Met de iPhone op zak en de juiste apps kun je geld besparen. Zeker in moeilijke economische tijden wil iedereen wel wat minder geld uitgeven. Met deze apps weet je niet alleen weet waar de laagste prijzen te vinden zijn, maar je kun je ook zien waar je je geld aan hebt uitgegeven. Kortom: geld besparen met apps op je iPhone, in verschillende categorieën.

#1 Weten wat je uitgegeven hebt

Weten waar je geld naartoe gaat is de eerste stap om te besparen. In de App Store vind je heel wat apps waarmee je je budget in de gaten kunt houden en je uitgaven kunt registeren. In de afgelopen jaren hebben we behoorlijk wat van deze apps besproken en in onze gids met apps voor personal finance vind je enkele suggesties. Voor direct inzicht in je rekeningen, zijn er uiteraard de apps van de banken. Die bieden ook steeds meer inzicht in je bankzaken. Zo kun je bij onder andere ING en de Rabobank zien wat er binnenkort afgeschreven wordt.

#2 Goedkoper boodschappen doen

Je iPhone kan ook helpen bij het doen van boodschappen. Met de Reclamefolder-app heb je een overzicht van alle folders altijd binnen handbereik. Je bladert zo eenvoudig door de aanbiedingen van veel bekende winkelketens, maar ook enkele supermarkten. Je kan ook gebruikmaken van Scoupy, waarmee je zelfs extra korting kan krijgen in de vorm van cashback. Je maakt met je iPhone een foto van je kassabon en zo krijg je een deel van het aankoopbedrag terug.

Appie van Albert Heijn toont je de allerlaatste Bonus-aanbiedingen, terwijl je met de Lidl-app aanbiedingen van alle Lidl-supermarkten kunt opvragen. Shop je graag bij de Jumbo, dan hebben ook zij een aparte app waar je alle aanbiedingen in terugvindt. Met de apps van Jumbo en Albert Heijn kun je zelfs boodschappen bestellen en laten bezorgen, waardoor je tijd bespaart. En zoals je weet: tijd is geld. Check ook onze lijst van supermarktapps voor de iPhone voor meer handige apps.

Een andere goede optie is de app Too Good to Go. Deze app wil voedselverspilling tegengaan. Restaurants en winkels die bij de app aangesloten zijn, bieden maaltijden tegen een lage prijs aan die anders weggegooid zouden worden. Partners die meedoen zijn restaurants, bakkers, traiteurs en nog veel meer. Soms bieden ze complete maaltijden aan, maar vaak gaat het ook om ingrediënten zoals brood of groenten. Wat je ook krijgt, je bespaart vaak een aardig zakcentje.

#3 Energiekosten in de gaten houden

Als je geld wil besparen op je energiekosten, kan je daar allerlei apps voor gebruiken in combinatie met een slimme energiemeter. De app van Oxxio (link) werkt met alle energiemaatschappijen, dus het maakt niet uit van welke leverancier je een slimme meter hebt. Deze app leest automatisch je meterstanden uit, zodat je beter inzicht krijgt in je verbruik. Eneco heeft de Toon ontwikkeld, een programmeerbare thermostaat met iOS-app (link). Zit je bij het voormalige Nuon, dan hebben ook zij een app voor je klaar staan die advies geeft over je termijnbedrag en inzicht geeft in je verbruik.

#4 Goedkoper tanken en parkeren

Heb je een auto, dan kun je geld besparen door goedkoper te tanken en slim te parkeren. Er is één app die beide zaken combineert. Met ANWB Onderweg (link) zie je waar je goedkoper kunt parkeren en zie je de brandstofprijzen bij tankstations in de buurt. Bovendien vind je snel oplaadpalen, mocht je een elektrische auto hebben. Aan de hand van kleuren op een kaartje zie je snel wat de tarieven zijn van parkeren op straat.

Er zijn nog veel meer parkeerapps voor de iPhone waarmee je je parkeerkosten in bedwang kunt houden. Grote en bekende apps zijn Parkmobile en Yellowbrick. Met beide apps kun je in heel veel gemeentes in Nederland parkeergeld betalen, zodat je niet meer teveel geld in de parkeermeter gooit. Met Yellowbrick is het ook mogelijk om te betalen bij Q-Park-garages die je overal in Nederland vindt.

#5 Goedkoper eten

Je wil niet altijd alleen maar zelf hoeven koken. Af en toe is het ook lekker om uit eten te gaan of eten te bestellen.

Zijn de restaurants vanwege de coronacrisis gesloten, dan kun je toch genieten van maaltijden van gerenommeerde restaurants. Veel restaurants bieden hun maaltijden namelijk aan via bezorgdiensten en dat betekent dat je dezelfde kwaliteit in huis kunt halen, maar voor een veel lagere prijs dan wanneer je aan een gedekte tafel zou zitten. Zodra de restaurants weer open gaan heb je iets aan de volgende tip. De Thuisbezorgd-app bevatte voorheen vaak matige pizzeria’s en doorsnee eten, maar sinds kort zitten er ook écht goede restaurants in. Steun de lokale horeca!

Als je op de kleintjes wil letten, zijn daar allerlei restaurantapps voor, waarmee je kan filteren op prijs. Restaurantapp The Fork laat je bijvoorbeeld filteren op prijs, zodat je alleen de goedkoopste restaurants in jouw buurt vindt.

In Google Maps en Apple Kaarten zie je aan de hand van het aantal eurotekens hoe duur een restaurant is. Met de app Het Laatste Tafeltje eet je met korting bij restaurants die wat meer publiek over de vloer willen.

#6 Declaraties noteren

Als je chaotisch bent ingesteld, vergeet je vaak de gereden kilometers te noteren, gooi je bonnetjes per ongeluk weg en vergeet je kosten die je voor rekening van je bedrijf had kunnen declareren. Je kunt declaraties natuurlijk noteren in de Notities-app, maar eenvoudiger is een aparte declaratie-app te gebruiken. Met Klippa (link) en Moneybird (link) kun je je bonnetjes scannen. Ook Nederlands is Declaree (link), een app waarmee je snel declaraties kunt vastleggen. Via de bijbehorende website kan een boekhouder vervolgens makkelijk de uitgaven terugvinden. Speciaal voor de ZZP’er en kleine ondernemers is er de app Gekko. Met Gekko Bonnen maak je ook makkelijk en snel foto’s van je bonnetjes.

Check ook onze lijst met de beste apps voor eerstejaars studenten voor de iPhone. Daarin vind je apps om mee te leren koken, een huisgenoot zoeken, gezamenlijke uitgaven bij te houden en vrienden te zoeken.