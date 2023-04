Zoek je een nieuwe generatie stofzuiger die alles kan en niet te duur is? De Dreame L10S Ultra heeft ons verrast met z'n veelzijdigheid en strakke uiterlijk. In deze Dreame L10S Ultra review lees je over onze ervaringen.

Ooit was er maar één merk robotstofzuigers die je als serieuze gebruiker in huis wilde halen: iRobot Roomba. De markt leek grotendeels uitgespeeld. Maar als je kijkt hoe snel de ontwikkelingen bij de Chinese merken zijn gaan, dan is wel duidelijk dat iRobot de boot heeft gemist. Er zijn opeens heel veel merken robotstofzuigers die in rap tempo updates en nieuwe uitvoeringen krijgen en die met één apparaat kunnen stofzuigen en dweilen. De nieuwste modellen kunnen automatisch hun stofzak legen. Nadat we de afgelopen jaren verschillende modellen van de Roborock hadden getest, kwam nu de Dreame op ons pad. Dit merk heeft een sneeuwwitte stofzuiger die goedkoper is dan het topmodel Roborock S7 MaxV Ultra en er (wat ons betreft) beter uit ziet. Hij neemt vrijwel alle vloerschoonmaak uit handen: stofzuigen, dweilen, de stofbak legen, water bijvullen en de dweilen reinigen en drogen met hete lucht. De Dreame L10S Ultra is fors van formaat, waardoor je misschien nog twijfelt. In deze review vertellen we hoe de test is verlopen.

Dreame L10S Ultra in het kort

Slimme stofzuiger die ook kan dweilen

Te bedienen met Dreame- of Xiaomi/Mi Home-app

Geen HomeKit (dit kan ook niet, want stofzuigers zijn nog geen HomeKit-productcategorie)

Afmetingen stofzuiger: 350 x 350 x 97 mm

Gewicht: 3,7 kg voor de stofzuiger en 8,9 kg voor het basisstation

Afmetingen basisstation: 423 x 340 x 568 mm

Inhoud stoftank en stofzak: resp. 350 ml en 3 liter

Inhoud waterreservoir in stofzuiger: 80 ml

Inhoud schoon-watertank in basisstation: 2,5 liter

Inhoud vuil-watertank in basisstation: 2,4 liter

Batterijcapaciteit: 5.200 mAh

Gebruiksduur: 210 minuten (in Quiet Mode)

Geluidsvolume: maximaal 59 decibel in Standard Mode

Alleen verkrijgbaar in wit, met zilverkleurig frontje

Prijs: rond de 1000 euro bij Amazon, Otto en Bol.com

Wat maakt de Dreame L10S Ultra bijzonder?

De stofzuiger is voorzien van een basisstation die bijna alle taken automatiseert. Het apparaat kan de stof automatisch legen in een stofzak, maar hij vult ook de watertank bij, wast de dweil na het schoonmaken en zorgt ervoor dat ze ook nog worden gedroogd. Een ergernis bij de Roborock-stofzuigers is dat de dweiltjes na verloop van tijd erg vuil worden. Inmiddels hebben we een stuk of 20 dweiltjes liggen, die alleen met veel moeite weer wat schoon te krijgen zijn. Bij de Dreame heb je daar geen omkijken meer naar, belooft de fabrikant.

Er zijn wel meer robotstofzuigers die al het werk uit handen kunnen nemen, zoals de Roborock S7 MaxV Ultra en S8 Pro Ultra. Maar die hebben lelijke losse bakken bovenop, terwijl alles bij de Dreame mooi is weggewerkt achter een klep. Aan de binnenkant van die klep is een quickstart-guide gedrukt. Handig!

Wat de Dreame L10S verder nog uniek maakt zijn de twee ronde dweilen die relatief langharig zijn. Ze draaien met een snelheid van 180 rpm rond en worden daarbij omlaag geduwd, waardoor ze beter schoonmaken dan een stilstaande kortharige dweil die er alleen maar overheen glijdt. De stofzuiger tilt de dweil op als hij over een tapijt rijdt. En is hij klaar, dan kan hij de dweil met hete lucht drogen, met een maximaal instelbare tijd van 2 uur. Dit gebeurt zonder storende geluiden.

