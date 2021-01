Facebook Workplace en Microsoft Teams zijn de nieuwste apps om zakelijk te kunnen chatten. Maar er zijn nog veel meer apps waarmee je in contact blijft met collega’s. Wij hebben de beste apps voor zakelijk chatten en samenwerken op een rijtje gezet.





Microsoft Teams

Microsoft Teams is na maanden van speculatie aangekondigd op een evenement in New York. De dienst is een rechtstreekse concurrent van Slack, de bekendste naam op dit gebied. Het gaat om een zogenaamde ‘chatgebaseerde werkomgeving’ zodat je niet langer e-mailtjes hoeft uit te wisselen. Teams kunnen in de app serieus samenwerken en gezellig kletsen. Omdat alles in aparte kanalen is ondergebracht sneeuwen de echt belangrijke dingen niet onder. De app is ook gekoppeld met Office, Skype en andere diensten van Microsoft.

Het idee is dat je met Microsoft Teams één plek hebt om te werken en te overleggen en niet steeds hoeft te wisselen tussen verschillende productiviteits- en communicatie-apps. Het werkt nauw samen met Office 365, maar ook met andere online opslagdiensten. Je krijgt notificaties als er berichten zijn in de kanalen waar jij op geabonneerd bent en je kunt collega’s ergens op attenderen door het @-symbool te gebruiken.

Het grote verschil met Slack is dat Microsoft Teams ook geneste conversaties toestaat, zodat je op een specifiek bericht kunt reageren. Bij Slack kan dat niet, waardoor het lastiger is om bij te houden op welk bericht iemand precies reageert. Ook is er bij Microsoft aan ontspanning gedacht, want je kunt gifjes naar collega’s verzenden dankzij Giphy. Met zogenaamde ‘Connectors’ kun je andere diensten aan Microsoft Teams koppelen. Natuurlijk ligt de nadruk sterk op Office-gebruik. Er zit een ingebouwde documenteneditor in, al kun je de documenten ook openen in een lokale app.

Workplace by Facebook

Op je werk lekker de hele dag op Facebook rondhangen, wie wil dat nou niet? Facebook hoopt dat mensen ook onder werktijd gebruik blijven maken van het Facebook-platform en heeft daarom Workplace geïntroduceerd. Met de Workplace by Facebook-app kun je zakelijk chatten met collega’s, waarbij het zakelijke account los staat van je privé Facebook-account. Je hoeft dus niet bang te zijn dat vrienden en familieleden zich in de discussie mengen.

Binnen de app zijn verschillende groepen aanwezig, zodat de gesprekken ook per afdeling afgesplitst kunnen worden. Net als op Facebook kun je berichten delen met collega’s, waar anderen dan weer op kunnen reageren. Je hoeft daardoor minder e-mail uit te wisselen. De app is al verkrijgbaar in de Nederlandse App Store. Het grootste verschil met Slack is de prijs. Terwijl je bij Slack zo’n $6,67 per gebruiker per maand betaalt heeft Facebook gekozen voor het budgetvriendelijke bedrag van $1 per gebruiker per maand. Daar staat tegenover dat Slack een vrij open systeem is, dat met allerlei diensten samenwerkt. Bij Facebook Workplace heb je te maken met een wat meer gesloten systeem. Wel fijn is dat medewerkers niet ingewerkt hoeven te worden, want iedereen heeft wel eens een Facebook-berichtje geplaatst. Je kunt ook groepen maken met medewerkers van externe bedrijven, bijvoorbeeld als je samenwerkt in een project.

Slack

Slack is veruit de bekendste en hipste dienst om met collega’s in contact te blijven. Je hoeft niet bij hetzelfde bedrijf te werken om samen te kunnen werken met deze app en je kunt ook vrij gemakkelijk wisselen tussen meerdere Slack-teams. Met teams en kanalen houd je overzicht, zodat je alleen discussies te zien krijgt die voor jouw functie van belang zijn. Je kunt ook 1-op-1 gesprekken voeren met collega’s.

Dankzij de extensies kun je Slack op allerlei manieren uitbreiden en laten samenwerken met externe diensten en bots. Zo gebruiken we op de iCulture-redactie een bot om alle binnenkomende nieuwstips naar één kanaal door te sturen, zodat het hele redactieteam ernaar kan kijken. Je kunt ook herinneringen instellen en je gesprekken opfleuren met een gif.

Bij kleine teams is Slack gratis, maar daarbij worden alleen de 10.000 meest recente berichten bewaard. Wil je verder terug gaan in de tijd, dan betaal je $6,67 per gebruiker per maand. In ruil hiervoor krijg je een onbeperkt en goed doorzoekbaar berichtenarchief, een onbeperkt aantal integraties met diensten en apps en extra’s zoals beveiligd inloggen, 10GB opslag per teamlid en groepsbellen. Er is ook een duurdere optie van $12,50 per gebruiker per maand, waarbij je 20GB opslag, single sign-on en nog wat andere extra’s krijgt.

HipChat

HipChat is een bekende chatdienst voor zakelijk gebruik. Ze gebruiken daarvoor kamers (rooms) per onderwerp, zodat je gesprekken gescheiden kunt houden per afdeling, functie of project. Daarnaast kun je privégesprekken voeren met collega’s. Ook hier is het doel om e-mail zoveel mogelijk overbodig te maken.

HipChat heeft een soortgelijk prijsmodel als Slack. Bij gratis gebruikers blijven alleen de 25.000 meest recente berichten bewaard. Je krijgt daarbij 5GB opslagruimte. Wil je meer opslagruimte of verder terugzoeken, dan betaal je $2 per gebruiker per maand (je kunt dit 30 dagen proberen). HipChat is dus iets goedkoper. De interface is ook iets simpeler, maar het biedt minder mogelijkheden voor zoeken en taggen. Bovendien heeft HipChat minder integratie-opties met externe diensten. HipChat is onderdeel van een veel groter bedrijf (Atlassian) en de afgelopen twee jaar is gebleken dat ze wat minder snel reageren op nieuwe trends. Bovendien moet Atlassian de aandacht verdelen over zo’n 30 verschillende producten terwijl bij Slack de volledige focus gericht is op één product en ze sneller geneigd zijn om nieuwe functie toe te voegen en uit te proberen.

Skype voor Bedrijven

OK, het wordt een beetje verwarrend. Naast Microsoft Teams had het bedrijf ook al Yammer (zie verderop), Microsoft Lynx en onlangs brachten ze ook nog Skype voor Bedrijven uit op de Mac. Met deze dienst kun je chatten, online vergaderen én je scherm delen. Het gebeurt allemaal in één app die compatibel is met Office. Dat klinkt bijna hetzelfde als het hierboven genoemde Microsoft Teams, wat het nogal verwarrend maakt. Met Skype voor bedrijven kun je met maximaal 250 personen overleggen, ook als ze geen Skype voor Bedrijven gebruiken. Ze hebben alleen een telefoon of internetverbinding nodig. Met de dienst kun je bijvoorbeeld op afstand een PowerPoint-presentatie geven of documenten delen. De versie voor Windows bestond al een tijdje en er zijn ook apps voor iOS en Android. De dienst kost €1,70 per gebruiker per maand.

Andere oplossingen voor zakelijk samenwerken

Er zijn nog meer apps die het plannen en samenwerken makkelijker moeten maken, zodat je minder vaak e-mail hoeft uit te wisselen. Sommige zijn wat meer gericht op het plannen van taken (waarbij je vervolgens kunt overleggen), terwijl andere meer gericht zijn op het chatten zelf.