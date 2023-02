Een tripje naar het buitenland lijkt leuk, maar hoe doorsta je een vliegreis van een paar uur? Door slim gebruik te maken van alle mogelijkheden die de iPhone en iPad te bieden hebben! Van offline films kijken tot accessoires waarmee je relaxed aankomt. Met deze tips hoef je je geen moment te vervelen en heb je na aankomst nog alle energie om van je bestemming te genieten.

AirFly maakt je AirPods geschikt voor elk vliegtuig

Reis je vaak met het vliegtuig? Dan wil je soms een film kijken via het entertainmentsysteem. Het is dan wel zo prettig als je je eigen AirPods kunt gebruiken, in plaats van de goedkope oordopjes die in het vliegtuig worden uitgedeeld. Met de AirFly Pro van Twelve South kan dat. Je sluit deze aan op het entertainmentsysteem en de AirFly stuurt de audio via Bluetooth naar jouw oortjes. Daarnaast kun je de AirFly Pro gebruiken in combinatie met andere apparaten, zoals een oudere autoradio. Lees ook onze AirFly Pro review, met ervaringen tijdens het gebruik.

De AirFly Pro is verkrijgbaar bij Apple, via partners van Bol.com en via Amazon.

IKEA-houder voor films: goedkoop en goed

Dat smartphoneaccessoires niet altijd duur hoeven te zijn, bewijst deze houder voor op je vliegtuigtafeltje. Terwijl jij van een boterham met kaas zit te genieten, kijk je met een schuin oog naar je film. Hij kost maar €0,79 en is verkrijgbaar bij IKEA. Met de ring kun je ‘m gemakkelijk als sleutelhanger aan je rugzak hangen.

Als je slim bent, heb je je goed voorbereid en heb je in Netflix wat offline films klaargezet om te kijken. Ook bij Videoland, Apple TV+, Disney+ en andere streaming videodiensten kun je films en series offline opslaan. Geen idee wat te kijken? In onze wekelijkse rubriek met Weekend Kijktips krijg je inspiratie over nieuwe films en series.

AirTag: volg je koffer

Ga je je koffer inchecken, dan is het wel zo verstandig om er een AirTag in te stoppen, zodat je weet waar je koffer uithangt bij verlies. Maar ook aan je handbagage zou je een AirTag kunnen hangen, om na aankomst in het hotel zicht te kunnen houden op je spullen.

Powerbank: altijd opladen

Een paar uur video kijken is een behoorlijke aanslag op je batterij en je wilt na aankoop niet meteen een stopcontact zoeken. Neem daarom een powerbank mee, zodat je tijdens het reizen alvast kunt opladen. Steeds meer vliegtuigmaatschappijen bieden een usb-aansluiting bij de stoel, maar dan moet je wel vaak in de duurdere klasse voorin zitten. Met je eigen powerbank ben je daar niet afhankelijk van en heb je bij aankomst nog genoeg acculading over om een Uber of Grab te boeken.

Bovendien hoef je niet in de luchthaven op de grond te zitten, als daar de enige plek is waar een stopcontact is. Er zijn tegenwoordig extra krachtige powerbanks met een capaciteit van wel 20.000 mAh of meer, zodat je bij een weekendje weg helemaal geen stopcontact nodig hebt: ideaal als blijkt dat er bij jouw nachtkastje in het hotel geen stopcontact blijkt te zitten.

Vergeet trouwens niet om eventuele powerbanks en andere apparaten met grote batterij in je handbagage te doen, want dit mag niet in de ruimbagage.

Bekijk ook De beste powerbanks voor iPhone, iPad en MacBook Er zijn talloze powerbanks waarmee je je iPhone of iPad kunt opladen. De extra zware varianten zijn zelfs geschikt voor je MacBook. In deze gids bespreken we enkele goede powerbanks voor onderweg, vakantie en festivals, waarmee je nooit meer met een lege accu zit. Zorg dat je altijd een reservebatterij bij je hebt!

AirPods: geen gezoem of huilende kinderen in je oor

Tijdens het reizen wil je lekker kunnen luisteren naar de muziek, zonder het voortdurende zoemgeluid van de motor. Gebruik daarom noise cancelling oordopjes, zoals AirPods. Wij geven de voorkeur aan de AirPods Pro 2e generatie, want die bieden nog betere ruisonderdrukking.

