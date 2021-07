Koffers inpakken met apps

Een reis naar het buitenland voorbereiden betekent voor de één achteloos wat spullen in een sporttas gooien en voor de ander een uitgebreid ritueel waarin geen slipper, muts of stropdas mag ontbreken. Niet alleen de inhoud van de bagage speelt mee. Ook zaken als visa, inentingen en inreisbeperkingen moet je niet vergeten. Om dit allemaal in goede banen te leiden bespreken we de beste apps voor iPhone en iPad om je koffers in te pakken en een onbezorgde reis voor te bereiden.

Dit zijn wat ons betreft de beste apps voor koffers pakken:

Pack the Bag Pro

Tip! Pack the Bag is op het moment van schrijven tijdelijk gratis te downloaden.

Pack the Bag Pro is handig omdat je verschillende lijsten kunt maken. Voor een tripje naar zee heb je andere spullen nodig dan voor een verblijf in de stad. Zo kun je lijsten maken die je steeds kunt hergebruiken. Ontbreekt er iets op je bestemming, dan kun je de lijst bewerken, zodat je weet dat je de volgende keer goed beslagen ten ijs komt. Pack the Bag Pro werkt als een boodschappenlijst en geeft zelfs suggesties voor bepaalde reizen. Er zijn 30 categorieën en meer dan 700 voorwerpen die je in de koffer zou willen gooien. Reeds gemaakte inpaklijsten synchroniseert de app via iCloud en met pushberichten blijf je op de hoogte. Ook kun je een bestaande lijst dupliceren, om bijvoorbeeld extra lijsten voor kinderen te maken. De app is beschikbaar op iPhone, iPad en Apple Watch.

PackPoint

In PackPoint voer je eerst je bestemming in, of het zakelijk of privé is en hoe lang je blijft. Ook vul je nog wat extra’s in, bijvoorbeeld of je met een baby reist, naar het strand gaat en of je een wasmachine tot je beschikking hebt. De app geeft je vervolgens een inpaklijst op maat. Je kunt het aantal items (zoals onderbroeken en bikini’s) naar wens aanpassen. Ook kun je items toevoegen of juist verbergen als je ze niet nodig hebt. Dingen die je hebt ingepakt vink je af. Tegen betaling kun je de app laten samenwerken met TripIt en Evernote.

Zowel de gratis als de betaalde versie bieden je de mogelijkheid om je lijst te delen met reisgenoten via e-mail of sociale media. Dit is echt een app voor de luie inpakker, want PackPoint doet het meeste werk voor je. Veel simpeler wordt het namelijk niet. PackPoint houdt ook rekening met de weersvoorspellingen en gokt welke dingen je waarschijnlijk nodig hebt. Aan de basisfuncties heb je vaak al voldoende.

Packing Pro

Packing Pro mag dan niet in het Nederlands vertaald zijn, maar de app biedt wel een uitstekende manier om je takenlijst en inpaklijst te beheren. Zet items uit een verzameling van meer dan 800 onderdelen op de lijst en klap de categorieën handig in als de lijst lang en onoverzichtelijk wordt. De vele extra’s zijn een cadeautje voor de power-user: iCloud-ondersteuning, meerdere personen en tassen en de mogelijkheid om csv-bestanden te exporteren en importeren, zodat je ze bijvoorbeeld op de dekstop snel kunt invullen en aanpassen (via iTunes Bestandsdeling).

Er is zelfs een optie om de layout zelf aan te passen met thema’s, kleuren en lettertypes. Deze app is voor mensen die inpakken niet leuk vinden, maar wel de volledige controle willen houden. Het ziet er wat oubollig uit en het kost wat meer tijd om de app onder de knie te krijgen, maar de aanpasbaarheid en veelzijdigheid maken veel goed. Elk item op je lijst kan worden aangepast met een duizelingwekkend aantal opties, bijvoorbeeld in welke koffer het is ingepakt, hoeveel het weegt en hoe belangrijk het item is voor je trip. Zo weet je meteen wat je eruit moet gooien als je koffer last van overgewicht heeft. Je kunt ook templates maken, bijvoorbeeld voor zakelijke reizen en privétripjes. Echt iets voor de professionele reiziger.

Packr

Na het invullen van datum, geslacht en bestemming maakt Packr automatisch een inpaklijst op basis van je bestemming. Ook kun je aangepaste lijsten maken en dingen filteren. Zo kun je filteren op basis van vervoermiddel (auto, trein, vliegtuig en dergelijke) en de app houdt daarbij zelfs rekening met motorrijders. Onnodige items veeg je van je lijst en ben je klaar met inpakken dan kun je de items van je lijst afvinken. Voor trips waarbij je meerdere bestemmingen aandoet moet je de betaalde versie hebben. Ook krijg je tegen betaling een weersvoorspelling die verder in de toekomst kijkt en de mogelijkheid om je data te synchroniseren met meerdere apparaten. Het ziet er mooi uit, met onder andere foto’s van je bestemming. Voordeel is dat de app ook in het Nederlands beschikbaar is.