Wat is Dreame?

De Dreame L10S Ultra is het nieuwe topmodel van het merk Dreame. Als het uiterlijk erg aan Xiaomi doet denken, dan is dat niet toevallig. Dreame is één van de fabrikanten die stofzuigers voor Xiaomi produceert, samen met Roborock, Viomi en anderen. Xiaomi maakt dan ook zelf geen robotstofzuigers, maar laat ze door partners maken. De verzuchting: “Het komt allemaal uit dezelfde fabriek” is in dit geval niet zo vergezocht want de Dreame L10S Ultra lijkt sterk op de Xiaomi Robot Vacuum X10+. Bij Chinese fabrikanten is het vrij gebruikelijk dat de relatie tussen de verschillende merken soms wat onduidelijk is. Feit is wel, dat Xiaomi vaak de centrale spin in het web is met meerdere dochterbedrijven en partners die met investeringsgeld van Xiaomi zijn opgezet. Het goede nieuws is, dat al die merken rondom Xiaomi vaak producten van goede kwaliteit leveren en dat is ook bij Dreame het geval. Het ziet er strak uit en het geeft een kwalitatief goede indruk. “Chinees” is niet meer synoniem met goedkoop aanvoelend plastic dat voor een habbekrats geproduceerd is en met een onleesbare handleiding wordt geleverd. Er wordt steeds meer aandacht besteed aan goed design en producten die gemakkelijk te bedienen zijn.

Realiseer je wel dat je met Chinese bedrijven te maken hebt, die weliswaar aan de Europese privacywetten moeten voldoen, maar waarbij sommige mensen toch twijfel zullen houden of de Chinese overheid meekijkt. Zeker bij een apparaat met camera kan dat gevoelig liggen.

Uiterlijk en design Dreame L10S Ultra

Op het moment dat de Dreame werd bezorgd (bij de buren notabene) was al duidelijk: dit is geen compacte stofzuiger. De verpakking is gigantisch en loodzwaar; we zagen er tegen op om ‘m naar de vierde verdieping te moeten dragen. Maar gelukkig is alles verdeeld over drie losse dozen, die heel wat handzamer zijn. Deze drie dozen bevatten het basisstation, de stofzuiger en een accessoirepakket, met onder andere een extra stofzak, schoonmaakmiddel, handleiding en meer. Gezien de prijs had ik graag ook nog wat reserveonderdelen erbij gezien, zoals extra dweilen en een extra borstel. Ik heb namelijk geen idee waar je die kunt kopen als ze versleten zijn. Vaak kun je wel op AliExpress of Amazon terecht, maar omdat de modellen elkaar snel opvolgen is het maar even afwachten hoe lang je onderdelen kunt blijven kopen.

Dit is de eerste volledig witte robotstofzuiger die we in huis halen en aangezien wit niet echt slank afkleedt waren we bang dat hij erg zou opvallen in huis. Heb je een interieur met veel wit (bijvoorbeeld witte muren), dan valt het uiteindelijk wel mee. We konden de Dreame verstoppen achter een plantentafeltje, waardoor hij nauwelijks opvalt als je op de bank zit. De robotstofzuiger geeft de uitstraling dat dit een wat duurder product is. Je hoeft ‘m niet te verstoppen, maar ik zou ook niet zo snel een dergelijk stofzuigstation prominent in de woonkamer te zetten.

Het design sluit aan op andere robotstofzuigers: een ronde schijf met aan de voorkant een reeks camera’s, in dit geval een LiDAR-scanner en een RGB-camera. Aan de onderkant vind je een volledig rubberen borstel, een roterende zijborstel en twee grote roterende schijven die met zacht materiaal zijn bekleed. Als ze droog zijn worden ze gebruikt om vuil naar het midden te vegen en als ze nat zijn doen ze dienst als dweil. Ze zijn met magneten vastgemaakt en gemakkelijk te verwijderen.