Helaas zijn gillende kinderen niet goed buiten te sluiten, want abrupte geluiden dringen toch nog een beetje door het geluidsfilter heen. Toch scheelt het een hoop. Je zou ook de AirPods Max mee kunnen nemen, maar die zijn een stuk groter terwijl je de AirPods moeiteloos in je broekzak steekt.

Reisadapter: past altijd

Ga je naar een land met andere stopcontacten, dan zul je al een reisadapter in je tas hebben gegooid. Hedendaagse reisadapters hebben vaak ook een usb-a-aansluiting, zodat je een extra device kunt opladen via hetzelfde stopcontact. Wil je een opzetstukje voor je MacBook-lader, dan zou je de Twelve South PlugBug Duo kunnen overwegen. Deze heeft verwisselbare adapters voor elk type stopcontact en er zitten ook meteen twee usb-a-aansluitingen op. Zo kun je je MacBook, iPhone én AirPods tegelijk opladen. Je koopt deze onder andere bij Amazon. Check voor vertrek even of jouw MacBook-lader wel geschikt is.

Apple heeft zelf ook een set internationale reisstekkers, die je voor €39 in huis haalt. De reisstekkers zijn geschikt voor stopcontacten in Noord-Amerika, Japan, China, het Verenigd Koninkrijk, het Europese continent, Korea, Australië, Hongkong en Brazilië. Deze set kan worden gebruikt voor iPod, iPhone, iPad en MacBooks. Verder kun je de set gebruiken in combinatie met de usb‑c-lichtnetadapters van Apple, de MagSafe- en MagSafe 2-lichtnetadapters, de usb-lichtnetadapters van 10 Watt en 12 Watt en lichtnetadapters voor notebooks.

Mophie: oplader in tasje

Een mooie maar dure oplossing is de mophie 3-in-1 oplader voor onderweg. Deze wordt geleverd in een vilten tasje en ziet er aantrekkelijk uit. Je krijgt een 15 Watt MagSafe-oplader voor de iPhone meegeleverd, plus oplaadplekken voor de Apple Watch en AirPods, die je via usb-c kunt opladen. Uiteraard ben je goedkoper uit als je deze onderdelen los aanschaft en in een zelf gekocht tasje stopt. Maar wie er niet te veel zelf over wil nadenken is voor rond de 150 euro klaar.

Universele kabel van InCharge

De ene keer heb je een usb-a-aansluiting nodig en de andere keer moet het een usb-c-aansluiting zijn. InCharge heeft universele kabels die voor vrijwel elke oplaadklus geschikt zijn. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Voor noodgevallen kun je een korte InCharge-kabel van een paar centimeter in je tas gooien. Gebruik je de kabel wat vaker, dan zijn er exemplaren van 2 tot 3 meter. Die laatste is wat overdreven tijdens het reizen, maar kan toch van pas komen als het stopcontact in je hotelkamer zich ver van het bed blijkt te bevinden. We hebben eerder de InCharge XL-kabels in een review besproken. Je vindt ze bij Bol.com en bij andere winkels zoals Belsimpel.

Bekijk ook iCulture bekijkt: InCharge XL is de enige kabel die je nodig hebt In deze mini-review bekijken we de InCharge XL, een universele kabel met usb-c, usb-a, Lightning en micro-usb-aansluiting. Dit is een kabel waar je alle kanten mee op kunt.

Native Union: opbergtas voor kabels

Op internet vind je heel veel tasjes waarin je je kabels en adapters kunt opbergen. Voor 10 tot 15 euro heb je al een praktisch tasje met gaasvakken. Wie een wat stijlvollere oplossing zoekt kan terecht bij Native Union. Dit tasje is gemaakt van textiel in combinatie met gecoat canvas. Het tasje blijft ook na lang gebruik mooi. Er zitten verschillende vakjes en elastische banden in, een waterbestendig vak en een houder voor je Apple Pencil. Aan de buitenkant zit ook nog een makkelijk toegankelijk vakje. De Native Union Stow Organizer is verkrijgbaar bij Amazon en bij Appelhoes voor rond de 60 euro. Een wat groter model met héél veel vakjes is deze van Peak Design.

Meer tips voor vliegreizen? Check dan deze!

Bekijk ook Beste vliegveldapps met vertrek- en vluchtinformatie op je iPhone en iPad Heb je een vliegreis gepland? Met de apps uit dit overzicht vind je informatie over vluchten, vertrektijden, vliegtuigen en parkeren op Schiphol en andere luchthavens. Alles om je verblijf op het vliegveld zo aangenaam mogelijk te maken.