, wit en roze (de roze variant is er alleen in 11-inch). Beschermt zowel de voor- als achterkant. Apple maakte eerder ook een soortgelijk hoesje, maar die was alleen bedoeld voor de voorkant. Wil je een uitgebreidere hoes, kijk dan naar de Smart Keyboard Folio, die we hierboven hebben besproken. Lees ook onze review van de Smart Folio voor de iPad Pro.

Ook hier geldt dat het 2020-model past om zowel de 2018 als 2020 iPad Pro. Het 2018-hoesjes is alleen geschikt voor het 2018-model. Het 2020-model is er naast wit, zwart en rozenkwarts ook in Pacific (blauw) en cactus (groen).

#3 Otterbox Symmetry-hoes voor iPad Pro

Beschikbaar voor: 12,9-(2018 en 2020) en 11-inch (2018 en 2020)

De Otterbox Symmetry Series 360 is bedoeld voor de iPad Pro 2018 en 2020 en is verkrijgbaar in beide formaten. Het gaat om een dunne hoes in folio (schrijfmap)-stijl. De flap bedekt het scherm, maar kan ook zo worden gevouwen dat het een stand wordt. De achterkant van deze hoes bestaat uit transparant plastic. Er is ook rekening gehouden met het vastmaken van je Apple Pencil aan de zijkant. Deze hoes zal uitsluitend via de Apple Store verkrijgbaar zijn. Je hebt de keuze uit twee kleuren.

#4 Native Union Stow Slim Sleeve

Beschikbaar voor: alle modellen

Deze sleeve is een mooie hoes waar je de iPad in schuift. Hij beschermt dus de voor- en achterkant als je de iPad met je meeneemt. Omdat het een sleeve is, kun je de bescherming er niet op laten als je de iPad Pro wil gebruiken. Behalve de iPad past ook de Apple Pencil er nog bij. Zelfs een iPad Pro met Smart Keyboard (Folio) past in de hoes. Aan de voorkant is nog plek voor een oplaadkabel.

Er zijn twee versies: eentje voor de 12,9-inch iPad Pro (alle generaties) en eentje voor de 10,5- en 11-inch iPad Pro. In principe past ook de kleinere 9,7-inch iPad Pro uit 2016 in de hoes, maar dan is er wel wat meer verschuiving binnenin.

#5 Logitech Slim Folio Pro

Beschikbaar voor 11- (2018 en 2020) en 12,9-inch (2018 en 2020)

De Logitech Slim Folio Pro is verkrijgbaar voor de 11- en 12,9-inch iPad Pro. Dit is een beschermhoes met een ingebouwd Bluetooth toetsenbord. Daardoor is deze hoes geschikt voor typen, video kijken, lezen en facetimen. De toetsen zijn verlicht en ruim opgezet, zodat je lekker lang kunt doorwerken. Er is een aparte rij met sneltoetsen voor iPadOS. Koppelen doe je via Bluetooth en de ingebouwde batterij gaat zo’n drie maanden mee bij gebruik van twee uur per dag.

Het nieuwste model past zowel op de nieuwste generatie als die uit 2018. Let dus goed op de camera-uitsnede bij het aanschaffen van deze hoes, want het 2018-model past niet om de nieuwste iPad Pro.

#6 Lifeproof Nuud-hoes voor iPad Pro

Beschikbaar voor: 10,5-inch iPad Pro (2017) en iPad Air 2019

Zoek je een stevige hoes voor je iPad Pro, dan kun je altijd bij LifeProof terecht. Deze hoes maakt je iPad volledig waterbestendig, terwijl het display geheel vrij blijft. Je kunt dus je iPad Pro met een gerust hart gebruiken in het zwembad, op het strand, of tijdens de wintersport of een outdoor-trip. De CrystalClear optische lens met antireflectiecoating zorgt ervoor dat je de camera gewoon kunt blijven gebruiken, zonder vervorming. Ook het geluid van de iPad hoor je nog op volledige sterkte. Waterdicht tot 2 meter.

#7 Tech21 Impact Clear

Beschikbaar voor 10,5-inch iPad Pro (2017) en iPad Air 2019

Deze doorzichtige hoes beschermt je 10,5-inch tegen vallen en stoten. De hoes heeft zelfs een gleuf voor de Apple Pencil en is ook geschikt in combinatie met het Smart Keyboard of de vroegere Smart Cover. De hoes is gemaakt van schokabsorberende materialen. Je blijft toegang houden tot alle poorten en knoppen, dus in het gebruik merk je geen verschil. De hoes is gemaakt van hard plastic en er omheen doen en eraf halen gaat heel eenvoudig.

#8 Apple Leren Sleeve voor iPad Pro

Beschikbaar voor: 10,5-inch iPad Pro (2017) en iPad Air 2019

Alleen nog verkrijgbaar voor de 10,5-inch iPad Pro: Apple’s officiële Leren Sleeve. Deze is gemaakt van echt leer en verkrijgbaar in meerdere kleuren. Je steekt de iPad er aan de bovenkant in en hebt ook nog plek om de Pencil te bewaren. Deze sleeve is vrij simpel van design, maar moet het vooral hebben van het luxere materiaal.