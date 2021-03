Beste Wikipedia-apps voor iPhone en iPad

Wikipedia is uitgegroeid tot dé encyclopedie, waarin je alles kunt opzoeken wat je wilt weten. Er zijn talloze apps die het zoeken op Wikipedia net wat handiger of leuker maken. Naast de officiële Wikipedia-app zijn er namelijk ook interessante apps van derden. Wij zetten de beste op een rijtje.

Dit vinden wij de beste Wikipedia-apps voor de iPhone:

Wikipedia-apps voor je iPhone en iPad

De ene persoon gebruikt Wikipedia om gericht iets op te zoeken, terwijl de andere persoon het vooral leuk vindt om lekker rond te neuzen. Je kunt urenlang zoet zijn door van het ene artikel naar het andere te bladeren. Dat kan via de mobiele browser, maar vaak bieden Wikipedia-apps net iets extra’s, zoals het opslaan van favoriete artikelen of terugzoeken welke pagina’s je eerder hebt bezocht. Ook zijn er apps die de weergave van pagina’s mooier maken, zodat het een genot is om door de informatie te bladeren. We stellen de beste aan je voor.



Eigenlijk heb je helemaal geen losse app nodig, want met Siri en in Spotlight krijg je ook toegang tot de artikelen van Wikipedia.

V for Wikipedia

Prijzig maar goed, zo zou je V for Wikipedia het best kunnen beschrijven. Dit is een van de mooiste apps voor Wikipedia, waarmee het een genot is om de pagina’s door te bladeren. Mooie kleuren en animaties verleiden je om langer te blijven bladeren dan je gewend was. Je vindt met de Nearby-functie relevante Wikipedia-artikelen over monumenten en andere bezienswaardigheden in de buurt. Weet je niet wat je moet lezen, dan is er een functie om de meest populaire artikelen te bekijken.

Je kunt je alleen afvragen waarom mensen een paar euro zouden uitgeven om een Wikipedia-app te downloaden, terwijl er genoeg gratis opties zijn. Je zult het bij deze app vooral moeten hebben van het speelse, maar toch goed leesbare lettertype en het plezier dat je hebt tijdens het lezen van de artikelen. De uitgebreide voorvertoningen zorgen ervoor dat je vooraf al weet wat je kunt verwachten.

V for Wikipedia heette voorheen Viki en biedt op het openingsscherm vier opties: meestgelezen items, je zoekhistorie, gebookmarkte artikelen en locatiegebaseerd zoeken. Je kunt natuurlijk ook gericht zoeken met de zoekbalk. Door z’n prijs is V for Wikipedia alleen aan te raden voor de echte Wikipedia-fans. Daar staat tegenover dat de ontwikkelaar zich dankzij z’n inkomstenmodel kan veroorloven om regelmatig nieuwe updates uit te brengen.

Wikipedia

De officiële iPhone- en iPad-app van Wikipedia was lange tijd een lelijk eendje, maar dat is veranderd. Met deze app kun je artikelen die je tegenkomt op Wikipedia bewaren voor offline gebruik, door ze simpelweg te markeren met een ster. De hele pagina van Barcelona opslaan voordat je op reis gaat, kan dus gewoon. Je zoekt het op, bewaart het en hebt vervolgens geen internetverbinding meer nodig.

De app bevat verder handige functies zoals een nachtthema, zoeken naar plaatsen in de buurt, een feed om nieuwe onderwerpen te ontdekken en natuurlijk ook een goede zoekfunctie. Je kunt de afbeelding van de dag bekijken, artikelen bekijken die door de Wikipedia-community worden aanbevolen en kijken welke evenementen er op deze dag in de historie plaatsvonden.

Inquire (voorheen Curiosity)

Deze app is bedoeld voor iedereen die meer wil ontdekken in zijn eigen omgeving, dankzij Wikipedia-artikelen. Inquire legt de nadruk op lokale info. Bij het opstarten van de app zie je een kaart van je huidige locatie, met markers op de kaart die aangeven wat er te zien is. Zo krijg je bijvoorbeeld info over bezienswaardigheden of historische plekken in de buurt. Alles om je nieuwsgierigheid te kietelen. Je kunt artikelen bookmarken en op een later moment rustig doorlezen. Inquire heeft een mooie interface en is gemakkelijk in gebruik. Je steekt er altijd weer iets van op.

MiniWiki

Dit is een prima app als je op de wc zit, in een wachtrij staat of om andere redenen even helemaal niks te doen hebt. MiniWiki is een app om Wikipedia-artikelen op je Apple Watch te lezen. Je kunt meer dan 40 miljoen artikelen doorzoeken, downloaden om offline te lezen en meer. Ook kun je een willekeurig artikel bekijken of checken wat er in de buurt te zien is.

Wikipanion

Wikipanion richt zich vooral op snelheid. De app is bedoeld om snel en gemakkelijk informatie op te zoeken. Op basis van je historie kun je zoeken welke pagina’s je op een bepaalde datum hebt bezocht. Je kunt daarbij niet alleen bookmarks plaatsen bij losse artikelen, maar zelfs bij bepaalde secties. Met de inhoudsopgave weet je precies waar je op een bepaalde pagina bent. En er zitten meerdere zoekmethoden in, zoals slim aanvullen en previews. Je kunt ook de volledige tekst van een Wikipedia-artikel doorzoeken. Wikipanion synchroniseert via iTunes, zodat je op een ander apparaat kunt verder bladeren. Er zijn meerdere varianten van de app, een gratis en een betaalde variant, met aparte versies voor iPhone en iPad.

Het is jammer dat Wikilinks niet meer zo vaak wordt bijgewerkt – zeker omdat het een betaalde app is. Wikilinks is namelijk best handig als je van overzicht houdt. Elk artikel is gelinkt in een soort mindmap, zodat je de verbindingen tussen artikelen ziet. De naam geeft het eigenlijk al aan: het gaat om de links tussen de artikelen. Bij het zoeken krijg je niet meteen een artikel te zien, maar een overzicht van icoontjes. Centraal staat je zoekterm, met daaromheen de gerelateerde content. Tik op een icoontje en je zoomt verder in. Deze overzichten met icoontjes worden automatisch bewaard, zodat je ze later nog eens kunt bekijken. Je kunt ze ook opslaan, hernoemen en delen met andere WikiLinks-gebruikers.

Je kunt natuurlijk ook artikelen lezen in WikiLinks. Tik op een icoontje op de kaart of gebruik 3D Touch om de pagina te openen. Om artikelen te lezen in WikiLinks echter minder geschikt. Het ziet er niet zo overzichtelijk uit en het lettertype is niet echt prettig leesbaar. Je kunt het lettertype gelukkig wel aanpassen, een ander thema kiezen of instellingen wijzigen. WikiLinks heeft ook een preview voor artikelen, om te bekijken wat je kunt verwachten. Artikelen kun je bookmarken of gebruiken om een nieuwe mindmap-kaart te maken. Maar je gebruikt deze apps vooral vanwege de mooie overzichten.

Meer apps voor Wikipedia