Het basisstation is wit met een geborsteld zilverkleurig frontje. Binnenin vind je de twee grote watertanks van elk ongeveer 2,5 liter, een tank met schoonmaakmiddel en een stofzak van 3 liter. Deze hoef je maar eens in de zoveel tijd bij te vullen of te legen. In de heldere tank doe je schoon water, terwijl in de donkergrijze tank het vuile water terechtkomt. Je moet elke week de watertanks legen en bijvullen, maar voor de rest hoef je maar een paar keer per jaar onderhoud aan je stofzuiger te plegen. Alles werkt automatisch. Wel zul je na verloop van tijd een nieuwe stofzak, schoonmaakmiddel en borstels moeten kopen; dit zijn bijkomende kosten waar je alvast rekening mee moet houden. Ik denk in zo’n geval altijd: een schoonmaker inhuren is duurder.

Aansluiten en in gebruik nemen met Dreame-app

Omdat robotstofzuigers nog niet geschikt zijn voor HomeKit, zul je de app van de fabrikant moeten gebruiken om de stofzuiger te koppelen en in te stellen. Uiteraard kun je ook de knoppen op de robotstofzuiger zelf gebruiken om te starten en te stoppen, maar dan gebruik je maar een fractie van de mogelijkheden. Dreame laat je kiezen uit de Dreame-app of de Xiaomi Home-app. Wij kozen voor Xiaomi, omdat we dit prettiger vinden en omdat we daarin al bestaande automatiseringen hebben, die we gemakkelijker met elkaar konden koppelen. De Xiaomi-app bevat ook stofzuigers van Roborock, Viomi en andere Xiaomi-gerelateerde merken en biedt veel meer mogelijkheden dan de Dreame-app, die zeer beperkt is.

Het toevoegen van de stofzuiger is heel gemakkelijk, maar je moet er wel even de tijd voor nemen. Je moet een reeks vragen beantwoorden, bijvoorbeeld of je een huisdier hebt en welke kamers je wilt toewijzen. Met Fast Mapping krijg je een snelle eerste kaart van je woning, waarmee je alvast de kamers kunt indelen. Bij latere schoonmaakbeurten wordt deze kaart steeds verder verfijnd.

Je kunt ook meubels in een 3D-weergave van je huis plaatsen en aangeven op welke plekken de stofzuiger niet mag komen. Zo hebben wij ons hoogpolige vloerkleed geblokkeerd. Voor de entree en de keuken zou je extra grondig schoonmaken kunnen selecteren. De L10S Ultra kan ook zelf tapijten herkennen en trekt dan de dweilen omhoog. Dit werkt overigens alleen goed als het tapijt niet té hoogpolig is. Mocht je de stofzuiger niet goed hebben ingesteld, dan kun je later nog eens rustig door de app bladeren en alle mogelijkheden ontdekken. Het zijn er nogal wat. Zo kun je voorkomen dat de stofzuiger te hard tegen plinten en meubels botst, je kunt kiezen hoe nat de dweil moet zijn en uiteraard kun je ook de zuigkracht wijzigen. Voor de hal kun je bijvoorbeeld aangeven dat er tweemaal gezogen en gedweild moet worden met meer water, omdat er vaak viezigheid van schoenen aanwezig is.

Dreame L10S Ultra in gebruik

Ben je klaar met instellen, dan kan het schoonmaken beginnen. Het starten van de stofzuiger kun je doen met Siri, Alexa of de Google Assistent, dus de Dreame is van alle markten thuis. De LiDAR-sensor zorgt ervoor dat de stofzuiger zich zelfs in het donker goed kan oriënteren. En met de RGB-camera met beeldherkenning kan de stofzuiger kleine obstakels herkennen (en ze vervolgens vermijden). Ook platte objecten worden daarbij herkend, zoals een deurmat. Hoe vaker je de stofzuiger gebruikt, hoe beter hij leert om bepaalde objecten te omzeilen. In onze eethoek hebben we stoelen met sledepoten (een metalen buizenframe). De Dreame liep niet vast op de poten zelf, maar kwam wel een paar terecht binnen het metalen frame en had vervolgens moeite om weer uit zijn benarde positie weg te komen. Dergelijke plekken waar de stofzuiger in kan vastlopen kun je daarom maar beter als no-go zone markeren.