GetPacked

Voorheen onze aanbeveling, maar GetPacked is helaas sinds 2018 niet meer bijgewerkt en de ontwikkelaar lijkt de interesse te hebben verloren.

In de Nederlandstalige app maak je een paklijst door eerst een aantal vragen te beantwoorden. Zo wil de app weten waar je naartoe gaat, hoe lang het verblijf duurt en hoe je op de bestemming komt. Bij elke vraag vink je het antwoord aan of draai je een antwoordwiel tot het juiste antwoord er staat. Het duurt even, maar als je alles netjes hebt ingevuld kan de app zelf een paklijst genereren. De onderdelen zijn gekoppeld aan je antwoorden, zodat een persoonlijke lijst ontstaat. Met de plus- en minknoppen zorg je dat de automatische lijst echt klopt.

De gegenereerde lijst bestaat uit een aantal onderdelen om je reis voor te bereiden. Onder het kopje Doen voor vertrek vind je taken als een visum of inenting regelen. De knoppen bovenaan werken als filters om alleen de in te pakken of al gepakte spullen weer te geven. Af en toe is de navigatie van de app wel even wennen. Wil je een onderdeel in de paklijst toevoegen dat niet in de database van meer dan 600 items staat, dan tik je eerst in het zoekveld en scroll je dan naar beneden om een nieuw item toe te voegen. De app blinkt verder wel uit in mogelijkheden en heeft zelfs een goed gevuld menu met allerlei uitlegartikelen in het Nederlands. Daarnaast biedt het ook ondersteuning voor opslag met iCloud. Wie echt veeleisend is en de voorbereiding van zijn reis graag grondig onder handen neemt, zal meer dan tevreden zijn met GetPacked.

Ook handig: Reisapp van Rijksoverheid

Niet direct bedoeld om je koffers mee te pakken, maar wel erg nuttig om je reis goed voor te bereiden. Deze app heette voorheen de Douane Reizen-app en vertelde wat je wel en niet mag meenemen vanaf je vakantiebestemming, zoals sigaretten, drank, geneesmiddelen en contant geld.

Inmiddels is de app wat breder van insteek en geeft reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Douane. Bij wijziging van het reisadvies krijg je meteen een bericht. Je leest ook wat je moet doen bij noodgevallen zoals opname in het ziekenhuis, overlijden, arrestatie en dergelijke. Je hebt met deze app meteen de contactgegevens van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bij de hand.

Daarnaast heeft de Rijksoverheid nog wat andere handige extra’s toegevoegd, zoals een tool om eenheden om te rekenen (valuta, gewicht, volume, etc). Ga je op vakantie met dure spullen, dan kun je in deze app een kopie van je eerdere aankopen bewaren, zodat je bij terugkomst in Nederland kunt aantonen dat je ze vóór de reis hebt gekocht. Maak je een land favoriet, dan krijg je automatisch een pushbericht als de situatie in een land is gewijzigd.

Andere apps om de koffers te pakken

Naast apps die specifiek zijn gemaakt om de koffers in te pakken kun je natuurlijk voor kleine lijstjes ook gewone takenlijst-apps gebruiken.

Travel List – Trip Packing (€2,29, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Travel List oogt overzichtelijk en laat je je reis plannen en meldingen instellen en helpt je met inpakken. Je kiest hierbij uit verschillende categorieën. Helaas is de app sinds 2017 niet meer bijgewerkt.

Remember The Milk: To-Do List (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Handige, vrolijke app om allerlei zaken te ordenen en te onthouden.

+ , iOS 12.0+) - Handige, vrolijke app om allerlei zaken te ordenen en te onthouden. Travel Packing & To Do List (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 8.1+) - Mooie en gratis app om je te helpen bij het inpakken van je koffers. Ondersteunt pushmeldingen, categorieën en meerdere lijsten. Helaas wel alleen in het Engels.

, iOS 8.1+) - Mooie en gratis app om je te helpen bij het inpakken van je koffers. Ondersteunt pushmeldingen, categorieën en meerdere lijsten. Helaas wel alleen in het Engels. Evernote (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.2+) - Wereldberoemde app waarmee je niet alleen dingen kunt onthouden, maar ook allerlei zaken tijdens je reis kunt opslaan.

, iOS 13.2+) - Wereldberoemde app waarmee je niet alleen dingen kunt onthouden, maar ook allerlei zaken tijdens je reis kunt opslaan. Clear Todos (€5,99, iPhone/iPad + IAP , iOS 8.0+) - Deze minimalistische todo-app werkt prima, mits je niet te lange lijsten maakt.

, iOS 8.0+) - Deze minimalistische todo-app werkt prima, mits je niet te lange lijsten maakt. Herinneringen – De standaardapp die zich al op je iPhone bevindt en je helpt om je teenslippers niet te vergeten.

Dit artikel is geactualiseerd in juli 2019 en maakt deel uit van de iCulture Vakantiespecial. Heb je tips of opmerkingen? Stuur dan een reactie via onderstaande link.

Foto van inhoud koffer: Africa Studio via Shutterstock.com