Komt de Dreame een tapijt of deurmat tegen, dan stopt hij automatisch met dweilen. Je hoeft daar in het programmering geen rekening mee te houden. Omdat de schijven ronddraaien maken ze beter schoon dan de gewone stilstaande dweilen. Na een paar dagen was de vuilwaterbak behoorlijk gevuld met troebel water. Deze moet je eenmaal per twee weken leeggooien, waarbij je de andere bak weer vult met schoon water. De Dreame dweilt de vloer met gewoon water en gebruikt de cartridge met schoonmaakmiddel om de dweilen na afloop te reinigen. Zo’n cartridge met schoonmaakmiddel gaat een paar weken mee. Zelf navullen met je eigen schoonmaakmiddel wordt niet aangeraden, maar is wel mogelijk als je wat kosten wil besparen.

De ronde dweilen hoef je dus niet schoon te maken, omdat de Dreame dat zelf al doet. Toch kan het geen kwaad om af en toe de badstofachtige dweilen eens in de wasmachine te gooien. Wat de volgorde betreft: die kiest de Dreame zelf en houdt daarbij rekening met de tijd die nodig is om de vloer te laten opdrogen. Wil je liever een andere volgorde, dan kun je dat instellen, want de klant is koning. Via de ingebouwde camera kun je meekijken op vloerniveau, om bijvoorbeeld te kijken of je je tas thuis hebt laten liggen en of je huisdier nog wel happy is. Via de ingebouwde speaker kun je je huisdier gek maken door iets te roepen. Dit werkt alleen als de stofzuiger niet aan het schoonmaken is. Tijdens het schoonmaken gebruikt de stofzuiger de camera om obstakels te herkennen. Ligt er iets in de weg, dan maakt hij een foto van het object, zodat je volgende keer actie kunt ondernemen. Heb je aangegeven dat je huisdieren hebt, dan zal de stofzuiger extra opletten voor poep om te voorkomen dat het een smeerboel wordt.

Al met al hebben we een positieve indruk gekregen van deze stofzuiger. Hij maakt goed schoon dankzij de hoge zuigkracht en de rubberen borstel is gemakkelijker schoon te maken dan de harige borstels die je in de meeste andere stofzuigers vindt. De roterende dweilen die omlaag worden gedrukt op de vloer en tussendoor worden gereinigd, zorgden voor een beter resultaat dan een stofzuiger die de hele week een vuile dweil gebruikt. Over de gebruiksduur zijn we ook tevreden: hij kan in stille modus tot 210 minuten stofzuigen en dat is meer dan genoeg voor onze woonverdieping van ongeveer 60m2. Bij dagelijks dweilen van een groot huis van 100m2 moet je de watertanks tweemaal per week leeggooien en vullen. In ons geval bleek eenmaal per week voldoende, omdat dagelijks stofzuigen en dweilen niet nodig is en het oppervlak kleiner is.

Dweilen op meer verdiepingen: een uitdaging

Omdat we twee verdiepingen hebben, zul je de stofzuiger nog wel handmatig naar de andere verdieping moeten tillen en na het schoonmaken weer terugbrengen naar het basisstation. Maar dat is een kleine moeite, gezien het feit dat hij voor de rest zelf alles doet. Dweilen is wel iets lastiger als je meerdere verdiepingen hebt. Omdat de Dreame tijdens het dweilen steeds terug wil naar het basisstation om de dweilen te reinigen en het 80 ml waterreservoir bij te vullen, kun je het basisstation het beste neerzetten op de verdieping waar het meest gedweild moet worden.

Op de andere verdieping is helaas een workaround nodig, zo ontdekte ik op Reddit. Je moet het dweilen dan in meerdere etappes doen. In de app kies je de andere verdieping, terwijl de stofzuiger nog op het basisstation staat. Zodra de stofzuiger wegrijdt om te gaan dweilen pauzeer je ‘m handmatig en draag je het apparaat naar de gewenste verdieping. Daar wordt een tijdlang gedweild, totdat de Dreame het tijd vindt om de dweilen te reinigen. Hij pauzeert dan vanzelf en je brengt de Dreame terug naar het basisstation. Helaas kan de Dreame op deze manier niet onthouden waar hij is gebleven, dus je zult steeds handmatig een volgende kamer moeten kiezen voor je dweilklus. Het klinkt wat omslachtig en eh… dat is het ook. Wil je toch volledig automatisch op twee verdiepingen dweilen, dan kun je beter de Roborock S7 MaxV Ultra of een soortgelijk model nemen, want die reinigt de dweilen niet tussendoor en vraagt ook niet steeds om het basisstation.

Score 8.5 Dreame L10S Ultra robotstofzuiger €999 Voordelen + Goede prijs/kwaliteitverhouding

Regelt bijna alles zelf

Trekt automatisch de dweilen op bij tapijt

Extreem veel instellingen via de app

Via de camera kun je rondkijken in je eigen huis om te zien of huisdieren nog OK zijn

Reinigt de dweilen meermaals tijdens een schoonmaakronde

Automatisch drogen van de dweilen is uniek en voorkomt schimmel en geurtjes Nadelen - Doorlopende kosten voor stofzakken en vervangende borstels

Geen reserveonderdelen meegeleverd

Een fors apparaat en alleen verkrijgbaar in wit

Komt soms in benarde positie terecht en kan dan niet meer ontsnappen

Dweilen is bij meerdere verdiepingen een uitdaging

Dreame app biedt minder functies dan de Mi Home-app (die je ook kunt gebruiken)

Conclusie Dreame L10S Ultra review

Robotstofzuigers zijn zo populair geworden dat Chinese techmerken zich er massaal op zijn gaan storten. Met de komst van afzuigstations konden ze nog meer werk uit handen nemen en nu het schoonmaken en drogen van de dweilen en het bijvullen van water ook automatisch gaat, hoef je je maar een paar keer per jaar druk te maken over het schoonmaken van de vloer en de rest regelt het apparaat voor je. De Dreame L10S Ultra is wat dat betreft erg goed bevallen. Technisch gezien doet hij alles goed en ook qua instellingsmogelijkheden hebben we niets te klagen. Dit is een van de meest complete robotstofzuigers die je kunt kopen, met twee draaiende dweilen die zichzelf kunnen reinigen, geavanceerde navigatie en omzeilen van obstakels. De Dreame is een aanrader als je veel harde vloeren hebt die gedweild moeten worden. Heb je vooral tapijt, dan is de aankoop wat minder logisch omdat je dan ook een simpeler model met afzuigstation zou kunnen nemen zoals de Dreame W10 of de Dreame Z10 Pro van rond de 500-700 euro.

Het vastlopen op vlakke tafelpoten en deurmatten gebeurt een stuk minder dan bij de iRobot en Roborock, die we in dezelfde ruimte hebben getest. Hieruit blijkt het nut van de AI-functies, waardoor de stofzuiger objecten kan herkennen. Wel kwam de Dreame soms eens in benarde posities, maar je krijgt een foto van het obstakel en kunt vervolgens aangeven dat deze plek vermeden moet worden.

De prijs is aan de hoge kant, maar als je kijkt naar de vele functies en het afwerkingsniveau dan krijg je toch een goede prijs/kwaliteitverhouding. Dit is de meest complete robotstofzuiger die momenteel op de markt is en met €1.000 is hij een paar honderd euro goedkoper dan zijn tegenhanger, de RoboRock S8 Pro Ultra met losse bakken van €1.500 die binnenkort verkrijgbaar is.

Dreame kopen

